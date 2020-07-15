РУС
Вакцина от СОVID-19 успешно прошла первую стадию испытаний в США, - CNN

В США вакцина против COVID-19, разработанная компанией Moderna, успешно прошла начальную стадию медицинских испытаний.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает CNN со ссылкой научную публикацию в New England Journal of Medicine.

"Вакцина против COVID-19, разработанная биотехнологической компанией Moderna в партнерстве с Национальным институтом здоровья США, признана такой, что стимулировала иммунные реакции у всех добровольцев, которые получили ее во время первого этапа исследования", - говорится в сообщении.

Первичные результаты показали, что вакцина работает эффективно, хотя и имеет некоторые побочные эффекты - вызывает усталость, озноб, головную боль, боли в мышцах и в месте инъекции. Однако эта разработка стала первой среди всех пробных препаратов, о результатах исследований которой сообщает рецензируемый медицинский журнал.

Сейчас проходят испытания второй фазы вакцины компании Moderna. Если на первом этапе препарат давали ограниченному количеству здоровых людей, то теперь будут проводиться расширенные клинические испытания, в том числе на пациентах различных возрастных групп и с недостатками.

Третья фаза, которая должна начаться в конце июля, охватит тысячи добровольцев, позволит точнее определить эффективность и безопасность нового препарата. По результатам этого этапа будет принято решение, начинать ли массовый выпуск вакцины.

+14
"... вакцина работает эффективно, хотя и имеет некоторые побочные эффекты - вызывает усталость, озноб, головную боль, боли в мышцах и в месте инъекции..."
Уж лучше все эти эффекты, чем дохнуть от удушья!Источник:https://censor.net/n3208134
показать весь комментарий
15.07.2020 02:09 Ответить
+14
Нормальные побочные эффекты для вакцины. От той же прививки от гриппа может поморозить один вечер и уставший будешь сильно. А антипрививочники пусть выпадают из цивилизации естественным путем
показать весь комментарий
15.07.2020 02:30 Ответить
+11
Эти вакцины в нормальных странах для граждан будут бесплатно. Ты дауняра конченый настолько туп что даже не понимаешь как вакцины помогли человечеству выжить и остановить многие болезни
показать весь комментарий
15.07.2020 03:54 Ответить
сейчас тут в этой теме быдлоантивакцинаторы отпишутся
показать весь комментарий
15.07.2020 01:58 Ответить
унд чипизаторы)
показать весь комментарий
15.07.2020 02:11 Ответить
По 500 баксов за укол будут тебе, лоху, парить )))
показать весь комментарий
15.07.2020 02:59 Ответить
Эти вакцины в нормальных странах для граждан будут бесплатно. Ты дауняра конченый настолько туп что даже не понимаешь как вакцины помогли человечеству выжить и остановить многие болезни
показать весь комментарий
15.07.2020 03:54 Ответить
Своими налогами ты заплатишь 500 баксов за укол, который не защищает, ты быдло вакцинатор.
показать весь комментарий
15.07.2020 06:59 Ответить
Полагаете, что дешевле пару лет сидеть в карантине? И это при том, что люди все равно бубут при этом умирать от ковида.
показать весь комментарий
15.07.2020 07:33 Ответить
Посмотрите критику вакцин, есть много прививок, которые приводили к росту заболеваемости, а не к снижению. Главное в этом - никто не понёс наказания за эти массовые убийства детей при помощи вакцин. Значит на верху пирамиды вакцинаторов сидят циничные убийцы, а не благородные врачи. Почему это с вакциной от ковида должно быть иначе? Не оснований верить этой вормацевтической мафии.
показать весь комментарий
15.07.2020 14:36 Ответить
1. Вокруг вакцин с самого начала была масса инсинуаций. Да, они неидеальны. Но верить всему, что о них пишут противники... Вот Вы верите, что после вакцинации коровьей оспой из людей коровы лезли?
Вакцина від СОVID-19 успішно пройшла першу стадію випробувань у США, - CNN - Цензор.НЕТ 8803
показать весь комментарий
15.07.2020 15:18 Ответить
Логики в этом "аргументе" нет. Могу его перефразировать: в вакцинах есть польза, но верить всему, что про них пишут сторонники вакцин... Вот Вы верите, что после отсутствия вакцинации все умрут?
показать весь комментарий
15.07.2020 16:24 Ответить
Нет, ибо то, что умрут все - это Ваша выдумка, а не аргумент сторонников вакцин. В довакцинную пору все не вымерли, но смертность от инфекционных болезней, особенно детская была ужасающей и ее "компенсировали" очень высокой рождаемостью.

