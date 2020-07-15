РУС
Каникул как таковых у Верховной Рады не будет, - Разумков

Каникул как таковых у Верховной Рады не будет, - Разумков

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил о том, что "как таковых" каникул у Верховной Рады не будет.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение 14 июля в эфире телеканала "112 Украина" выразил спикер Рады Дмитрий Разумков.

"Каникул как таковых не будет. Депутаты-мажоритарщики возвращаются работать в регионах. Давайте говорить правду и называть вещи своими именами – уже начинается предвыборная кампания, люди начнут работать при подготовке к местным выборам. Депутаты, которые прошли по спискам партий. думаю, также будут привлечены к этому процессу", – сказал он.

Спикер Рады отметил, что среди фракций и групп парламента есть договоренность при необходимости провести внеочередную сессию.

"Одну или две, в зависимости от того, какие важные законы, возможно, не смогут ждать до следующей, четвертой сессии", – объяснил Разумков.

14 июля Верховная Рада провела одно очередное и два внеочередных заседания, одно из которых стало рекордно коротким.

Также читайте: Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады 14 июля

Автор: 

ВР (29390) Разумков Дмитрий (1522)
Топ комментарии
+12
А с какой стати вообще каникулы должны быть у верховной рады... на других работах люди работают без каникул... а эти бездельники, половина из которых итак всегда отсутствуют перетрудились?
показать весь комментарий
15.07.2020 02:08 Ответить
+7
Да шобы все вы , голосовавшие за игорную преступную мафию, до будующей сессии проиграли "однорукому бандиту" последню нирку -- шо бы ваши дети вас прокляли , враги украинского народа !
показать весь комментарий
15.07.2020 01:56 Ответить
+6
Він псевдопатріот, якому лайкають відверті українофоби.
показать весь комментарий
15.07.2020 06:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну все. Пропав Калабухівський.
показать весь комментарий
15.07.2020 01:33 Ответить
Эх, хорошо было при чудаке на букву М со справкой от дохтура.. 20 приматов собиралось в зале и все решали.. а тут работать надо.. беда прямо
показать весь комментарий
15.07.2020 07:49 Ответить
Да шобы все вы , голосовавшие за игорную преступную мафию, до будующей сессии проиграли "однорукому бандиту" последню нирку -- шо бы ваши дети вас прокляли , враги украинского народа !
показать весь комментарий
15.07.2020 01:56 Ответить
кацап?
показать весь комментарий
15.07.2020 06:23 Ответить
О, так вы еще не все знаете, они вчера проголосовали за законопроект №2695, которым доплнили ст.35 Закона «Про національну поліцію», в котором предусматривается возможность безосновательной остановки и проверки транспортного средства, к примеру для проверки аптечки или правильности установки детского кресла......
С чем всех и поздравляю, против чего за что как говориться боролись...
показать весь комментарий
15.07.2020 09:23 Ответить
А с какой стати вообще каникулы должны быть у верховной рады... на других работах люди работают без каникул... а эти бездельники, половина из которых итак всегда отсутствуют перетрудились?
показать весь комментарий
15.07.2020 02:08 Ответить
Ну что Вы напали на депутатиков.Они же как дети в школе.Еще только учатся.Им этого в Трускавецком университете не рассказывали.А тут еще сессии внеочередные,на которых уже проституток не вызовешь,зарплата маленькая.Це ж пекельна праця.
показать весь комментарий
15.07.2020 02:43 Ответить
Они ж в турборежиме работали, не то что прошлые бездельники, которые проверяли каждую букву и запятую...Вот и перетрудились
показать весь комментарий
15.07.2020 09:24 Ответить
в прошлых каденциях некоему гражданину Ахметову было тупо пох%й вообще все ваши заседания ) сидите, кнопку и установки отдал.
показать весь комментарий
15.07.2020 02:23 Ответить
А на місцевих виборах треба щоб слуги народу програли.
показать весь комментарий
15.07.2020 03:19 Ответить
так, путінгу це дійсно дуже треба
показать весь комментарий
15.07.2020 07:01 Ответить
😂А то они гады все его хотелки выполняют, ему и делать нечего.
показать весь комментарий
15.07.2020 08:20 Ответить
Процентов 25-30 на текущий момент получат (народ еще не сильно говна пожрал).
К октябрю, все может сильно перемениться и они могут потерять еще процентов 5-10
показать весь комментарий
15.07.2020 09:28 Ответить
Лучше бы вы, трутни, с них не возвращались.
показать весь комментарий
15.07.2020 04:03 Ответить
Ехать просто некуда.
показать весь комментарий
15.07.2020 04:12 Ответить
А что, через год уже невыездными стали?
показать весь комментарий
15.07.2020 07:42 Ответить
Просто те страны, где они дач напокупали (а-ля Италия) - закрыты на карантин
показать весь комментарий
15.07.2020 09:29 Ответить
https://www.5.ua/ru/polytyka/yhryvaia-yuv-v-sety-opublykovaly-foto-obiatyi-tymoshenko-y-prorossyiskoho-nardepa-novynskoho-219330.html

