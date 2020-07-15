УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11564 відвідувача онлайн
Новини Боротьба з коронавірусом
9 636 85

Вакцина від СОVID-19 успішно пройшла першу стадію випробувань у США, - CNN

Вакцина від СОVID-19 успішно пройшла першу стадію випробувань у США, - CNN

У США вакцина проти COVID-19, розроблена компанією Moderna, успішно пройшла початкову стадію медичних випробувань.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє CNN із посиланням наукову публікацію в New England Journal of Medicine.

"Вакцина проти COVID-19, розроблена біотехнологічною компанією Moderna у партнерстві з Національним інститутом здоров’я США, визнана такою, що стимулювала імунні реакції у всіх добровольців, які отримали її під час першого етапу дослідження", - йдеться в повідомленні.

Первинні результати показали, що вакцина працює ефективно, хоча й має деякі побічні ефекти – спричиняє втому, озноб, головний біль, болі у м'язах та у місці ін'єкції. Проте ця розробка стала першою з-поміж усіх пробних препаратів, про результати досліджень якої повідомляє рецензований медичний журнал.

Зараз проходить друга фаза випробування вакцини компанії Moderna. Якщо на першому етапі препарат давали обмеженій кількості здорових людей, тепер проводитимуться розширені клінічні випробування, в тому числі на пацієнтах різних вікових груп та з вадами здоров’я.

Третя фаза, що має розпочатися наприкінці липня, охопить тисячі добровольців, що дозволить точніше визначити ефективність і безпечність нового препарату. За результатами цього етапу буде прийнято рішення, чи починати масовий випуск вакцини.

Також читайте: На людях випробовують 17 вакцин від COVID-19, - ВООЗ

Автор: 

вакцина (4419) випробування (405) США (24108) COVID-19 (19767)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
"... вакцина работает эффективно, хотя и имеет некоторые побочные эффекты - вызывает усталость, озноб, головную боль, боли в мышцах и в месте инъекции..."
Уж лучше все эти эффекты, чем дохнуть от удушья!Источник:https://censor.net/n3208134
показати весь коментар
15.07.2020 02:09 Відповісти
+14
Нормальные побочные эффекты для вакцины. От той же прививки от гриппа может поморозить один вечер и уставший будешь сильно. А антипрививочники пусть выпадают из цивилизации естественным путем
показати весь коментар
15.07.2020 02:30 Відповісти
+11
Эти вакцины в нормальных странах для граждан будут бесплатно. Ты дауняра конченый настолько туп что даже не понимаешь как вакцины помогли человечеству выжить и остановить многие болезни
показати весь коментар
15.07.2020 03:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
сейчас тут в этой теме быдлоантивакцинаторы отпишутся
показати весь коментар
15.07.2020 01:58 Відповісти
унд чипизаторы)
показати весь коментар
15.07.2020 02:11 Відповісти
По 500 баксов за укол будут тебе, лоху, парить )))
показати весь коментар
15.07.2020 02:59 Відповісти
Эти вакцины в нормальных странах для граждан будут бесплатно. Ты дауняра конченый настолько туп что даже не понимаешь как вакцины помогли человечеству выжить и остановить многие болезни
показати весь коментар
15.07.2020 03:54 Відповісти
Своими налогами ты заплатишь 500 баксов за укол, который не защищает, ты быдло вакцинатор.
показати весь коментар
15.07.2020 06:59 Відповісти
Полагаете, что дешевле пару лет сидеть в карантине? И это при том, что люди все равно бубут при этом умирать от ковида.
показати весь коментар
15.07.2020 07:33 Відповісти
Посмотрите критику вакцин, есть много прививок, которые приводили к росту заболеваемости, а не к снижению. Главное в этом - никто не понёс наказания за эти массовые убийства детей при помощи вакцин. Значит на верху пирамиды вакцинаторов сидят циничные убийцы, а не благородные врачи. Почему это с вакциной от ковида должно быть иначе? Не оснований верить этой вормацевтической мафии.
показати весь коментар
15.07.2020 14:36 Відповісти
1. Вокруг вакцин с самого начала была масса инсинуаций. Да, они неидеальны. Но верить всему, что о них пишут противники... Вот Вы верите, что после вакцинации коровьей оспой из людей коровы лезли?
Вакцина від СОVID-19 успішно пройшла першу стадію випробувань у США, - CNN - Цензор.НЕТ 8803
показати весь коментар
15.07.2020 15:18 Відповісти
Логики в этом "аргументе" нет. Могу его перефразировать: в вакцинах есть польза, но верить всему, что про них пишут сторонники вакцин... Вот Вы верите, что после отсутствия вакцинации все умрут?
показати весь коментар
15.07.2020 16:24 Відповісти
Нет, ибо то, что умрут все - это Ваша выдумка, а не аргумент сторонников вакцин. В довакцинную пору все не вымерли, но смертность от инфекционных болезней, особенно детская была ужасающей и ее "компенсировали" очень высокой рождаемостью.