А Вы верите, что при отказе от всех вакцин заболеваемость и смертность не возрастет?
показать весь комментарий
15.07.2020 16:33 Ответить
Ну а про корову чья выдумка? То-то же. Отказ от вакцинопрофилактики улучшит состояние здоровья населения. В снижении числа инфекционных заболеваний большую роль сыграл рост санитарных условий, гигиены быта. Роль вакцинопрофилактики в этом весьма сомнительна.
показать весь комментарий
15.07.2020 19:11 Ответить
Стыдно не знать. "Про корову" - это картинка-выдумка антиваксеров времен Эдварда Дженнера. То-то же.
То есть Вы верите, что при отказе от всех вакцин заболеваемость и смертность не возрастет.
Вакцина від СОVID-19 успішно пройшла першу стадію випробувань у США, - CNN - Цензор.НЕТ 8664

Случаи заболевания корью (слева) и доля невакцинированного населения (справа, чем темнее, тем меньше) в Нидерландах
M. J. Knol et al., 2013

Так что не рассказывайте сказки о том, что вакцинация не влияет на заболеваемость и смертность от инфекционных заболеваний.
показать весь комментарий
15.07.2020 21:14 Ответить
Ну старинные карикатуры не знать не стыдно абсолютно.

Я смотрю на картинку и вижу что случаи заболевания корью совпадают с проживанием вакцинированного населения. Что вы хотите мне этим доказать? Может вы что-то не верно написали?

Подобных картинок сторонники и противники вакцин приводят много. Я тоже могу порыться в литературе и привести в пример исследования которые доказывают, что прививка БЦЖ привела к росту заболеваемости туберкулёзом, например.

Я писал, что отказ от вакцинопрофилактики улучшит общее здоровье. Вакцина делает человека хронически больным. Долгосрочные последствия от бомбардировки детей вакцинами никто толком не изучает. Исследователей травят. Тем временем рак молодеет, в США эпидемия аутизма однозначно вызванная вакциной MMR и никому ничего не докажешь. Вакцины - это огромный бизнес и политика. Била Гейтса с его фондом выгнали из ряда стран после смертей десятков тысяч детей в результате его прививок "прошедших" все испытания.
показать весь комментарий
15.07.2020 22:03 Ответить
1. Да, я не дописал фразу в скобках Случаи заболевания корью (слева) и доля невакцинированного населения (справа, чем темнее, тем меньше доля вакцинированных) в Нидерландах. Впрочем, там на картинке все верно указано.
2. "Долгосрочные последствия от бомбардировки детей вакцинами никто толком не изучает. "
https://hromadske.ua/ru/posts/yssledovanye-s-vyborkoi-657-tysiach-detei-oproverhlo-sviaz-vaktsyny-ot-kory-s-autyzmom В этом исследовании приняли участие более 657 тысяч детей, родившихся в Дании в период с 1999 до 2010 года. Ученые наблюдали за ними несколько лет, начиная с одного года, чтобы выявить какие-то эффекты от вакцинации. Авторы исследования учитывали данные Службы регистрации населения насчет заболеваемости аутизмом у братьев и сестер, а также другие факторы риска. За все время исследования ученые диагностировали аутизм у 6517 детей, однако не обнаружили никакого влияния на это вакцины MMR. Дети, которые получали вакцину MMR, были на 7% меньше склонны к развитию аутизма, чем те, кто остался без прививок.