КРЕМЛЯ И МП": В СЕТИ ОПУБЛИКОВАЛИ ФОТО ОБЪЯТИЙ ТИМОШЕНКО И ПРОРОССИЙСКОГО НАРДЕПА НОВИНСКОГО
Соцсети взорвались комментариями: "У ЮВ такое игривое настроение", "В объятиях Кремля и МП", "Обыкновенная лиса"
В Сеть слили фотографии объятий лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко с пророссийским нардепом Вадимом Новинским в Верховной Раде. Фото на своей странице в "Фейсбуке" обнародовал фотограф https://www.facebook.com/yan.dobronosov/posts/4298326103518309?__xts__[0]=68.ARA-jNalHQgHngQzPNZ9xY4ZmoZZIOgs6Evmgmtqbbjxy5hc7xojo1gcnpfaljzhhinq6i_6rxtehtofjpvw6e5hpxwujrs4toqqix0c0opzgj2cdpi7c0ylx0xibx6tcz6cupjkothpvfpislr1x-X8aqdh2qV1JJaWZEskNtPr4aRAtOysYSj-ufW2DncECPOCDbBJF7_yHzkdZcoQNVWGtpjzrbwtwstagor94qixtfku5agsb3dndstjna---fnQLhRMq9LnGvVtccLEb64nVmnDgGbtha&__tn__=-R Ян Доброносов .
Каникул как таковых у Верховной Рады не будет, - Разумков - Цензор.НЕТ 8435
показать весь комментарий
15.07.2020 06:00 Ответить
Каникул как таковых у Верховной Рады не будет, - Разумков - Цензор.НЕТ 1959...
показать весь комментарий
15.07.2020 06:10 Ответить
пропагандист снова перепечатал дерьмосайт РФ . Пропагандист особый кайф получает от картинок , где какцапчики изгаляются над флагом Украины. https://censor.net/comments/locate/3204719/019214dd-63f9-7398-b12d-646cc3737dd4 https://censor.net/comments/locate/3094221/019215ed-04b1-7221-8ff6-288893cc58ae
показать весь комментарий
15.07.2020 06:44 Ответить
Він псевдопатріот, якому лайкають відверті українофоби.
показать весь комментарий
15.07.2020 06:49 Ответить
Іди ПРоспись ....*ночний бдю *..
Повчати воно буде .
показать весь комментарий
15.07.2020 07:00 Ответить
Тобто ти свідомо ПРацюєш на лаптестан.
показать весь комментарий
15.07.2020 07:03 Ответить
а ти несвідомо?
показать весь комментарий
15.07.2020 07:05 Ответить
.Певно йому .як касабам платять по 11.80 ..
показать весь комментарий
15.07.2020 07:10 Ответить
Певно тобі платять за твою російську пропаганду.
показать весь комментарий
15.07.2020 07:11 Ответить
Не тупи алік ..А то ваша соєва мантра *хто проти Пеці - ахенти * вже задовб...!
показать весь комментарий
15.07.2020 07:13 Ответить
Ти не проти, а ти за українофобів.
показать весь комментарий
15.07.2020 07:14 Ответить
проросійську пропаганду несеш якраз ти
публічні різкі висловлювання (без доказів і пояснень) проти української влади - це проросійська пропаганда
заклики до повалення Конституційного ладу України - це проросійська пропаганда
постійні образи на любу гілку влади (кабмін, ВР, МВС, прокуратура, і т.д.) - це проросійська пропаганда
презирлеве і образливе відношення до мільйонів українців - це проросійська пропаганда
показать весь комментарий
15.07.2020 07:15 Ответить
Так він цього і не приховує і навіть не заперечує
показать весь комментарий
15.07.2020 07:52 Ответить
Ти рідкісний брехун. В спам.
показать весь комментарий
15.07.2020 08:07 Ответить
А не этим ли ты 2 года назад занимался?
показать весь комментарий
15.07.2020 08:21 Ответить
мр3ь, зтули пельку свою гнилу
показать весь комментарий
15.07.2020 09:23 Ответить
очень смешно
порохобот, который денно и нощно поливает дерьмом Украину, кого-то упрекает в критике Украины)) Каникул как таковых у Верховной Рады не будет, - Разумков - Цензор.НЕТ 6721

