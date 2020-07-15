Вакцина от СОVID-19 успешно прошла первую стадию испытаний в США, - CNN

В США вакцина против COVID-19, разработанная компанией Moderna, успешно прошла начальную стадию медицинских испытаний.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает CNN со ссылкой научную публикацию в New England Journal of Medicine.

"Вакцина против COVID-19, разработанная биотехнологической компанией Moderna в партнерстве с Национальным институтом здоровья США, признана такой, что стимулировала иммунные реакции у всех добровольцев, которые получили ее во время первого этапа исследования", - говорится в сообщении.

Первичные результаты показали, что вакцина работает эффективно, хотя и имеет некоторые побочные эффекты - вызывает усталость, озноб, головную боль, боли в мышцах и в месте инъекции. Однако эта разработка стала первой среди всех пробных препаратов, о результатах исследований которой сообщает рецензируемый медицинский журнал.

Сейчас проходят испытания второй фазы вакцины компании Moderna. Если на первом этапе препарат давали ограниченному количеству здоровых людей, то теперь будут проводиться расширенные клинические испытания, в том числе на пациентах различных возрастных групп и с недостатками.

Третья фаза, которая должна начаться в конце июля, охватит тысячи добровольцев, позволит точнее определить эффективность и безопасность нового препарата. По результатам этого этапа будет принято решение, начинать ли массовый выпуск вакцины.

