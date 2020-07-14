РУС
На Ривненщине ослабили карантин - разрешена работа кинотеатров

В Ривненской области в рамках ослабления карантина разрешили работу кинотеатров и учреждений культуры. Завтра планируют рассмотреть вопрос открытия залов ресторанов и кафе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал  глава Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль.

По его словам, Ривненская область вышла из "красной зоны" - процент выявления случаев коронавируса составляет 10,6% при норме в менее 11%.

"Созвал внеочередное заседании ТЭБ и ЧС. Решили разрешить работу учреждений культуры и кинотеатров. Условие - наполненность залов не более 50%. Завтра рассмотрим и возможность открытия ресторанов, кафе, баров, столовых в помещениях", - написал Коваль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Ривненщине за сутки выявили 43 новых случая COVID-19, всего - 4740, из них 84 летальных, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

карантин (16729) COVID-19 (18609) коронавирус (17042) Ровенская область (1273)
Это вы зеленые дебилоиды Тищенко и Аваковскому сынку расскажите.
14.07.2020 21:52 Ответить
Надолго?
14.07.2020 22:00 Ответить
Ну, треба ж якось хапнути коронаповітря перед другою хвилею ...
14.07.2020 22:03 Ответить
так фильмов нет .... что там крутить то будут ... +18 разве что )))
14.07.2020 22:04 Ответить
Щасливці...
☠️💀
14.07.2020 22:04 Ответить
и щасливые зебилы панеслись сматреть "Скатов"
14.07.2020 22:06 Ответить
В Ривненской области в рамках ослабления карантина
ПО ПРОСЬБЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
разрешили работу кинотеатров и учреждений культуры. (С)Источник:https://censor.net/n3208118
15.07.2020 01:57 Ответить
 
 