Кожен уряд обіцяє знизити тарифи, але це неможливо, - Яценюк
Тарифи на комунальні послуги залежать не від бажання уряду, а від світової кон'юнктури. Тому знизити їх тільки за бажанням неможливо.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, інформує Цензор.НЕТ.
"На превеликий жаль, кожен уряд, який приходить, він бере яке на себе зобов'язання? "Ми зменшимо тарифи". Тільки одна невелика проблема: уряд не зменшує і не збільшує тарифи. Тарифи залежать виключно від світової кон'юнктури", - сказав Яценюк.
Експрем'єр додав, що він взяв на себе політичну відповідальність за те, щоб привести тарифи до світового паритету.
"Тому в мене нема в тому числі штучного рейтинга, але зато держава убереглась, і ми маємо енергетичну незалежність", - додав він.
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Правительство вне зависимости от мировых цен непосредственно влияет на уровень налогов. Которые в стоимости услуги занимают весомую часть.
Правительство непосредственно влияет на политику добычи собственных ископаемых, которые также влияют на цену ресурса на внутреннем рынке.
Более того, можно продумать механизмы поп снижения стоимости ресурса для населения (к примеру). С добычи того же газа взымается рента. Если ее взымать натурально и направлять на снижение стоимости ресурса для домохозяйств. Можно было бы расценивать как выполнение конституции о том что недра принадлежат народу, при этом не нарушая рыночных механизмов.
Было бы желание, а механизмов можно найти просто массу!
А чем будут расплачиваться с Хозяевами?
Если ввести уголовную ответственность за невыполненные обещания - снизят! Но введут налог на воздух.
Сєня, не розбивай їх надію на зниження таріфів, зебіли дуже злятся коли хтось каже, що тарифи не знизять 😂😂😂
Сеня. Говори правильно:
Невозможно снизить рыеочные тарифи и цены на товары и услуги за которые мы платим ворью и барыгам. И Невозможно поднять зарплаты до рыночных которые нам платЯт ворье и барыги.