А Вы верите, что при отказе от всех вакцин заболеваемость и смертность не возрастет?
показати весь коментар
15.07.2020 16:33 Відповісти
Ну а про корову чья выдумка? То-то же. Отказ от вакцинопрофилактики улучшит состояние здоровья населения. В снижении числа инфекционных заболеваний большую роль сыграл рост санитарных условий, гигиены быта. Роль вакцинопрофилактики в этом весьма сомнительна.
показати весь коментар
15.07.2020 19:11 Відповісти
Стыдно не знать. "Про корову" - это картинка-выдумка антиваксеров времен Эдварда Дженнера. То-то же.
То есть Вы верите, что при отказе от всех вакцин заболеваемость и смертность не возрастет.
Вакцина від СОVID-19 успішно пройшла першу стадію випробувань у США, - CNN - Цензор.НЕТ 8664

Случаи заболевания корью (слева) и доля невакцинированного населения (справа, чем темнее, тем меньше) в Нидерландах
M. J. Knol et al., 2013

Так что не рассказывайте сказки о том, что вакцинация не влияет на заболеваемость и смертность от инфекционных заболеваний.
показати весь коментар
15.07.2020 21:14 Відповісти
Ну старинные карикатуры не знать не стыдно абсолютно.

Я смотрю на картинку и вижу что случаи заболевания корью совпадают с проживанием вакцинированного населения. Что вы хотите мне этим доказать? Может вы что-то не верно написали?

Подобных картинок сторонники и противники вакцин приводят много. Я тоже могу порыться в литературе и привести в пример исследования которые доказывают, что прививка БЦЖ привела к росту заболеваемости туберкулёзом, например.

Я писал, что отказ от вакцинопрофилактики улучшит общее здоровье. Вакцина делает человека хронически больным. Долгосрочные последствия от бомбардировки детей вакцинами никто толком не изучает. Исследователей травят. Тем временем рак молодеет, в США эпидемия аутизма однозначно вызванная вакциной MMR и никому ничего не докажешь. Вакцины - это огромный бизнес и политика. Била Гейтса с его фондом выгнали из ряда стран после смертей десятков тысяч детей в результате его прививок "прошедших" все испытания.
показати весь коментар
15.07.2020 22:03 Відповісти
1. Да, я не дописал фразу в скобках Случаи заболевания корью (слева) и доля невакцинированного населения (справа, чем темнее, тем меньше доля вакцинированных) в Нидерландах. Впрочем, там на картинке все верно указано.
2. "Долгосрочные последствия от бомбардировки детей вакцинами никто толком не изучает. "
https://hromadske.ua/ru/posts/yssledovanye-s-vyborkoi-657-tysiach-detei-oproverhlo-sviaz-vaktsyny-ot-kory-s-autyzmom В этом исследовании приняли участие более 657 тысяч детей, родившихся в Дании в период с 1999 до 2010 года. Ученые наблюдали за ними несколько лет, начиная с одного года, чтобы выявить какие-то эффекты от вакцинации. Авторы исследования учитывали данные Службы регистрации населения насчет заболеваемости аутизмом у братьев и сестер, а также другие факторы риска. За все время исследования ученые диагностировали аутизм у 6517 детей, однако не обнаружили никакого влияния на это вакцины MMR. Дети, которые получали вакцину MMR, были на 7% меньше склонны к развитию аутизма, чем те, кто остался без прививок.

