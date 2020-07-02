На людях испытывают 17 вакцин от COVID-19, - ВОЗ

Исследователи из разных стран испытывают на добровольцах 17 вакцин от коронавируса. Самая перспективная - вакцина, которую разрабатывает Оксфордский университет.

Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Даже если клинические исследования этих вакцин завершатся неудачно, ВОЗ настроена оптимистично. "У нас есть широкий конвейер с четырьмя разными типами вакцины", - сказала эксперт ВОЗ по исследованиям и разработке Ана Мария Энао-Рестрепо.

Сейчас наиболее перспективной является вакцина AZD1222, разработанная Оксфордским университетом. Она первой вступила в третью фазу клинических исследований, а это значит, что ее испытывают на большем количестве людей.

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Еще пять потенциальных вакцин находятся во второй фазе испытаний, когда исследования проводятся на меньшем количестве людей с конкретными заболеваниями. В первой фазе обычно вакцины тестируются на здоровых людях - для проверки безопасности.

В Германии также проводят первые клинические испытания вакцин - производства компании Biontech в Майнце и CureVac в Тюбингене. В США также занимаются разработкой потенциальных вакцин. Как заявил в четверг президент страны Дональд Трамп, три из них имеют большой потенциал. "Три выглядят действительно очень хорошо. Мы думаем, что скоро получим их", - заявил американский лидер.

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Пока ученые не могут предсказать, будет ли какая-то вакцина доступна до конца этого года. Обычно на разработку вакцины требуется от 10 до 15 лет, впрочем, глобальная пандемия коронавируса стала причиной беспрецедентных усилий фармацевтических компаний и исследователей по всему миру для разработки вакцины против него.