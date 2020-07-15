Вакцина від СОVID-19 успішно пройшла першу стадію випробувань у США, - CNN

У США вакцина проти COVID-19, розроблена компанією Moderna, успішно пройшла початкову стадію медичних випробувань.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє CNN із посиланням наукову публікацію в New England Journal of Medicine.

"Вакцина проти COVID-19, розроблена біотехнологічною компанією Moderna у партнерстві з Національним інститутом здоров’я США, визнана такою, що стимулювала імунні реакції у всіх добровольців, які отримали її під час першого етапу дослідження", - йдеться в повідомленні.

Первинні результати показали, що вакцина працює ефективно, хоча й має деякі побічні ефекти – спричиняє втому, озноб, головний біль, болі у м'язах та у місці ін'єкції. Проте ця розробка стала першою з-поміж усіх пробних препаратів, про результати досліджень якої повідомляє рецензований медичний журнал.

Зараз проходить друга фаза випробування вакцини компанії Moderna. Якщо на першому етапі препарат давали обмеженій кількості здорових людей, тепер проводитимуться розширені клінічні випробування, в тому числі на пацієнтах різних вікових груп та з вадами здоров’я.

Третя фаза, що має розпочатися наприкінці липня, охопить тисячі добровольців, що дозволить точніше визначити ефективність і безпечність нового препарату. За результатами цього етапу буде прийнято рішення, чи починати масовий випуск вакцини.