3. "в США эпидемия аутизма однозначно вызванная вакциной MMR"
Вот одна из главных причин роста аутизма в США
Вакцина від СОVID-19 успішно пройшла першу стадію випробувань у США, - CNN - Цензор.НЕТ 5368

Или Вы будете утверждать, что с 1994 по 2010 процент вакцинации детей вакциной MMR возрос более, чем 6 раз?
показати весь коментар
16.07.2020 07:31 Відповісти
Я уже писал - есть другие исследования, я не хочу сейчас в очередной раз копаться в том, как именно собирали статистику, как подгоняли цифры для заказчиков. За такими исследованиями стоят интересы размером в миллиарды долларов. Продажность науки известна как и продажность журналистов. А что касается вакцины MMR, то утверждать что она не является причиной аутизма, по моему, - это издевательство. Уже столько родителей аутистов в сети бьют тревогу и говорят что их дети заболели на следующий день, или два, после MMR, что отрицать это нет смысла. И никакие графики не убедят в том, что шанс заболеть аутизмом на 7% меньше. Это наглая ложь.
Вот один родитель ребёнка, ставшего аутистом после MMR снял фильм:
https://www.youtube.com/watch?v=vIMkTPtl3fw
Таких детей тысячи.
показати весь коментар
16.07.2020 09:33 Відповісти
Издевательство утверждать, что "Уже столько родителей аутистов в сети бьют тревогу и говорят что их дети заболели на следующий день, или два, после MMR". Аутизм развивается медленно и главный признак - нарушение работы целых участков мозга (нарушение синаптических связей). Такое за день-два не развивается.
Вот Вам еще один красноречивый график. И учтите, в Японии вакцина MMR запрещена еще в 1993 году.
Вакцина від СОVID-19 успішно пройшла першу стадію випробувань у США, - CNN - Цензор.НЕТ 4219
показати весь коментар
16.07.2020 10:51 Відповісти
И ещё раз: я говорю о вакцинопрофилактике и о здоровье в целом. Корь - это не страшная болезнь. Зачем ребёнка травить солями ртути, алюминия для получения сомнительного прививочного иммунитета от безобидной болезни? В период с 1915 по 1958 год смертность от кори снизилась на 95%. В США к 1960 году смертность от кори снизилась в 35 раз. Эта болезнь опасна для слабых, недоедающих детей. Таким детям любая болезнь опасна.

Финляндия заявила, что победила корь, краснуху и ещё что-то при помощи вакцин. Но при этом у них рост аутизма и болезни Крона. Это действительно победа?
показати весь коментар
16.07.2020 10:18 Відповісти
Солей ртути и алюминия в вакцине MMR нет. Корь - одна из самых заразных болезней. В США в начале 60-х от кори каждый год умирало порядка 500 детей (это только по зарегистрированным случаям, тогда к кори относились как и к гриппу - спастись практически нереально, а кто-то неизбежно умрет).
Чтобы победить корь надо порядка 10-15 лет держать уровень плановой вакцинации детей порядка 95-97%. Заболеваемость аутизмом за эти годы и в США росла в разы. Не вяжется предполагаемая причина и следствие. Ну и в Японии как я уже писал MMR давно нет, а заболеваемость аутизмом растет.
показати весь коментар
16.07.2020 11:14 Відповісти
Я не писал что аутизм вызывает только MMR. Рост аутизма коррелируется с ростом вакцинации детей.

Я знаю что в США под давлением общественности запретили соли ртути в детских вакцинах. Но остальные токсины, соли алюминия, без них вакцины не мыслимы....

Возможно в MMR другой токсин, который вызывает аутизм. Хотя там последовательность не такая, там сначала наблюдается рост температуры у ребёнка, потом врач прописывает антибиотик, и на следующий день ребёнок просыпается аутистом. Возможно антибиотики в комбинации с токсинами вакцин запускают болезнь. Я не уверен в точных причинах, но связь с MMR абсолютно очевидна. Огромное число родителей говорят об этом. Ребёнок проснулся другим - такие слова родителей я не раз встречал. Потом конечно же аутизм прогрессирует и долго развивается и все эти бла-бла-бла.

