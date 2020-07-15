57 населенных пунктов обесточены из-за непогоды в Сумской области, - ГСЧС

В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) по состоянию на утро среды обесточено 57 населенных пунктов в Сумской области

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 15 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 57 населенных пунктов в Сумской области", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

