На Ривненщине ослабили карантин - разрешена работа кинотеатров

В Ривненской области в рамках ослабления карантина разрешили работу кинотеатров и учреждений культуры. Завтра планируют рассмотреть вопрос открытия залов ресторанов и кафе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал глава Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль.

По его словам, Ривненская область вышла из "красной зоны" - процент выявления случаев коронавируса составляет 10,6% при норме в менее 11%.

"Созвал внеочередное заседании ТЭБ и ЧС. Решили разрешить работу учреждений культуры и кинотеатров. Условие - наполненность залов не более 50%. Завтра рассмотрим и возможность открытия ресторанов, кафе, баров, столовых в помещениях", - написал Коваль.

