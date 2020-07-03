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Кожен уряд обіцяє знизити тарифи, але це неможливо, - Яценюк

Кожен уряд обіцяє знизити тарифи, але це неможливо, - Яценюк

Тарифи на комунальні послуги залежать не від бажання уряду, а від світової кон'юнктури. Тому знизити їх тільки за бажанням неможливо.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, інформує Цензор.НЕТ.

"На превеликий жаль, кожен уряд, який приходить, він бере яке на себе зобов'язання? "Ми зменшимо тарифи". Тільки одна невелика проблема: уряд не зменшує і не збільшує тарифи. Тарифи залежать виключно від світової кон'юнктури", - сказав Яценюк.

Експрем'єр додав, що він взяв на себе політичну відповідальність за те, щоб привести тарифи до світового паритету.

"Тому в мене нема в тому числі штучного рейтинга, але зато держава убереглась, і ми маємо енергетичну незалежність", - додав він.

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Автор: 

тарифи (2040) Яценюк Арсеній (2571)


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Топ коментарі
+21
Это всем было очевидно кроме 73%
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03.07.2020 21:33
+17
Кулявлоба вылезло опять. Как ето не возможно снизить тарифы? Для олигархов же снизили тарифы. И даже наоборот дотации им выдали. А для народа рука сломается тарифы снижать? А ты с***ка зачем обещало снизить тарифы на газ, а пролезло к корыту и наоборот подняло в 10 раз?
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03.07.2020 21:39
+14
Доречи, саме час зебілам нагадати.

Каждое правительство обещает снизить тарифы, но это невозможно, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3574
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03.07.2020 21:35
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Много лжи.
Правительство вне зависимости от мировых цен непосредственно влияет на уровень налогов. Которые в стоимости услуги занимают весомую часть.
Правительство непосредственно влияет на политику добычи собственных ископаемых, которые также влияют на цену ресурса на внутреннем рынке.
Более того, можно продумать механизмы поп снижения стоимости ресурса для населения (к примеру). С добычи того же газа взымается рента. Если ее взымать натурально и направлять на снижение стоимости ресурса для домохозяйств. Можно было бы расценивать как выполнение конституции о том что недра принадлежат народу, при этом не нарушая рыночных механизмов.
Было бы желание, а механизмов можно найти просто массу!
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04.07.2020 01:20 Відповісти
Це можливо, просто міняється структура оплати. Все можна змінити, тільки б в голові варило.
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04.07.2020 02:18 Відповісти
это как? платим доларами или пустыми бутылками?)))
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04.07.2020 07:29 Відповісти
вот я не пойму, зачем сеня объясняет быдлу что оно быдло? у нас биомасса не умеет думать без телевизионных подсказок
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04.07.2020 07:28 Відповісти
Чмошник который про это же вонял 6 лет назад после сам их поднимал, самокритично))))
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04.07.2020 07:50 Відповісти
Сеня, ну кому ти це пояснюєш, 73% дебілів, які вибрали під час війни Клоуна?
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04.07.2020 08:30 Відповісти
Снизить??
А чем будут расплачиваться с Хозяевами?
Если ввести уголовную ответственность за невыполненные обещания - снизят! Но введут налог на воздух.
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04.07.2020 08:35 Відповісти
Сєня, не можна таке говорити зебілам. Зе їм обєщал. А якщо зе не зможе, то є жопоблок і пєтушарій.
Сєня, не розбивай їх надію на зниження таріфів, зебіли дуже злятся коли хтось каже, що тарифи не знизять 😂😂😂
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04.07.2020 08:51 Відповісти
Этой тварюге только до власти добраться хотелось, агрессию рф моджно было предвидеть и предотвратить но яйцо обтэтом не лумал
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04.07.2020 09:14 Відповісти
Ахаха))))
Сеня. Говори правильно:
Невозможно снизить рыеочные тарифи и цены на товары и услуги за которые мы платим ворью и барыгам. И Невозможно поднять зарплаты до рыночных которые нам платЯт ворье и барыги.
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04.07.2020 09:31 Відповісти
"Гейцман" ,как там "страшно дарагой" газ по 70$ и "абищание" его снизить до 40$/ тыс.м3? Я помню как ЧМО взапой рассказывало как гнобят украинское население тарифами и только ОНО великое знает как надо! И когда ОНО пафосно пришло к власти то..... сделало тарифы одними из САМЫХ ВЫОКИХ в ЕС( при самой низкой зп и отсутствии индексацией,уронило гривну на 300!! % ,просрало( 7% украинской территории ибо ОНО- в парламентско-президентской стране ЗА ВСЕ отвечает),остановило 50% украинской промышленности,некоторую НАВСЕГДА и это ЧУЧЕЛО,построившие за миллиард 300 м сетки на границе что здесь вякает? Это мерзкое рыло опять возникло для "себе на покушать"?
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04.07.2020 19:43 Відповісти
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