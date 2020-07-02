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Новости Коронавирус и карантин
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На людях испытывают 17 вакцин от COVID-19, - ВОЗ

На людях испытывают 17 вакцин от COVID-19, - ВОЗ

Исследователи из разных стран испытывают на добровольцах 17 вакцин от коронавируса. Самая перспективная - вакцина, которую разрабатывает Оксфордский университет.

Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Даже если клинические исследования этих вакцин завершатся неудачно, ВОЗ настроена оптимистично. "У нас есть широкий конвейер с четырьмя разными типами вакцины", - сказала эксперт ВОЗ по исследованиям и разработке Ана Мария Энао-Рестрепо.

Сейчас наиболее перспективной является вакцина AZD1222, разработанная Оксфордским университетом. Она первой вступила в третью фазу клинических исследований, а это значит, что ее испытывают на большем количестве людей.

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Еще пять потенциальных вакцин находятся во второй фазе испытаний, когда исследования проводятся на меньшем количестве людей с конкретными заболеваниями. В первой фазе обычно вакцины тестируются на здоровых людях - для проверки безопасности.

В Германии также проводят первые клинические испытания вакцин - производства компании Biontech в Майнце и CureVac в Тюбингене. В США также занимаются разработкой потенциальных вакцин. Как заявил в четверг президент страны Дональд Трамп, три из них имеют большой потенциал. "Три выглядят действительно очень хорошо. Мы думаем, что скоро получим их", - заявил американский лидер.

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Пока ученые не могут предсказать, будет ли какая-то вакцина доступна до конца этого года. Обычно на разработку вакцины требуется от 10 до 15 лет, впрочем, глобальная пандемия коронавируса стала причиной беспрецедентных усилий фармацевтических компаний и исследователей по всему миру для разработки вакцины против него.

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вакцина (3815) ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Для чого випробування вакцини на людях, якщо є кацапи?
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02.07.2020 23:15
+4
Я і не знав, що перша лєдя так ризикнула.
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02.07.2020 23:31
+4
у них лишняя хромосома мутирует быстрее Коронавируса.... там вакцину нужно с бояришником смешивать
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02.07.2020 23:36
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поки що жодних гарантій,що будуть успішними..

вірус мутує.
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02.07.2020 23:14 Ответить
Бредятина.
1. РНК вирусы слабо подвержены мутациям.
2. Вакцины разрабатываются против конкретных УЧАСТКОВ вируса работающих на заражение человека. И если эти участки вдруг мутируют, то... вирус просто перестанет быть заразным для человека.
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02.07.2020 23:21 Ответить
Это с какого это перепугу РНК вирусы слабо подвержены мутациям?! Напротив, гораздо сильнее чем ДНК вирусы.

Чёрт его знает как пойдёт мутация и будет ли действовать вакцина. В РФ например отделили от коронавируса "рожки" которые создают его "корону" и работают на проникновение в клетку. После чего присоединили их к вирусу который легко размножить в лаборатории, но какой почти не вредит человеку. Предполагается что попав в организм, он тут же будет выявлен иммунитетом и запомнен именно по этим рожкам. Так что при попадании в организм коронавируса - он тоже будет опознан. А если "рожки" - изменятся?
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03.07.2020 00:05 Ответить
Кстати уже сейчас есть 3 подвида коронавируса. И непонятно одинаково ли на них действует вакцина.
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03.07.2020 00:22 Ответить
зебільна влада воює проти народу України, а не проти вірусу.
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02.07.2020 23:22 Ответить
Бабла заработают збс.потом еще какой нибудь вирус выведут
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02.07.2020 23:23 Ответить
Вообще болезней никаких нет. Это выдумка рептилоидов
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02.07.2020 23:26 Ответить
Бубочку на опыты.Он от вакцин и карантинов тащится.
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02.07.2020 23:33 Ответить
Для чого випробування вакцини на людях, якщо є кацапи?
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02.07.2020 23:15 Ответить
у них лишняя хромосома мутирует быстрее Коронавируса.... там вакцину нужно с бояришником смешивать
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02.07.2020 23:36 Ответить
Там лишняя хромосома - результаты могут быть некорректны
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02.07.2020 23:37 Ответить
Зато если подохнут то будет не жалко!
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02.07.2020 23:56 Ответить
и зебилы!
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02.07.2020 23:55 Ответить
Я і не знав, що перша лєдя так ризикнула.
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02.07.2020 23:31 Ответить
Везите вакцины в Одессу, там моя знакомая вчера орущая "Почему я должна носить эту тряпку?" сейчас постит в инстаграму свои лихорадки, фото градусника, красного горла и возмущается как можно заболеть летом, неужели это корона?
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02.07.2020 23:42 Ответить
Напиши ей что это трипер.
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02.07.2020 23:57 Ответить
Сифилис в ускоренном варианте.
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03.07.2020 01:19 Ответить
Передавай привет истеричке.
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03.07.2020 02:25 Ответить
Легко. С жары в помещение с кондюком, выставленным на 16 градусов - не каждый организм выдержит
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03.07.2020 11:27 Ответить
любая вакцина должна быть создана тестирована и опробована на безопасность в течении 5 лет, потому что надо учитывать долгосрочные риски, то что сейчас испытывают, это смертники
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02.07.2020 23:52 Ответить
Испытайте на зелёных. Самый быстрый и эффективный способ вернуть страну в нормальность.
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03.07.2020 01:18 Ответить
Порохоботы, ждущие вакцину, опять стыдливо отмалчиваются. Как это понимать?
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03.07.2020 02:29 Ответить
Загадка природы.
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03.07.2020 02:31 Ответить
 
 