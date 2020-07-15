Власне канікул у Верховної Ради не буде, - Разумков

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив про те, що "як таких" канікул у Верховної Ради не буде.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку 14 липня в ефірі телеканалу "112 Україна" висловив спікер Ради Дмитро Разумков.

"Канікул як таких не буде. Депутати-мажоритарники повертаються працювати в регіонах. Говорімо правду і називаймо речі своїми іменами - вже починається передвиборча кампанія, люди почнуть працювати щодо підготовки до місцевих виборів. Депутати, які пройшли за списками партій. Гадаю, також будуть залучені до цього процесу", - сказав він.

Спікер Ради зазначив, що серед фракцій і груп парламенту є домовленість за потреби провести позачергову сесію.

"Одну або дві, залежно від того, які важливі закони, можливо, не зможуть чекати до наступної, четвертої сесії", - пояснив Разумков.

14 липня Верховна Рада провела одне чергове і два позачергові засідання, одне з яких стало рекордно коротким.