3. "в США эпидемия аутизма однозначно вызванная вакциной MMR"
Вот одна из главных причин роста аутизма в США
Вакцина від СОVID-19 успішно пройшла першу стадію випробувань у США, - CNN - Цензор.НЕТ 5368

Или Вы будете утверждать, что с 1994 по 2010 процент вакцинации детей вакциной MMR возрос более, чем 6 раз?
показать весь комментарий
16.07.2020 07:31 Ответить
Я уже писал - есть другие исследования, я не хочу сейчас в очередной раз копаться в том, как именно собирали статистику, как подгоняли цифры для заказчиков. За такими исследованиями стоят интересы размером в миллиарды долларов. Продажность науки известна как и продажность журналистов. А что касается вакцины MMR, то утверждать что она не является причиной аутизма, по моему, - это издевательство. Уже столько родителей аутистов в сети бьют тревогу и говорят что их дети заболели на следующий день, или два, после MMR, что отрицать это нет смысла. И никакие графики не убедят в том, что шанс заболеть аутизмом на 7% меньше. Это наглая ложь.
Вот один родитель ребёнка, ставшего аутистом после MMR снял фильм:
https://www.youtube.com/watch?v=vIMkTPtl3fw
Таких детей тысячи.
показать весь комментарий
16.07.2020 09:33 Ответить
Издевательство утверждать, что "Уже столько родителей аутистов в сети бьют тревогу и говорят что их дети заболели на следующий день, или два, после MMR". Аутизм развивается медленно и главный признак - нарушение работы целых участков мозга (нарушение синаптических связей). Такое за день-два не развивается.
Вот Вам еще один красноречивый график. И учтите, в Японии вакцина MMR запрещена еще в 1993 году.
Вакцина від СОVID-19 успішно пройшла першу стадію випробувань у США, - CNN - Цензор.НЕТ 4219
показать весь комментарий
16.07.2020 10:51 Ответить
И ещё раз: я говорю о вакцинопрофилактике и о здоровье в целом. Корь - это не страшная болезнь. Зачем ребёнка травить солями ртути, алюминия для получения сомнительного прививочного иммунитета от безобидной болезни? В период с 1915 по 1958 год смертность от кори снизилась на 95%. В США к 1960 году смертность от кори снизилась в 35 раз. Эта болезнь опасна для слабых, недоедающих детей. Таким детям любая болезнь опасна.

Финляндия заявила, что победила корь, краснуху и ещё что-то при помощи вакцин. Но при этом у них рост аутизма и болезни Крона. Это действительно победа?
показать весь комментарий
16.07.2020 10:18 Ответить
Солей ртути и алюминия в вакцине MMR нет. Корь - одна из самых заразных болезней. В США в начале 60-х от кори каждый год умирало порядка 500 детей (это только по зарегистрированным случаям, тогда к кори относились как и к гриппу - спастись практически нереально, а кто-то неизбежно умрет).
Чтобы победить корь надо порядка 10-15 лет держать уровень плановой вакцинации детей порядка 95-97%. Заболеваемость аутизмом за эти годы и в США росла в разы. Не вяжется предполагаемая причина и следствие. Ну и в Японии как я уже писал MMR давно нет, а заболеваемость аутизмом растет.
показать весь комментарий
16.07.2020 11:14 Ответить
Я не писал что аутизм вызывает только MMR. Рост аутизма коррелируется с ростом вакцинации детей.

Я знаю что в США под давлением общественности запретили соли ртути в детских вакцинах. Но остальные токсины, соли алюминия, без них вакцины не мыслимы....

Возможно в MMR другой токсин, который вызывает аутизм. Хотя там последовательность не такая, там сначала наблюдается рост температуры у ребёнка, потом врач прописывает антибиотик, и на следующий день ребёнок просыпается аутистом. Возможно антибиотики в комбинации с токсинами вакцин запускают болезнь. Я не уверен в точных причинах, но связь с MMR абсолютно очевидна. Огромное число родителей говорят об этом. Ребёнок проснулся другим - такие слова родителей я не раз встречал. Потом конечно же аутизм прогрессирует и долго развивается и все эти бла-бла-бла.

