На Рівненщині послабили карантин - дозволено роботу кінотеатрів

У Рівненській області в рамках послаблення карантину дозволили роботу кінотеатрів і установ культури. Завтра планують розглянути питання відкриття залів ресторанів і кафе.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав глава Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль.

За його словами, Рівненська область вийшла з "червоної зони" - відсоток виявлення випадків коронавірусу становить 10,6% при нормі менш ніж 11%.

"Скликав позачергове засідання ТЕБ та НС. Вирішили дозволити роботу установ культури і кінотеатрів. Умова - наповненість залів не більше 50%. Завтра розглянемо і можливість відкриття ресторанів, кафе, барів, їдалень у приміщеннях", - написав Коваль.

