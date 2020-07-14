РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14144 посетителя онлайн
Новости
2 843 4

Рада повысила размер стипендии и ежегодной помощи детям-сиротам

Рада повысила размер стипендии и ежегодной помощи детям-сиротам

Верховная Рада поддержала в целом законопроект №2013 "О внесении изменений в статью 8 Закона Украины "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки" относительно повышения размера стипендии и ежегодной помощи".

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосовал 351 народный депутат.

Законопроект предлагает "установить выплату стипендии в повышенном размере не менее 150% прожиточного минимума на одно лицо и ежегодной денежной помощи на приобретение учебной литературы детям-сиротам и детям, лишенных родительской опеки".

К лицам из их числа относятся лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в возрасте до 18 лет умерли или погибли родители, и лица, которые были причислены к детям, лишенным родительской опеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада поддержала в первом чтении законопроект об электронной продаже лекарств

Автор: 

ВР (29390) помощь (8063) сироты (125) стипендии (208)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Странно, как это никто не написал про то что все пропало)))
показать весь комментарий
14.07.2020 16:17 Ответить
Наркоманьё и алкаши, лишенные родительских прав, обязаны сами содержать своих детей, платить алименты, как в Беларуси, они лишены прав, но не обязанностей. Почему у нас это происходит за счёт налогоплательщиков?
показать весь комментарий
14.07.2020 19:42 Ответить
Сироты при живых быдлах родителях ещё и поощряют
показать весь комментарий
14.07.2020 22:37 Ответить
 
 