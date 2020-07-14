Рада повысила размер стипендии и ежегодной помощи детям-сиротам

Верховная Рада поддержала в целом законопроект №2013 "О внесении изменений в статью 8 Закона Украины "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки" относительно повышения размера стипендии и ежегодной помощи".

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосовал 351 народный депутат.

Законопроект предлагает "установить выплату стипендии в повышенном размере не менее 150% прожиточного минимума на одно лицо и ежегодной денежной помощи на приобретение учебной литературы детям-сиротам и детям, лишенных родительской опеки".

К лицам из их числа относятся лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в возрасте до 18 лет умерли или погибли родители, и лица, которые были причислены к детям, лишенным родительской опеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада поддержала в первом чтении законопроект об электронной продаже лекарств