На Рівненщині послабили карантин - дозволено роботу кінотеатрів
У Рівненській області в рамках послаблення карантину дозволили роботу кінотеатрів і установ культури. Завтра планують розглянути питання відкриття залів ресторанів і кафе.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав глава Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль.
За його словами, Рівненська область вийшла з "червоної зони" - відсоток виявлення випадків коронавірусу становить 10,6% при нормі менш ніж 11%.
"Скликав позачергове засідання ТЕБ та НС. Вирішили дозволити роботу установ культури і кінотеатрів. Умова - наповненість залів не більше 50%. Завтра розглянемо і можливість відкриття ресторанів, кафе, барів, їдалень у приміщеннях", - написав Коваль.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
☠️💀
ПО ПРОСЬБЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
разрешили работу кинотеатров и учреждений культуры. (С)Источник:https://censor.net/n3208118