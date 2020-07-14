НАПК начало проверку в Госэкоинспекции

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку в Государственной экологической инспекции по приглашению нового главы ведомства.

Об этом написал председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку Госэкоинспекции... Я стараюсь максимально открыто освещать информацию о работе ГЭИ. Среди первых моих поручений на посту председателя ГЭИ было обращение к НАПК с просьбой провести внешний аудит инспекции. Надеюсь, что работники НАПК дадут рекомендации, поделятся своими профессиональными находками. Мы приложим все усилия, чтобы уполномоченное подразделение по предотвращению и выявлению коррупции в ГЭИ работало эффективно", - написал Малеваный.

Председатель ГЭИ отметил, что его лично не устраивает имидж коррумпированного органа, оставшийся с предыдущих лет.

По словам чиновника, НАПК проверит: образование уполномоченного подразделения по вопросам предотвращения и выявления коррупции и исполнение возложенных на него обязанностей; подготовку и представление на согласование в НАПК антикоррупционных программ; создание и функционирование внутренних и регулярных каналов сообщения о возможных фактах коррупционных правонарушений; защиту разоблачителей и тому подобное.

Малеваный добавил, что выводы проверки НАПК сообщит дополнительно.