Каникул как таковых у Верховной Рады не будет, - Разумков
Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил о том, что "как таковых" каникул у Верховной Рады не будет.
Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение 14 июля в эфире телеканала "112 Украина" выразил спикер Рады Дмитрий Разумков.
"Каникул как таковых не будет. Депутаты-мажоритарщики возвращаются работать в регионах. Давайте говорить правду и называть вещи своими именами – уже начинается предвыборная кампания, люди начнут работать при подготовке к местным выборам. Депутаты, которые прошли по спискам партий. думаю, также будут привлечены к этому процессу", – сказал он.
Спикер Рады отметил, что среди фракций и групп парламента есть договоренность при необходимости провести внеочередную сессию.
"Одну или две, в зависимости от того, какие важные законы, возможно, не смогут ждать до следующей, четвертой сессии", – объяснил Разумков.
14 июля Верховная Рада провела одно очередное и два внеочередных заседания, одно из которых стало рекордно коротким.
