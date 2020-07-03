Кожен уряд обіцяє знизити тарифи, але це неможливо, - Яценюк

Тарифи на комунальні послуги залежать не від бажання уряду, а від світової кон'юнктури. Тому знизити їх тільки за бажанням неможливо.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, інформує Цензор.НЕТ.

"На превеликий жаль, кожен уряд, який приходить, він бере яке на себе зобов'язання? "Ми зменшимо тарифи". Тільки одна невелика проблема: уряд не зменшує і не збільшує тарифи. Тарифи залежать виключно від світової кон'юнктури", - сказав Яценюк.

Експрем'єр додав, що він взяв на себе політичну відповідальність за те, щоб привести тарифи до світового паритету.

"Тому в мене нема в тому числі штучного рейтинга, але зато держава убереглась, і ми маємо енергетичну незалежність", - додав він.

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