Вакцина від СОVID-19 успішно пройшла першу стадію випробувань у США, - CNN
У США вакцина проти COVID-19, розроблена компанією Moderna, успішно пройшла початкову стадію медичних випробувань.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє CNN із посиланням наукову публікацію в New England Journal of Medicine.
"Вакцина проти COVID-19, розроблена біотехнологічною компанією Moderna у партнерстві з Національним інститутом здоров’я США, визнана такою, що стимулювала імунні реакції у всіх добровольців, які отримали її під час першого етапу дослідження", - йдеться в повідомленні.
Первинні результати показали, що вакцина працює ефективно, хоча й має деякі побічні ефекти – спричиняє втому, озноб, головний біль, болі у м'язах та у місці ін'єкції. Проте ця розробка стала першою з-поміж усіх пробних препаратів, про результати досліджень якої повідомляє рецензований медичний журнал.
Зараз проходить друга фаза випробування вакцини компанії Moderna. Якщо на першому етапі препарат давали обмеженій кількості здорових людей, тепер проводитимуться розширені клінічні випробування, в тому числі на пацієнтах різних вікових груп та з вадами здоров’я.
Третя фаза, що має розпочатися наприкінці липня, охопить тисячі добровольців, що дозволить точніше визначити ефективність і безпечність нового препарату. За результатами цього етапу буде прийнято рішення, чи починати масовий випуск вакцини.
А Вы верите, что при отказе от всех вакцин заболеваемость и смертность не возрастет?
То есть Вы верите, что при отказе от всех вакцин заболеваемость и смертность не возрастет.
Случаи заболевания корью (слева) и доля невакцинированного населения (справа, чем темнее, тем меньше) в Нидерландах
M. J. Knol et al., 2013
Так что не рассказывайте сказки о том, что вакцинация не влияет на заболеваемость и смертность от инфекционных заболеваний.
Я смотрю на картинку и вижу что случаи заболевания корью совпадают с проживанием вакцинированного населения. Что вы хотите мне этим доказать? Может вы что-то не верно написали?
Подобных картинок сторонники и противники вакцин приводят много. Я тоже могу порыться в литературе и привести в пример исследования которые доказывают, что прививка БЦЖ привела к росту заболеваемости туберкулёзом, например.
Я писал, что отказ от вакцинопрофилактики улучшит общее здоровье. Вакцина делает человека хронически больным. Долгосрочные последствия от бомбардировки детей вакцинами никто толком не изучает. Исследователей травят. Тем временем рак молодеет, в США эпидемия аутизма однозначно вызванная вакциной MMR и никому ничего не докажешь. Вакцины - это огромный бизнес и политика. Била Гейтса с его фондом выгнали из ряда стран после смертей десятков тысяч детей в результате его прививок "прошедших" все испытания.
2. "Долгосрочные последствия от бомбардировки детей вакцинами никто толком не изучает. "
https://hromadske.ua/ru/posts/yssledovanye-s-vyborkoi-657-tysiach-detei-oproverhlo-sviaz-vaktsyny-ot-kory-s-autyzmom В этом исследовании приняли участие более 657 тысяч детей, родившихся в Дании в период с 1999 до 2010 года. Ученые наблюдали за ними несколько лет, начиная с одного года, чтобы выявить какие-то эффекты от вакцинации. Авторы исследования учитывали данные Службы регистрации населения насчет заболеваемости аутизмом у братьев и сестер, а также другие факторы риска. За все время исследования ученые диагностировали аутизм у 6517 детей, однако не обнаружили никакого влияния на это вакцины MMR. Дети, которые получали вакцину MMR, были на 7% меньше склонны к развитию аутизма, чем те, кто остался без прививок.
3. "в США эпидемия аутизма однозначно вызванная вакциной MMR"
Вот одна из главных причин роста аутизма в США
Или Вы будете утверждать, что с 1994 по 2010 процент вакцинации детей вакциной MMR возрос более, чем 6 раз?
Вот один родитель ребёнка, ставшего аутистом после MMR снял фильм:
https://www.youtube.com/watch?v=vIMkTPtl3fw
Таких детей тысячи.
Вот Вам еще один красноречивый график. И учтите, в Японии вакцина MMR запрещена еще в 1993 году.
Финляндия заявила, что победила корь, краснуху и ещё что-то при помощи вакцин. Но при этом у них рост аутизма и болезни Крона. Это действительно победа?
