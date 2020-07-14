РУС
Решение НКРЭКУ по повышению тарифа НЭК неприемлемо, - УкрФА

Решение НКРЭКУ по повышению тарифа НЭК неприемлемо, - УкрФА

Решение Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, о повышении тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии неприемлемо.

Об этом заявил исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции (УкрФА) Сергей Кудрявцев.

"Полностью неприемлемо (повышение тарифов, - ред.), потому что получается, что за счет промышленности пытаются решить вопрос другого частного производителя электроэнергии. То есть, это за счет одного бизнеса мы перекладываем нагрузку, обязательства государства перед другим бизнесом. По идее, это должно было быть из какого-то либо спецфонда Кабинета Министров, либо из какого-нибудь дополнительного налога на что-нибудь, но не таким вот образом", - сказал Кудрявцев.

По его словам, повышение тарифов на передачу электроэнергии почувствуют все конечные потребители, поскольку он будет заложен в себестоимость продукции промышленных предприятий. "На самом деле это скрытое повышение цен для каждого жителя этой страны", - подчеркнул Кудрявцев.

Напомним, 11 июля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) приняла решение, согласно которому с 1 августа тариф на передачу электроэнергии оператора Объединенной энергосистемы Украины госкомпании "Укрэнерго" будет увеличен на 54,6% - с 155,4 грн / МВт-час до 240,23 грн / МВт-час (без НДС).

Ранее "Укрметаллургпром" в обращении к премьер-министру Денису Шмыгалю призвал правительство не допустить повышения тарифа на передачу электроэнергии, заявив, что это может остановить всю металлургическую отрасль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": УкрФА считает завышенным предложенный НКРЭКУ и "Укрэнерго" тариф на передачу электроэнергии

а че? всегда было приемлемо, на народ всегда было насрать- все 30 лет незалежности- потому и самые нищие жопомои
показать весь комментарий
14.07.2020 18:21 Ответить
+1
повышение тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии . Вы забыли еще посчитать сколко украинцы должны заплатить олигархам за эксплуатацию электроопор и аренду земли под ними

Решение НКРЭКУ по повышению тарифа НЭК неприемлемо, - УкрФА - Цензор.НЕТ 2852
показать весь комментарий
14.07.2020 18:42 Ответить
+1
За передачу ліктрічіства нарахували 10 грн., а за оплату беруть 7 грн. Дурдом.
показать весь комментарий
14.07.2020 19:11 Ответить
