Каждое правительство обещает снизить тарифы, но это невозможно, - Яценюк
Тарифы на коммунальные услуги зависят не от желания правительства, а от мировой конъюнктуры. Поэтому снизить их только по желанию невозможно.
Об том в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, информирует Цензор.НЕТ.
"К большому сожалению, каждое правительство, которое приходит, оно берет какое на себя обязательство? "Мы уменьшим тарифы". Только одна небольшая проблема: правительство не уменьшает и не увеличивает тарифы. Тарифы зависят исключительно от мировой конъюнктуры", - сказал Яценюк.
Экс-премьер добавил, что он взял на себя политическую ответственность за то, чтобы привести тарифы к мировому паритету.
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"Поэтому у меня нет в том числе искусственного рейтинга, но зато государство убереглось, и у нас есть энергетическая независимость", - добавил он.
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Правительство вне зависимости от мировых цен непосредственно влияет на уровень налогов. Которые в стоимости услуги занимают весомую часть.
Правительство непосредственно влияет на политику добычи собственных ископаемых, которые также влияют на цену ресурса на внутреннем рынке.
Более того, можно продумать механизмы поп снижения стоимости ресурса для населения (к примеру). С добычи того же газа взымается рента. Если ее взымать натурально и направлять на снижение стоимости ресурса для домохозяйств. Можно было бы расценивать как выполнение конституции о том что недра принадлежат народу, при этом не нарушая рыночных механизмов.
Было бы желание, а механизмов можно найти просто массу!
А чем будут расплачиваться с Хозяевами?
Если ввести уголовную ответственность за невыполненные обещания - снизят! Но введут налог на воздух.
Сєня, не розбивай їх надію на зниження таріфів, зебіли дуже злятся коли хтось каже, що тарифи не знизять 😂😂😂
Сеня. Говори правильно:
Невозможно снизить рыеочные тарифи и цены на товары и услуги за которые мы платим ворью и барыгам. И Невозможно поднять зарплаты до рыночных которые нам платЯт ворье и барыги.