Есть исследования, которые доказали что вакцины вызывают аутизм. И про них знают корпорации.
Вот тут эта история: https://www.youtube.com/watch?v=5Lg0ekdzB0c
Вакцинопрофилактика - это самое ублюдочное шарлатанство, покалечившее миллионы людей. Я не спорю, что при помощи вакцин можно останавливать эпидемии, но детская вакцинопрофилактика - это вред.
показать весь комментарий
16.07.2020 12:52 Ответить
Да, да. Ты мне дурашка расскажи про работу фармкорпораций еще )) Таким даунам как ты и парят от Виагры за 5000% себестоимости до оекарств от СПИДа за 20000%. И лохи радуются ))
P.S. Это не ты Тами Флю сюда гнал? Сильно помогло?
показать весь комментарий
16.07.2020 16:22 Ответить
Не, я, как порохобот, только "за" вакцинацию ЗЕбилов, авось да какой прок будет.
Поскольку согласно вчерашнему сообщению института Коха устойчивые антитела к макароновирусу не создаются, исчезают антитела (в выборке было 12 тысяч человек), то прививаться вам нужно будет от макароновируса каждый месяц, если не каждую неделю.
За ваши деньги - любой каприз.
"Золотые зубы есть?"(С)
показать весь комментарий
15.07.2020 06:08 Ответить
Антитела - это ключ к вирусу. На его подбор у организма уходит 3-20 дней. Те кто нашел быстро - вирус не заметят. Те кто искал слишком долго - не выживут.
Когда опасность прошла этот ключ организм снимает со связки и отправляет в дальний ящик. После этого тестами на антитела его не увидеть. Но в случае повторной атаки этот ключ быстро достанут и размножат. В этом смысл любой вакцинации - сформировать этот ключ-антитела. При его наличии организм реагирует на инфекцию в разы быстрее.
показать весь комментарий
15.07.2020 08:59 Ответить
Напишите это медикам в институте Коха, а то они, поди, плохо в внтителах петрят.