Есть исследования, которые доказали что вакцины вызывают аутизм. И про них знают корпорации.
Вот тут эта история: https://www.youtube.com/watch?v=5Lg0ekdzB0c
Вакцинопрофилактика - это самое ублюдочное шарлатанство, покалечившее миллионы людей. Я не спорю, что при помощи вакцин можно останавливать эпидемии, но детская вакцинопрофилактика - это вред.
показати весь коментар
16.07.2020 12:52 Відповісти
Да, да. Ты мне дурашка расскажи про работу фармкорпораций еще )) Таким даунам как ты и парят от Виагры за 5000% себестоимости до оекарств от СПИДа за 20000%. И лохи радуются ))
P.S. Это не ты Тами Флю сюда гнал? Сильно помогло?
показати весь коментар
16.07.2020 16:22 Відповісти
Не, я, как порохобот, только "за" вакцинацию ЗЕбилов, авось да какой прок будет.
Поскольку согласно вчерашнему сообщению института Коха устойчивые антитела к макароновирусу не создаются, исчезают антитела (в выборке было 12 тысяч человек), то прививаться вам нужно будет от макароновируса каждый месяц, если не каждую неделю.
За ваши деньги - любой каприз.
"Золотые зубы есть?"(С)
показати весь коментар
15.07.2020 06:08 Відповісти
Антитела - это ключ к вирусу. На его подбор у организма уходит 3-20 дней. Те кто нашел быстро - вирус не заметят. Те кто искал слишком долго - не выживут.
Когда опасность прошла этот ключ организм снимает со связки и отправляет в дальний ящик. После этого тестами на антитела его не увидеть. Но в случае повторной атаки этот ключ быстро достанут и размножат. В этом смысл любой вакцинации - сформировать этот ключ-антитела. При его наличии организм реагирует на инфекцию в разы быстрее.
показати весь коментар
15.07.2020 08:59 Відповісти
Напишите это медикам в институте Коха, а то они, поди, плохо в внтителах петрят.

