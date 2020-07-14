НАЗК почало перевірку в Держекоінспекції

Національне агентство з питань запобігання корупції почало перевірку в Державній екологічній інспекції на запрошення нового очільника відомства.

Про це написав голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Національне агентство з питань запобігання корупції почало перевірку Держекоінспекції... Я намагаюся максимально відкрито висвітлювати інформацію про роботу ДЕІ. Серед перших моїх доручень на посаді голови ДЕІ було звернення до НАЗК з проханням провести зовнішній аудит інспекції. Сподіваюся, що працівники НАЗК дадуть рекомендації, поділяться своїми професійними знахідками. Ми докладемо всіх зусиль, щоб уповноважений підрозділ щодо запобігання та виявлення корупції в ДЕІ працював ефективно", - написав Мальований.

Голова ДЕІ зазначив, що його особисто не влаштовує імідж корумпованого органу, що залишився від попередніх років.

За словами чиновника, НАЗК перевірить: утворення уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції і виконання покладених на нього обов'язків; підготовку та подання на погодження в НАЗК антикорупційних програм; створення і функціонування внутрішніх і регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень; захист викривачів тощо.

Мальований додав, що висновки перевірки НАЗК повідомить додатково.