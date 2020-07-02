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Новини Коронавірус і карантин
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На людях випробовують 17 вакцин від COVID-19, - ВООЗ

На людях випробовують 17 вакцин від COVID-19, - ВООЗ

Дослідники з різних країн випробовують на добровольцях 17 вакцин від коронавірусу. Найперспективніша - вакцина, яку розробляє Оксфордський університет.

Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Навіть якщо клінічні дослідження цих вакцин завершаться невдало, ВООЗ налаштована оптимістично. "У нас є широкий конвеєр із чотирма різними типами вакцини", - сказала експерт ВООЗ із досліджень і розробки Анна Марія Енао-Рестрепо.

Зараз найбільш перспективною є вакцина AZD1222, розроблена Оксфордським університетом. Вона першою вступила в третю фазу клінічних досліджень, а це означає, що її випробовують на більшій кількості людей.

Читайте також: Глава ВООЗ Гебреєсус заявив про розробку у світі 141 вакцини від коронавірусу

Ще п'ять потенційних вакцин перебувають у другій фазі випробувань, коли дослідження проводяться на меншій кількості людей з конкретними захворюваннями. У першій фазі зазвичай вакцини тестуються на здорових людях - для перевірки безпеки.

У Німеччині також проводять перші клінічні випробування вакцин - виробництва компанії Biontech у Майнці і CureVac в Тюбінгені. У США також займаються розробкою потенційних вакцин. Як заявив у четвер президент країни Дональд Трамп, три з них мають великий потенціал. "Три видаються дійсно дуже добрими. Ми думаємо, що скоро отримаємо їх", - заявив американський лідер.

Поки вчені не можуть передбачити, чи буде якась вакцина доступна до кінця цього року. Зазвичай на розробку вакцини потрібно від 10 до 15 років, втім, глобальна пандемія коронавірусу стала причиною безпрецедентних зусиль фармацевтичних компаній і дослідників у всьому світі для розробки вакцини проти нього.

Автор: 

вакцина (4419) ВООЗ (770) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Для чого випробування вакцини на людях, якщо є кацапи?
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02.07.2020 23:15
+4
Я і не знав, що перша лєдя так ризикнула.
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02.07.2020 23:31
+4
у них лишняя хромосома мутирует быстрее Коронавируса.... там вакцину нужно с бояришником смешивать
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02.07.2020 23:36
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поки що жодних гарантій,що будуть успішними..

вірус мутує.
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02.07.2020 23:14 Відповісти
Бредятина.
1. РНК вирусы слабо подвержены мутациям.
2. Вакцины разрабатываются против конкретных УЧАСТКОВ вируса работающих на заражение человека. И если эти участки вдруг мутируют, то... вирус просто перестанет быть заразным для человека.
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02.07.2020 23:21 Відповісти
Это с какого это перепугу РНК вирусы слабо подвержены мутациям?! Напротив, гораздо сильнее чем ДНК вирусы.

Чёрт его знает как пойдёт мутация и будет ли действовать вакцина. В РФ например отделили от коронавируса "рожки" которые создают его "корону" и работают на проникновение в клетку. После чего присоединили их к вирусу который легко размножить в лаборатории, но какой почти не вредит человеку. Предполагается что попав в организм, он тут же будет выявлен иммунитетом и запомнен именно по этим рожкам. Так что при попадании в организм коронавируса - он тоже будет опознан. А если "рожки" - изменятся?
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03.07.2020 00:05 Відповісти
Кстати уже сейчас есть 3 подвида коронавируса. И непонятно одинаково ли на них действует вакцина.
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03.07.2020 00:22 Відповісти
зебільна влада воює проти народу України, а не проти вірусу.
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02.07.2020 23:22 Відповісти
Бабла заработают збс.потом еще какой нибудь вирус выведут
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02.07.2020 23:23 Відповісти
Вообще болезней никаких нет. Это выдумка рептилоидов
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02.07.2020 23:26 Відповісти
Бубочку на опыты.Он от вакцин и карантинов тащится.
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02.07.2020 23:33 Відповісти
Для чого випробування вакцини на людях, якщо є кацапи?
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02.07.2020 23:15 Відповісти
у них лишняя хромосома мутирует быстрее Коронавируса.... там вакцину нужно с бояришником смешивать
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02.07.2020 23:36 Відповісти
Там лишняя хромосома - результаты могут быть некорректны
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02.07.2020 23:37 Відповісти
Зато если подохнут то будет не жалко!
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02.07.2020 23:56 Відповісти
и зебилы!
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02.07.2020 23:55 Відповісти
Я і не знав, що перша лєдя так ризикнула.
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02.07.2020 23:31 Відповісти
Везите вакцины в Одессу, там моя знакомая вчера орущая "Почему я должна носить эту тряпку?" сейчас постит в инстаграму свои лихорадки, фото градусника, красного горла и возмущается как можно заболеть летом, неужели это корона?
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02.07.2020 23:42 Відповісти
Напиши ей что это трипер.
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02.07.2020 23:57 Відповісти
Сифилис в ускоренном варианте.
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03.07.2020 01:19 Відповісти
Передавай привет истеричке.
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03.07.2020 02:25 Відповісти
Легко. С жары в помещение с кондюком, выставленным на 16 градусов - не каждый организм выдержит
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03.07.2020 11:27 Відповісти
любая вакцина должна быть создана тестирована и опробована на безопасность в течении 5 лет, потому что надо учитывать долгосрочные риски, то что сейчас испытывают, это смертники
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02.07.2020 23:52 Відповісти
Испытайте на зелёных. Самый быстрый и эффективный способ вернуть страну в нормальность.
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03.07.2020 01:18 Відповісти
Порохоботы, ждущие вакцину, опять стыдливо отмалчиваются. Как это понимать?
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03.07.2020 02:29 Відповісти
Загадка природы.
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03.07.2020 02:31 Відповісти
 
 