Чтобы победить корь надо порядка 10-15 лет держать уровень плановой вакцинации детей порядка 95-97%. Заболеваемость аутизмом за эти годы и в США росла в разы. Не вяжется предполагаемая причина и следствие. Ну и в Японии как я уже писал MMR давно нет, а заболеваемость аутизмом растет.
Я знаю что в США под давлением общественности запретили соли ртути в детских вакцинах. Но остальные токсины, соли алюминия, без них вакцины не мыслимы....
Возможно в MMR другой токсин, который вызывает аутизм. Хотя там последовательность не такая, там сначала наблюдается рост температуры у ребёнка, потом врач прописывает антибиотик, и на следующий день ребёнок просыпается аутистом. Возможно антибиотики в комбинации с токсинами вакцин запускают болезнь. Я не уверен в точных причинах, но связь с MMR абсолютно очевидна. Огромное число родителей говорят об этом. Ребёнок проснулся другим - такие слова родителей я не раз встречал. Потом конечно же аутизм прогрессирует и долго развивается и все эти бла-бла-бла.
Есть исследования, которые доказали что вакцины вызывают аутизм. И про них знают корпорации.
Вот тут эта история: https://www.youtube.com/watch?v=5Lg0ekdzB0c
Вакцинопрофилактика - это самое ублюдочное шарлатанство, покалечившее миллионы людей. Я не спорю, что при помощи вакцин можно останавливать эпидемии, но детская вакцинопрофилактика - это вред.
P.S. Это не ты Тами Флю сюда гнал? Сильно помогло?
Поскольку согласно вчерашнему сообщению института Коха устойчивые антитела к макароновирусу не создаются, исчезают антитела (в выборке было 12 тысяч человек), то прививаться вам нужно будет от макароновируса каждый месяц, если не каждую неделю.
За ваши деньги - любой каприз.
"Золотые зубы есть?"(С)
Когда опасность прошла этот ключ организм снимает со связки и отправляет в дальний ящик. После этого тестами на антитела его не увидеть. Но в случае повторной атаки этот ключ быстро достанут и размножат. В этом смысл любой вакцинации - сформировать этот ключ-антитела. При его наличии организм реагирует на инфекцию в разы быстрее.
P.S. Скажите, пожалуйста, как вирусолог, с какой частотой надо прививаться от вируса кори, чтобы наконец выработались антитела к вирусу кори? Раз в жизни (и потом бустер)? Раз в год? Раз в месяц? Или каждую неделю? Очень волнуюсь, у всех ли вырабатываются антитела к вирусу кори, и как реагуют на корь те, у кого после прививки от кори нихена не выработалось? И сколько таких неЩасливых в процентном отношении?
Спсб.
агитирую копить деньги на вакцину...
Под 200% годовых.
Войдите в долю.
- тогда население взрывать будет не только банкоматы но и банки перед этим забросав гранатами райотделы полиции что бы не мешали спокойно собирать разлетевшееся бабло...
По данным издания, рыболовное судно Echizen Maru с 61 рыбаком на борту вышло из порта Ушуая и провело в открытом море 35 дней. Никаких контактов с сушей за это время у экипажа не было. Все рыбаки перед рейсом не только сдали отрицательный тест на COVID-19, но и выдержали 14-дневный карантин.
Судно было вынуждено вернуться в порт после того, как у некоторых рыбаков появились симптомы заражения коронавирусом. В Минздраве провинции Огненная Земля сообщили, что инфекция обнаружена у 57 человек.
В настоящий момент медики пытаются выяснить, как инфекция попала на борт, и восстанавливают хронологию событий.
Начать с журналистов CNN.
https://www.youtube.com/watch?v=jo-i6ESyv9A
..
..https://www.rupor.info/news/159082/singapurskie-uchenye-uvereny-v-tom-chto-sleduet-zhdat-poyavleniya-novogo-koronavirusa Сингапурские ученые уверены в том, что следует ждать появления нового коронавируса .
зы: кстати. некоторое время назад (когда бочка сланцевой жижи была рентабельна при цене 80$) эрэфийские оппоненты, на замечания о том, что развитие технологий приведет к уменьшению порога рентабельности сланцевой жижи, втирали, что этого никогда не будет и сланцевая жижа всегда будет дорогой .
ВОЗ объявил, что долговременного иммунитета ни у кого пока нет.