P.S. Скажите, пожалуйста, как вирусолог, с какой частотой надо прививаться от вируса кори, чтобы наконец выработались антитела к вирусу кори? Раз в жизни (и потом бустер)? Раз в год? Раз в месяц? Или каждую неделю? Очень волнуюсь, у всех ли вырабатываются антитела к вирусу кори, и как реагуют на корь те, у кого после прививки от кори нихена не выработалось? И сколько таких неЩасливых в процентном отношении?
Спсб.
показать весь комментарий
15.07.2020 09:09 Ответить
Почитай на их сайте внимательно, СРЕДИ Кого проводилось это исследование. Не среди ПЕРЕБОЛЕВШИХ, а среди доноров, сдающих кровь. То есть речь идёт о коллективном иммунитете, и да он пока низкий.
показать весь комментарий
15.07.2020 09:31 Ответить
Хотя конечно тем не менее вполне возможно, что иммунитет будет не стойкий, но ведь и от гриппа обычного каждый год повторяют.
показать весь комментарий
15.07.2020 09:44 Ответить
А ты хоть знаешь химический состав вакцины ? Или хотя бы возможно ли за полгода разработать вакцину , когда она постоянно мутирует ? Или ты думаешь что разработчики имеют представление о работе нашего организма ? Тогда пусть они остановят свою смерть и испытывают свою вакцину на своих семьях и на таких как ты быдловакцинщиках .
показать весь комментарий
15.07.2020 07:41 Ответить
Вы знаете химсостав всех вакцин, которыми Вас прививали? Вы "феномен" из известного анекдота....
показать весь комментарий
15.07.2020 07:54 Ответить
https://censor.net/user/95229 Ну тады коли свою семью на здоровье .
показать весь комментарий
15.07.2020 08:02 Ответить
Что бы я делал без таких советчиков... Подумать страшно...
показать весь комментарий
15.07.2020 10:24 Ответить
А твои мама с папой знают какой ты бред несеш???
показать весь комментарий
15.07.2020 10:28 Ответить
ну да если Индия выгнала на хрен гейтса с его вакциной от полиомелита после которой 400 000 детей парализовало . Кенийское объеденение врачей рассказали о нескольких миллионах ставших стерилизованными женщин после вакцины от столбняка \ ни один дятел включая немецкий институт иммунологии в Эссене не смог объяснить как создаёт иммунитет от столбняка вакцина от столбняка. если переболевшие им иммунитет не приобретают и его не существует в природе \ да и тут всё чудастее - стимулировала иммунные процессы - при том . что ковидным наоборот глушат иммунитет иммунодепресантами из за чрезмерной реакции иммунитета . да и уже официально признали о максимальной длительности иммунитета к ковиду - 3 месяца и то у 17% какая может быть вакцина ? быдло зарабатывающее на вакцинации объясни это
показать весь комментарий
15.07.2020 08:41 Ответить
Херню городите. Иммунитет от столбнячного анатоксина держится примерно 10 лет. А переболевшие не имеют иммунитета тк летальная доза столбнячного токсина ниже иммуногенной. Т.е. попытка выработки иммунитеета к нативному токсину убивает человека до того момента, как начнется имунная реакция на этот токсин.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:29 Ответить
ну если летальная доза превышает порог срабатывания иммунитета то сколько по вашему нужно ввести анатоксина для выработки иммунитета ? я понимаю прививки от болезней от которых у человека вырабатывается стойкий или хотя бы продолжительный иммунитет но просто не могу понять вакцинацию от болезни на которую иммунитет не сработает . тем более которую навязывают вплоть до уголовного за отказ в некоторых странах не заразную для окружающих . ещё раз - институт иммунологии в Эссене не смог объяснить на официальный запрос немецкого врача иммунолога как эта прививка помогает выработать иммунитет
показать весь комментарий
15.07.2020 12:29 Ответить
Вы не путайте столбнячный токсин и анатоксин. Анатоксин имеет иммуногенность такую же или несколько меньшую, чем токсин, а токсичность - во много раз меньшую. Просто имунная система человека такова, что титр антител к некоторым антигенам падает достаточно быстро. Например антирабическая вакцина (против бешенства) спасает человека, но иммунитета на всю жизнь не дает (только где-то на порядка 10-12 месяцев). После противочумной (мне ее делали в 80-х) иммунитет держится около года.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:54 Ответить
"... вакцина работает эффективно, хотя и имеет некоторые побочные эффекты - вызывает усталость, озноб, головную боль, боли в мышцах и в месте инъекции..."
Уж лучше все эти эффекты, чем дохнуть от удушья!Источник:https://censor.net/n3208134
показать весь комментарий
15.07.2020 02:09 Ответить
