На людях випробовують 17 вакцин від COVID-19, - ВООЗ

Дослідники з різних країн випробовують на добровольцях 17 вакцин від коронавірусу. Найперспективніша - вакцина, яку розробляє Оксфордський університет.

Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Навіть якщо клінічні дослідження цих вакцин завершаться невдало, ВООЗ налаштована оптимістично. "У нас є широкий конвеєр із чотирма різними типами вакцини", - сказала експерт ВООЗ із досліджень і розробки Анна Марія Енао-Рестрепо.

Зараз найбільш перспективною є вакцина AZD1222, розроблена Оксфордським університетом. Вона першою вступила в третю фазу клінічних досліджень, а це означає, що її випробовують на більшій кількості людей.

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Ще п'ять потенційних вакцин перебувають у другій фазі випробувань, коли дослідження проводяться на меншій кількості людей з конкретними захворюваннями. У першій фазі зазвичай вакцини тестуються на здорових людях - для перевірки безпеки.

У Німеччині також проводять перші клінічні випробування вакцин - виробництва компанії Biontech у Майнці і CureVac в Тюбінгені. У США також займаються розробкою потенційних вакцин. Як заявив у четвер президент країни Дональд Трамп, три з них мають великий потенціал. "Три видаються дійсно дуже добрими. Ми думаємо, що скоро отримаємо їх", - заявив американський лідер.

Поки вчені не можуть передбачити, чи буде якась вакцина доступна до кінця цього року. Зазвичай на розробку вакцини потрібно від 10 до 15 років, втім, глобальна пандемія коронавірусу стала причиною безпрецедентних зусиль фармацевтичних компаній і дослідників у всьому світі для розробки вакцини проти нього.