творения порохоботов давно переплюнули творения скабееаой киселева и им подобных в своей шизофренической ненависти к Украине и пророцтве тотального краха в самое ближайшее воемя
https://censor.net/comments/locate/3204719/019214dd-6400-72fc-a09a-75602a6aa11f
показать весь комментарий
15.07.2020 06:59 Ответить
творения порохоботов давно переплюнули творения скабееаой киселева и им подобных в своей шизофренической ненависти к Украине/пропагандист не порохобот. Он за пять лет войніы с РФ перепечатал из сайтов ДНР и РФ более 60 000 ( шестидесяти тысяч) "ржачных" эфэсбэшных картинок для разрушения Украины.Скорее ФСБ -бот.
показать весь комментарий
15.07.2020 07:14 Ответить
перепечатівал картинки для разрушения Украины?????????????????
показать весь комментарий
15.07.2020 07:18 Ответить
Та не звертай уваги на малороса .який навіть мовою окупанта пише .
показать весь комментарий
15.07.2020 07:20 Ответить
Тобто ти написав тому, хто довго писав мовою окупанта та іноді це робить! А ще ти лайкаєш цьому відомому українофобу.
показать весь комментарий
15.07.2020 07:22 Ответить
якщо ти про мене, то пояснюю:
я, як людина культурна (хоч тобі й важко зрозуміти що таке культура), зазвичай відповідаю людині на тій мові, на якій вона звертається, так прийнято серед культурних людей
показать весь комментарий
15.07.2020 07:28 Ответить
Дякую за роз'яснення. Я також за ним раніше підмічав гамняшкі, але вважав що воно "заблуждаєццо"(((
показать весь комментарий
15.07.2020 09:07 Ответить
Работать в регионы они возвращаются? Какие? Регионы Бали и Гоа? Трепло.
показать весь комментарий
15.07.2020 06:25 Ответить
Каникул как таковых у Верховной Рады не будет, - Разумков - Цензор.НЕТ 2808
показать весь комментарий
15.07.2020 06:33 Ответить
Адвокат Трампа Руди Джулиани выпустил на собственном https://www.youtube.com/watch?v=5Tn3OeelBNQ YouTube-канале новое видео, в котором заявил, что большая часть из $5,3 млрд американской помощи Украине была разворована.

