Власне канікул у Верховної Ради не буде, - Разумков
Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив про те, що "як таких" канікул у Верховної Ради не буде.
Як передає Цензор.НЕТ, таку думку 14 липня в ефірі телеканалу "112 Україна" висловив спікер Ради Дмитро Разумков.
"Канікул як таких не буде. Депутати-мажоритарники повертаються працювати в регіонах. Говорімо правду і називаймо речі своїми іменами - вже починається передвиборча кампанія, люди почнуть працювати щодо підготовки до місцевих виборів. Депутати, які пройшли за списками партій. Гадаю, також будуть залучені до цього процесу", - сказав він.
Спікер Ради зазначив, що серед фракцій і груп парламенту є домовленість за потреби провести позачергову сесію.
"Одну або дві, залежно від того, які важливі закони, можливо, не зможуть чекати до наступної, четвертої сесії", - пояснив Разумков.
14 липня Верховна Рада провела одне чергове і два позачергові засідання, одне з яких стало рекордно коротким.
С чем всех и поздравляю,
против чегоза что как говориться боролись...
К октябрю, все может сильно перемениться и они могут потерять еще процентов 5-10
КРЕМЛЯ И МП": В СЕТИ ОПУБЛИКОВАЛИ ФОТО ОБЪЯТИЙ ТИМОШЕНКО И ПРОРОССИЙСКОГО НАРДЕПА НОВИНСКОГО
Соцсети взорвались комментариями: "У ЮВ такое игривое настроение", "В объятиях Кремля и МП", "Обыкновенная лиса"
В Сеть слили фотографии объятий лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко с пророссийским нардепом Вадимом Новинским в Верховной Раде. Фото на своей странице в "Фейсбуке" обнародовал фотограф https://www.facebook.com/yan.dobronosov/posts/4298326103518309?__xts__[0]=68.ARA-jNalHQgHngQzPNZ9xY4ZmoZZIOgs6Evmgmtqbbjxy5hc7xojo1gcnpfaljzhhinq6i_6rxtehtofjpvw6e5hpxwujrs4toqqix0c0opzgj2cdpi7c0ylx0xibx6tcz6cupjkothpvfpislr1x-X8aqdh2qV1JJaWZEskNtPr4aRAtOysYSj-ufW2DncECPOCDbBJF7_yHzkdZcoQNVWGtpjzrbwtwstagor94qixtfku5agsb3dndstjna---fnQLhRMq9LnGvVtccLEb64nVmnDgGbtha&__tn__=-R Ян Доброносов .
Повчати воно буде .
публічні різкі висловлювання (без доказів і пояснень) проти української влади - це проросійська пропаганда
заклики до повалення Конституційного ладу України - це проросійська пропаганда
постійні образи на любу гілку влади (кабмін, ВР, МВС, прокуратура, і т.д.) - це проросійська пропаганда
презирлеве і образливе відношення до мільйонів українців - це проросійська пропаганда
порохобот, который денно и нощно поливает дерьмом Украину, кого-то упрекает в критике Украины))
творения порохоботов давно переплюнули творения скабееаой киселева и им подобных в своей шизофренической ненависти к Украине и пророцтве тотального краха в самое ближайшее воемя
https://censor.net/comments/locate/3204719/019214dd-6400-72fc-a09a-75602a6aa11f
я, як людина культурна (хоч тобі й важко зрозуміти що таке культура), зазвичай відповідаю людині на тій мові, на якій вона звертається, так прийнято серед культурних людей
«Счетная палата в Украине обнаружила предполагаемое злоупотребление средствами США в размере 5,3 миллиарда долларов во время администрации Обамы, в то время как Джо Байден был «наводчиком». Посольство Обамы призвало украинскую полицию не проводить расследование», - говорит Джулиани.По его словам, деньги налогоплательщиков США разворовывались через сеть выделяемых различным НПО грантов, а любое расследование фактов коррупции при распределении международной финансовой помощи блокировалось в Вашингтоне, а также администрацией экс-президента Украины Петра Порошенко.
у 2919 більшість голосовавших за Зеленського - це ті, хто голосував за порошенко у 2014
Значит , когда можно было тусоваться в Милане и Париже - они из каникул не вылазили .
, а сейчас КОГДА НАДО ОТДЫХАТЬ В УКРАИНЕ И ТРАТИТЬ СВОИ ДЕНЕЖКИ В БЮДЖЕТ УКРАИНЫ - депутаты решили подождать открытия границ 😀😀😀
Не працює ВР ..хреново . Працює .теж погано .
типова психологія раба і лузера