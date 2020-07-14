УКР
На Рівненщині послабили карантин - дозволено роботу кінотеатрів

У Рівненській області в рамках послаблення карантину дозволили роботу кінотеатрів і установ культури. Завтра планують розглянути питання відкриття залів ресторанів і кафе.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав глава Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль.

За його словами, Рівненська область вийшла з "червоної зони" - відсоток виявлення випадків коронавірусу становить 10,6% при нормі менш ніж 11%.

"Скликав позачергове засідання ТЕБ та НС. Вирішили дозволити роботу установ культури і кінотеатрів. Умова - наповненість залів не більше 50%. Завтра розглянемо і можливість відкриття ресторанів, кафе, барів, їдалень у приміщеннях", - написав Коваль.

Читайте також: У Чернівцях послабили карантин - дозволили роботу ресторанів і клубів до 23:00

карантин (18172) COVID-19 (19766) коронавірус (19923) Рівненська область (1216)
Это вы зеленые дебилоиды Тищенко и Аваковскому сынку расскажите.
14.07.2020 21:52 Відповісти
14.07.2020 21:52 Відповісти
Надолго?
14.07.2020 22:00 Відповісти
14.07.2020 22:00 Відповісти
Ну, треба ж якось хапнути коронаповітря перед другою хвилею ...
14.07.2020 22:03 Відповісти
14.07.2020 22:03 Відповісти
так фильмов нет .... что там крутить то будут ... +18 разве что )))
14.07.2020 22:04 Відповісти
14.07.2020 22:04 Відповісти
Щасливці...
☠️💀
☠️💀

14.07.2020 22:04 Відповісти
14.07.2020 22:04 Відповісти
и щасливые зебилы панеслись сматреть "Скатов"
14.07.2020 22:06 Відповісти
14.07.2020 22:06 Відповісти
В Ривненской области в рамках ослабления карантина
ПО ПРОСЬБЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
разрешили работу кинотеатров и учреждений культуры. (С)Источник:https://censor.net/n3208118
15.07.2020 01:57 Відповісти
15.07.2020 01:57 Відповісти
 
 