P.S. Скажите, пожалуйста, как вирусолог, с какой частотой надо прививаться от вируса кори, чтобы наконец выработались антитела к вирусу кори? Раз в жизни (и потом бустер)? Раз в год? Раз в месяц? Или каждую неделю? Очень волнуюсь, у всех ли вырабатываются антитела к вирусу кори, и как реагуют на корь те, у кого после прививки от кори нихена не выработалось? И сколько таких неЩасливых в процентном отношении?
Спсб.
показати весь коментар
15.07.2020 09:09 Відповісти
Почитай на их сайте внимательно, СРЕДИ Кого проводилось это исследование. Не среди ПЕРЕБОЛЕВШИХ, а среди доноров, сдающих кровь. То есть речь идёт о коллективном иммунитете, и да он пока низкий.
показати весь коментар
15.07.2020 09:31 Відповісти
Хотя конечно тем не менее вполне возможно, что иммунитет будет не стойкий, но ведь и от гриппа обычного каждый год повторяют.
показати весь коментар
15.07.2020 09:44 Відповісти
А ты хоть знаешь химический состав вакцины ? Или хотя бы возможно ли за полгода разработать вакцину , когда она постоянно мутирует ? Или ты думаешь что разработчики имеют представление о работе нашего организма ? Тогда пусть они остановят свою смерть и испытывают свою вакцину на своих семьях и на таких как ты быдловакцинщиках .
показати весь коментар
15.07.2020 07:41 Відповісти
Вы знаете химсостав всех вакцин, которыми Вас прививали? Вы "феномен" из известного анекдота....
показати весь коментар
15.07.2020 07:54 Відповісти
https://censor.net/user/95229 Ну тады коли свою семью на здоровье .
показати весь коментар
15.07.2020 08:02 Відповісти
Что бы я делал без таких советчиков... Подумать страшно...
показати весь коментар
15.07.2020 10:24 Відповісти
А твои мама с папой знают какой ты бред несеш???
показати весь коментар
15.07.2020 10:28 Відповісти
ну да если Индия выгнала на хрен гейтса с его вакциной от полиомелита после которой 400 000 детей парализовало . Кенийское объеденение врачей рассказали о нескольких миллионах ставших стерилизованными женщин после вакцины от столбняка \ ни один дятел включая немецкий институт иммунологии в Эссене не смог объяснить как создаёт иммунитет от столбняка вакцина от столбняка. если переболевшие им иммунитет не приобретают и его не существует в природе \ да и тут всё чудастее - стимулировала иммунные процессы - при том . что ковидным наоборот глушат иммунитет иммунодепресантами из за чрезмерной реакции иммунитета . да и уже официально признали о максимальной длительности иммунитета к ковиду - 3 месяца и то у 17% какая может быть вакцина ? быдло зарабатывающее на вакцинации объясни это
показати весь коментар
15.07.2020 08:41 Відповісти
Херню городите. Иммунитет от столбнячного анатоксина держится примерно 10 лет. А переболевшие не имеют иммунитета тк летальная доза столбнячного токсина ниже иммуногенной. Т.е. попытка выработки иммунитеета к нативному токсину убивает человека до того момента, как начнется имунная реакция на этот токсин.
показати весь коментар
15.07.2020 10:29 Відповісти
ну если летальная доза превышает порог срабатывания иммунитета то сколько по вашему нужно ввести анатоксина для выработки иммунитета ? я понимаю прививки от болезней от которых у человека вырабатывается стойкий или хотя бы продолжительный иммунитет но просто не могу понять вакцинацию от болезни на которую иммунитет не сработает . тем более которую навязывают вплоть до уголовного за отказ в некоторых странах не заразную для окружающих . ещё раз - институт иммунологии в Эссене не смог объяснить на официальный запрос немецкого врача иммунолога как эта прививка помогает выработать иммунитет
показати весь коментар
15.07.2020 12:29 Відповісти
Вы не путайте столбнячный токсин и анатоксин. Анатоксин имеет иммуногенность такую же или несколько меньшую, чем токсин, а токсичность - во много раз меньшую. Просто имунная система человека такова, что титр антител к некоторым антигенам падает достаточно быстро. Например антирабическая вакцина (против бешенства) спасает человека, но иммунитета на всю жизнь не дает (только где-то на порядка 10-12 месяцев). После противочумной (мне ее делали в 80-х) иммунитет держится около года.
показати весь коментар
15.07.2020 12:54 Відповісти
"... вакцина работает эффективно, хотя и имеет некоторые побочные эффекты - вызывает усталость, озноб, головную боль, боли в мышцах и в месте инъекции..."
Уж лучше все эти эффекты, чем дохнуть от удушья!Источник:https://censor.net/n3208134
показати весь коментар
15.07.2020 02:09 Відповісти
Нормальные побочные эффекты для вакцины. От той же прививки от гриппа может поморозить один вечер и уставший будешь сильно. А антипрививочники пусть выпадают из цивилизации естественным путем