«Счетная палата в Украине обнаружила предполагаемое злоупотребление средствами США в размере 5,3 миллиарда долларов во время администрации Обамы, в то время как Джо Байден был «наводчиком». Посольство Обамы призвало украинскую полицию не проводить расследование», - говорит Джулиани.По его словам, деньги налогоплательщиков США разворовывались через сеть выделяемых различным НПО грантов, а любое расследование фактов коррупции при распределении международной финансовой помощи блокировалось в Вашингтоне, а также администрацией экс-президента Украины Петра Порошенко.
показать весь комментарий
15.07.2020 06:48 Ответить
А еще в его последнем ролике Украина без Крыма изображена, но этого то ты не заметил да? Хотя о чем я, для вас вбросы фсб-шного агента Деркача фактами являются
показать весь комментарий
15.07.2020 08:38 Ответить
А що якийсь дурень за СН голосувати буде після всього.
показать весь комментарий
15.07.2020 06:59 Ответить
на всяк випадок нагадую, людиноподібні з інтелектом акваріумних рибок часто забувають про це:
у 2919 більшість голосовавших за Зеленського - це ті, хто голосував за порошенко у 2014
показать весь комментарий
15.07.2020 07:04 Ответить
Нормально
Значит , когда можно было тусоваться в Милане и Париже - они из каникул не вылазили .
, а сейчас КОГДА НАДО ОТДЫХАТЬ В УКРАИНЕ И ТРАТИТЬ СВОИ ДЕНЕЖКИ В БЮДЖЕТ УКРАИНЫ - депутаты решили подождать открытия границ 😀😀😀
показать весь комментарий
15.07.2020 07:11 Ответить
уві, нардепі ПЕСа вкрай обнаглели...
показать весь комментарий
15.07.2020 07:30 Ответить
*Подобається *мені позиція соєвих ...
Не працює ВР ..хреново . Працює .теж погано .
показать весь комментарий
15.07.2020 07:18 Ответить
у них все без винятку хрєново
типова психологія раба і лузера
показать весь комментарий
15.07.2020 07:25 Ответить
До своєї річниці слуги отримали по коробці соєвих канхвет і жеруть їх. Так хто вони тепер?
показать весь комментарий
15.07.2020 07:41 Ответить
дарма ти свого рота розкриваєш, ой дарма... рівень інтелекту 0.0
показать весь комментарий
15.07.2020 09:30 Ответить
Из этой новости не понял, ВР "провела" или "проела" заседание. Хотя в принципе подходит мэм - "какая разница".
показать весь комментарий
15.07.2020 07:40 Ответить
Просиділа.
показать весь комментарий
15.07.2020 07:42 Ответить
Ублюдки и твари понапринимали кучу вредных для Украины законов, легализовав мафию и украв нашу землю, раздав всяким ворам теперь решили в турборежиме убить всех украинцев и доконать нас всех своей **.....ю. Во Гниды!!!!!
показать весь комментарий
15.07.2020 07:56 Ответить
Звичайно не буде. Українці ж безвиїздні. Так шо вам, ******, випала шикарна можливість у турборежимі зробити наше життя ще гіршим. До праці, слуги уродів.
показать весь комментарий
15.07.2020 08:06 Ответить
Ну да, границы закрыты, ничего не остаётся как "работать". Только по моим наблюдениям страна оживает, и с облегчением вздыхает когда это кодло таки НЕ "работает", от их деятельности людям толку никакого, работают они, в основном, не в интересах народа и законы принимают либо бессмысленные, либо в интересах олигархов.
показать весь комментарий
15.07.2020 08:11 Ответить
Шо там ещё в планах "слуг"? Землю уже продали, игорную мафию легализовали, энергетику, медицину, образование добивают, леса допилят, побережье моря уже полностью застроят своими домами и отгородят окончательно, реки и озера засрали, кредитов набрали, цены, тарифы бешанные, пенсии нищенские, зарплаты 5 тыс. достаточно, эпидемии туберкулёза, СПИДа, ковид, тюрьмы закрывают, преступников не сажают, выпускают, на дорогах разгул алкашей и нариков, убивают невинных тысячами, суициды матерей и убийства детей из-за нищеты... ВЕСЕЛУХА! Ах, да, ещё органы украинцев!!!! Срочно закон о трансплантации на повестку дня! Шо там МВФ сказал? Всё на продажу!
показать весь комментарий
15.07.2020 08:26 Ответить
Ахметов с Коломойским за это не заплатят
показать весь комментарий
15.07.2020 09:23 Ответить
Все про игорный бизнес пишут . Да он был все 20 лет !!! Крышевали его менты и прокурорские, теперь все пойдёт в бюджет , просто легализировали что было . Те кто потерял миллиарды начали кампанию про мораль . Где вы все моральщики были все 20 лет когда сотни залов было на каждом углу ?
показать весь комментарий
15.07.2020 10:08 Ответить
Теперь мзда разрешена. Вместо того чтобы ликвидировать, импотентная власть разрешила и благословила. Пусть наркотики легализуют, проституцию, чего уж там, все пороки надо узаконить, можно всё, лишь бы быстрее сдыхали и освобождали территорию.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:15 Ответить
 
 