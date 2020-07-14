Рішення НКРЕКП щодо підвищення тарифу НЕК неприйнятне, - УкрФА

Рішення Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, про підвищення тарифів на передачу і диспетчеризацію електроенергії неприйнятне.

Про це заявив виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції (УкрФА) Сергій Кудрявцев.

"Повністю неприйнятно (підвищення тарифів, - ред.), тому що виходить, що за рахунок промисловості намагаються вирішити питання іншого приватного виробника електроенергії. Тобто, це за рахунок одного бізнесу ми перекладаємо навантаження, зобов'язання держави перед іншим бізнесом. По ідеї, це повинно було бути з якогось або спецфонду Кабінету Міністрів, або з якогось додаткового податку на що-небудь, але не таким ось чином", - сказав Кудрявцев.

За його словами, підвищення тарифів на передачу електроенергії відчують всі кінцеві споживачі, оскільки це буде закладено в собівартість продукції промислових підприємств. "Насправді це приховане підвищення цін для кожного жителя цієї країни", - підкреслив Кудрявцев.

Нагадаємо, 11 липня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) ухваила рішення, згідно з яким з 1 серпня тариф на передачу електроенергії оператора Об'єднаної енергосистеми України держкомпанії "Укренерго" буде збільшено на 54,6% - з 155, 4 грн/МВт-година до 240,23 грн/МВт-год (без ПДВ).

Раніше "Укрметалургпром" у зверненні до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля закликав уряд не допустити підвищення тарифу на передачу електроенергії, заявивши, що це може зупинити всю металургійну галузь.