Нормальные побочные эффекты для вакцины. От той же прививки от гриппа может поморозить один вечер и уставший будешь сильно. А антипрививочники пусть выпадают из цивилизации естественным путем
показать весь комментарий
15.07.2020 02:30 Ответить
Боря, ты волонтером - агитатором подрабатываешь ?
показать весь комментарий
15.07.2020 08:41 Ответить
- АГИТАТОРОМ.
агитирую копить деньги на вакцину...
показать весь комментарий
15.07.2020 08:52 Ответить
Предложите кредиты банкам на прививку выдавать населению.
Под 200% годовых.
Войдите в долю.
показать весь комментарий
15.07.2020 09:11 Ответить
Под 200% годовых?
- тогда население взрывать будет не только банкоматы но и банки перед этим забросав гранатами райотделы полиции что бы не мешали спокойно собирать разлетевшееся бабло...
показать весь комментарий
15.07.2020 09:19 Ответить
Скоро уже год, успешно прошли первую стадию.... фейспалм.
показать весь комментарий
15.07.2020 02:12 Ответить
на Ляшко испытать нужно. ну и на втором Ляшко. если продолжать мысль - то крыс много ещё есть)
показать весь комментарий
15.07.2020 02:19 Ответить
Это гуд
показать весь комментарий
15.07.2020 02:42 Ответить
Цікавить час дії цієї вакцинації та її дієвість на різні мутації короновірусу.
показать весь комментарий
15.07.2020 03:15 Ответить
день від дня не краще, як не вірус так от чорна діра на околиці нашої сонячної системи: Гіпотетична Дев'ята планета, на думку вчених, це небесний об'єкт, який у 10 разів більший за Землю. Однак недавно з'явилися підстави вважати, що в дійсності планета-невидимка може бути чорною дірою розміром з грейпфрут. Очікується, що виявити її зможе новий потужний телескоп.Об'єкти, що «злипаються» разом дивним чином за межами орбіти Нептуна, змусили астрономів припустити, що «щось велике» заважає їхній орбіті. За словами астрономів, це може бути масивна планета або «чорна діра в зародку», яка має масу 10 таких планет, як наша Земля, але стиснута у сферу розміром з грейпфрут. (ukurier.gov.ua/uk/news/nevlovima-devyata-planeta-mozhe-viyavitisya-chorno/)
показать весь комментарий
15.07.2020 03:16 Ответить
Массовое заражение коронавирусом аргентинских рыбаков, которые провели в море более месяца, озадачило ученых. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным издания, рыболовное судно Echizen Maru с 61 рыбаком на борту вышло из порта Ушуая и провело в открытом море 35 дней. Никаких контактов с сушей за это время у экипажа не было. Все рыбаки перед рейсом не только сдали отрицательный тест на COVID-19, но и выдержали 14-дневный карантин.
Судно было вынуждено вернуться в порт после того, как у некоторых рыбаков появились симптомы заражения коронавирусом. В Минздраве провинции Огненная Земля сообщили, что инфекция обнаружена у 57 человек.
В настоящий момент медики пытаются выяснить, как инфекция попала на борт, и восстанавливают хронологию событий.
показать весь комментарий
15.07.2020 03:30 Ответить
Ото треба їм було в морі кажана їсти...
Вакцина от СОVID-19 успешно прошла первую стадию испытаний в США, - CNN - Цензор.НЕТ 2696
показать весь комментарий
15.07.2020 03:49 Ответить
Сжечь Оззи Осборна! Это с него все началось!
показать весь комментарий
15.07.2020 07:35 Ответить
Это чего же они на том судне нажрались????
показать весь комментарий
15.07.2020 06:05 Ответить
Це дійсно питання. Стало також зрозумілим, що від короновірусу не сховатися.
показать весь комментарий
15.07.2020 06:11 Ответить
Тут появилось мнение, что на судно упал метеорит , и тогда этот вирус - "засланец" из космоса .
показать весь комментарий
15.07.2020 06:39 Ответить
Метеорит сказав морякам "ней хоу"🧐
показать весь комментарий
15.07.2020 07:00 Ответить
Птахи... послухайте інтерв'ю Гейтса де він розказує про іспанку, що грип поширювався на острови серед аборигенів де не було сполучення з материком, і туда фізичним контактом не можливо було занести іспанку.
показать весь комментарий
15.07.2020 08:35 Ответить
Ну холодильник на судне наверное был. В нём вирус может храниться годами.
показать весь комментарий
15.07.2020 09:04 Ответить
Первая партия бесплатно поступит к нам, в Украину! Порох уже договорился с Трампом!!!
показать весь комментарий
15.07.2020 03:56 Ответить
Дайте пруф.
показать весь комментарий
15.07.2020 04:01 Ответить
***** вже вколовся-тошнить.
показать весь комментарий
15.07.2020 04:09 Ответить
Ого, а шо сегодня курят в Нидерландах?
показать весь комментарий
15.07.2020 05:29 Ответить
Тестировать на тупых заморских аборигенах значит будут.
показать весь комментарий
15.07.2020 07:00 Ответить
Поскольку вчера было сообщение из инстутута Коха, что устойчивые антитела к макаронвирусу не создаются (на примере 12 тысяч человек из выборки), то прививаться будут каждый месяц, а то и каждую неделю.