показати весь коментар
15.07.2020 02:30 Відповісти
Боря, ты волонтером - агитатором подрабатываешь ?
показати весь коментар
15.07.2020 08:41 Відповісти
- АГИТАТОРОМ.
агитирую копить деньги на вакцину...
показати весь коментар
15.07.2020 08:52 Відповісти
Предложите кредиты банкам на прививку выдавать населению.
Под 200% годовых.
Войдите в долю.
показати весь коментар
15.07.2020 09:11 Відповісти
Под 200% годовых?
- тогда население взрывать будет не только банкоматы но и банки перед этим забросав гранатами райотделы полиции что бы не мешали спокойно собирать разлетевшееся бабло...
показати весь коментар
15.07.2020 09:19 Відповісти
Скоро уже год, успешно прошли первую стадию.... фейспалм.
показати весь коментар
15.07.2020 02:12 Відповісти
на Ляшко испытать нужно. ну и на втором Ляшко. если продолжать мысль - то крыс много ещё есть)
показати весь коментар
15.07.2020 02:19 Відповісти
Это гуд
показати весь коментар
15.07.2020 02:42 Відповісти
Цікавить час дії цієї вакцинації та її дієвість на різні мутації короновірусу.
показати весь коментар
15.07.2020 03:15 Відповісти
день від дня не краще, як не вірус так от чорна діра на околиці нашої сонячної системи: Гіпотетична Дев'ята планета, на думку вчених, це небесний об'єкт, який у 10 разів більший за Землю. Однак недавно з'явилися підстави вважати, що в дійсності планета-невидимка може бути чорною дірою розміром з грейпфрут. Очікується, що виявити її зможе новий потужний телескоп.Об'єкти, що «злипаються» разом дивним чином за межами орбіти Нептуна, змусили астрономів припустити, що «щось велике» заважає їхній орбіті. За словами астрономів, це може бути масивна планета або «чорна діра в зародку», яка має масу 10 таких планет, як наша Земля, але стиснута у сферу розміром з грейпфрут. (ukurier.gov.ua/uk/news/nevlovima-devyata-planeta-mozhe-viyavitisya-chorno/)
показати весь коментар
15.07.2020 03:16 Відповісти
Массовое заражение коронавирусом аргентинских рыбаков, которые провели в море более месяца, озадачило ученых. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным издания, рыболовное судно Echizen Maru с 61 рыбаком на борту вышло из порта Ушуая и провело в открытом море 35 дней. Никаких контактов с сушей за это время у экипажа не было. Все рыбаки перед рейсом не только сдали отрицательный тест на COVID-19, но и выдержали 14-дневный карантин.
Судно было вынуждено вернуться в порт после того, как у некоторых рыбаков появились симптомы заражения коронавирусом. В Минздраве провинции Огненная Земля сообщили, что инфекция обнаружена у 57 человек.
В настоящий момент медики пытаются выяснить, как инфекция попала на борт, и восстанавливают хронологию событий.
показати весь коментар
15.07.2020 03:30 Відповісти
Ото треба їм було в морі кажана їсти...
Вакцина от СОVID-19 успешно прошла первую стадию испытаний в США, - CNN - Цензор.НЕТ 2696
показати весь коментар
15.07.2020 03:49 Відповісти
Сжечь Оззи Осборна! Это с него все началось!
показати весь коментар
15.07.2020 07:35 Відповісти
Это чего же они на том судне нажрались????
показати весь коментар
15.07.2020 06:05 Відповісти
Це дійсно питання. Стало також зрозумілим, що від короновірусу не сховатися.
показати весь коментар
15.07.2020 06:11 Відповісти
Тут появилось мнение, что на судно упал метеорит , и тогда этот вирус - "засланец" из космоса .
показати весь коментар
15.07.2020 06:39 Відповісти
Метеорит сказав морякам "ней хоу"🧐
показати весь коментар
15.07.2020 07:00 Відповісти
Птахи... послухайте інтерв'ю Гейтса де він розказує про іспанку, що грип поширювався на острови серед аборигенів де не було сполучення з материком, і туда фізичним контактом не можливо було занести іспанку.
показати весь коментар
15.07.2020 08:35 Відповісти
Ну холодильник на судне наверное был. В нём вирус может храниться годами.
показати весь коментар
15.07.2020 09:04 Відповісти
Первая партия бесплатно поступит к нам, в Украину! Порох уже договорился с Трампом!!!
показати весь коментар
15.07.2020 03:56 Відповісти
Дайте пруф.
показати весь коментар
15.07.2020 04:01 Відповісти
***** вже вколовся-тошнить.
показати весь коментар
15.07.2020 04:09 Відповісти
Ого, а шо сегодня курят в Нидерландах?
показати весь коментар
15.07.2020 05:29 Відповісти
Тестировать на тупых заморских аборигенах значит будут.
показати весь коментар
15.07.2020 07:00 Відповісти
Поскольку вчера было сообщение из инстутута Коха, что устойчивые антитела к макаронвирусу не создаются (на примере 12 тысяч человек из выборки), то прививаться будут каждый месяц, а то и каждую неделю.
