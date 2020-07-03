Каждое правительство обещает снизить тарифы, но это невозможно, - Яценюк

Тарифы на коммунальные услуги зависят не от желания правительства, а от мировой конъюнктуры. Поэтому снизить их только по желанию невозможно.

Об том в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, информирует Цензор.НЕТ.

"К большому сожалению, каждое правительство, которое приходит, оно берет какое на себя обязательство? "Мы уменьшим тарифы". Только одна небольшая проблема: правительство не уменьшает и не увеличивает тарифы. Тарифы зависят исключительно от мировой конъюнктуры", - сказал Яценюк.

Экс-премьер добавил, что он взял на себя политическую ответственность за то, чтобы привести тарифы к мировому паритету.

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"Поэтому у меня нет в том числе искусственного рейтинга, но зато государство убереглось, и у нас есть энергетическая независимость", - добавил он.