Начать с журналистов CNN.
показать весь комментарий
15.07.2020 06:04 Ответить
Тому я використовую відомі природні методи підвищення імунітету.
показать весь комментарий
15.07.2020 06:13 Ответить
Вакцина от СОVID-19 успешно прошла первую стадию испытаний в США, - CNN - Цензор.НЕТ 9153
показать весь комментарий
15.07.2020 06:13 Ответить
Вакцина от СОVID-19 успешно прошла первую стадию испытаний в США, - CNN - Цензор.НЕТ 4057
показать весь комментарий
15.07.2020 06:14 Ответить
Вакцины, чудо-вакцины, безплатные от филантропа
https://www.youtube.com/watch?v=jo-i6ESyv9A
показать весь комментарий
15.07.2020 07:01 Ответить
Тедроса Адханома Гебрейесуса - в отставку
показать весь комментарий
15.07.2020 07:04 Ответить
Хуже: домой, в Эфиопию его!
показать весь комментарий
15.07.2020 09:11 Ответить
.. Группа ученых из Сингапура выразила уверенность в появлении в ближайшее десятилетие нового коронавируса, который будет передаваться от животного к человеку.
..
..https://www.rupor.info/news/159082/singapurskie-uchenye-uvereny-v-tom-chto-sleduet-zhdat-poyavleniya-novogo-koronavirusa Сингапурские ученые уверены в том, что следует ждать появления нового коронавируса .
показать весь комментарий
15.07.2020 07:22 Ответить
Все верно. Надеяться надо на лучшее, а готовиться - к худшему.
показать весь комментарий
15.07.2020 07:45 Ответить
Оооо, ну если уже дмитрику поддакиваешь...><
показать весь комментарий
15.07.2020 09:27 Ответить
Что я не так сказал? Я приветствую критику, но только конструктивную. В Вашем посте ее ноль.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:34 Ответить
Присматривайтесь к ветеринарным препаратам от короновирусов, особенно к тем, что применяются длительно и для профилактики.
показать весь комментарий
15.07.2020 08:44 Ответить
добавить чуть коки и пойдет
показать весь комментарий
15.07.2020 07:25 Ответить
ГМО исследовали 25 лет, старые вакцины испытаны несколькими поколениями, истерички же выстраиваются в очередь за вакциной, которой нет и полгода. Вы и от свинячего гриппа успели в свое время привиться?
показать весь комментарий
15.07.2020 07:46 Ответить
До речі за послідніми дослідження, серед привитих того року примусово пенсіонерів Італії і Іспанії імунітет до свинного і пташиного грипу виробився тільки в 7% і до зввичайного грипу в 24%.. Німці пишуть в дослідженні що це через постійну мутацію вірусу
показать весь комментарий
15.07.2020 08:38 Ответить
це добре. короткий срок, возможно, связан, таки, с развитием правильных технологий в медицине сша.
зы: кстати. некоторое время назад (когда бочка сланцевой жижи была рентабельна при цене 80$) эрэфийские оппоненты, на замечания о том, что развитие технологий приведет к уменьшению порога рентабельности сланцевой жижи, втирали, что этого никогда не будет и сланцевая жижа всегда будет дорогой .
показать весь комментарий
15.07.2020 08:11 Ответить
И сколько продлится иммунитет? И сколько нужно времени вирусу, чтоб мутировать и "послать подальше" эту вакцину?
показать весь комментарий
15.07.2020 08:14 Ответить
А вот это знать массам не положено! Это будет сюрпрайзом, когда окажется, что колоться надо раз в несколько месяцев.
показать весь комментарий
15.07.2020 08:25 Ответить
Какая такая вакцина?
ВОЗ объявил, что долговременного иммунитета ни у кого пока нет.
показать весь комментарий
15.07.2020 08:31 Ответить
вот только устойчивого иммунитета, на основании исследований института Коха, к ковиду нет. утро начинается с прививки?
показать весь комментарий
15.07.2020 08:40 Ответить
Хочется спросить у антивакцинщиков, которые боятся бесплодности, параличей и других страшных вещей, что мешает проклятым пиндосам не тратить миллиарды на исследования вакцин, а просто эти гадости положить вам в самые обычные таблетки типа цитрамона или парацетамола, зачем эти сложные схемы с лабораториями, исследованиями, тратой денег, если моджно подсыпать вам это в обычные таблетки?
показать весь комментарий
15.07.2020 09:57 Ответить
Я читал что вакцина от коронавируса как побочный эффект будет причинять необратимые изменения в мозгах порохоботов, а из головы у них выростит кактус
показать весь комментарий
15.07.2020 10:36 Ответить
Ага. Вот только было уже два серьёзных сообщения, что иммунитет держится три месяца...
показать весь комментарий
15.07.2020 11:53 Ответить
носiть маски в людних мiсцях, сволото! кожних 2-3 години мiняйте iх!

Вакцина від СОVID-19 успішно пройшла першу стадію випробувань у США, - CNN - Цензор.НЕТ 9992
показать весь комментарий
13.08.2020 18:01 Ответить
 
 