Начать с журналистов CNN.
показати весь коментар
15.07.2020 06:04 Відповісти
Тому я використовую відомі природні методи підвищення імунітету.
показати весь коментар
15.07.2020 06:13 Відповісти
Вакцина от СОVID-19 успешно прошла первую стадию испытаний в США, - CNN - Цензор.НЕТ 9153
показати весь коментар
15.07.2020 06:13 Відповісти
Вакцина от СОVID-19 успешно прошла первую стадию испытаний в США, - CNN - Цензор.НЕТ 4057
показати весь коментар
15.07.2020 06:14 Відповісти
Вакцины, чудо-вакцины, безплатные от филантропа
https://www.youtube.com/watch?v=jo-i6ESyv9A
показати весь коментар
15.07.2020 07:01 Відповісти
Тедроса Адханома Гебрейесуса - в отставку
показати весь коментар
15.07.2020 07:04 Відповісти
Хуже: домой, в Эфиопию его!
показати весь коментар
15.07.2020 09:11 Відповісти
.. Группа ученых из Сингапура выразила уверенность в появлении в ближайшее десятилетие нового коронавируса, который будет передаваться от животного к человеку.
..
..https://www.rupor.info/news/159082/singapurskie-uchenye-uvereny-v-tom-chto-sleduet-zhdat-poyavleniya-novogo-koronavirusa Сингапурские ученые уверены в том, что следует ждать появления нового коронавируса .
показати весь коментар
15.07.2020 07:22 Відповісти
Все верно. Надеяться надо на лучшее, а готовиться - к худшему.
показати весь коментар
15.07.2020 07:45 Відповісти
Оооо, ну если уже дмитрику поддакиваешь...><
показати весь коментар
15.07.2020 09:27 Відповісти
Что я не так сказал? Я приветствую критику, но только конструктивную. В Вашем посте ее ноль.
показати весь коментар
15.07.2020 10:34 Відповісти
Присматривайтесь к ветеринарным препаратам от короновирусов, особенно к тем, что применяются длительно и для профилактики.
показати весь коментар
15.07.2020 08:44 Відповісти
добавить чуть коки и пойдет
показати весь коментар
15.07.2020 07:25 Відповісти
ГМО исследовали 25 лет, старые вакцины испытаны несколькими поколениями, истерички же выстраиваются в очередь за вакциной, которой нет и полгода. Вы и от свинячего гриппа успели в свое время привиться?
показати весь коментар
15.07.2020 07:46 Відповісти
До речі за послідніми дослідження, серед привитих того року примусово пенсіонерів Італії і Іспанії імунітет до свинного і пташиного грипу виробився тільки в 7% і до зввичайного грипу в 24%.. Німці пишуть в дослідженні що це через постійну мутацію вірусу
показати весь коментар
15.07.2020 08:38 Відповісти
це добре. короткий срок, возможно, связан, таки, с развитием правильных технологий в медицине сша.
зы: кстати. некоторое время назад (когда бочка сланцевой жижи была рентабельна при цене 80$) эрэфийские оппоненты, на замечания о том, что развитие технологий приведет к уменьшению порога рентабельности сланцевой жижи, втирали, что этого никогда не будет и сланцевая жижа всегда будет дорогой .
показати весь коментар
15.07.2020 08:11 Відповісти
И сколько продлится иммунитет? И сколько нужно времени вирусу, чтоб мутировать и "послать подальше" эту вакцину?
показати весь коментар
15.07.2020 08:14 Відповісти
А вот это знать массам не положено! Это будет сюрпрайзом, когда окажется, что колоться надо раз в несколько месяцев.
показати весь коментар
15.07.2020 08:25 Відповісти
Какая такая вакцина?
ВОЗ объявил, что долговременного иммунитета ни у кого пока нет.
показати весь коментар
15.07.2020 08:31 Відповісти
вот только устойчивого иммунитета, на основании исследований института Коха, к ковиду нет. утро начинается с прививки?
показати весь коментар
15.07.2020 08:40 Відповісти
Хочется спросить у антивакцинщиков, которые боятся бесплодности, параличей и других страшных вещей, что мешает проклятым пиндосам не тратить миллиарды на исследования вакцин, а просто эти гадости положить вам в самые обычные таблетки типа цитрамона или парацетамола, зачем эти сложные схемы с лабораториями, исследованиями, тратой денег, если моджно подсыпать вам это в обычные таблетки?
показати весь коментар
15.07.2020 09:57 Відповісти
Я читал что вакцина от коронавируса как побочный эффект будет причинять необратимые изменения в мозгах порохоботов, а из головы у них выростит кактус
показати весь коментар
15.07.2020 10:36 Відповісти
Ага. Вот только было уже два серьёзных сообщения, что иммунитет держится три месяца...
показати весь коментар
15.07.2020 11:53 Відповісти
носiть маски в людних мiсцях, сволото! кожних 2-3 години мiняйте iх!

Вакцина від СОVID-19 успішно пройшла першу стадію випробувань у США, - CNN - Цензор.НЕТ 9992
показати весь коментар
13.08.2020 18:01 Відповісти
 
 