57 населених пунктів знеструмлено через негоду в Сумській області, - ДСНС
Через ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) станом на ранок середи знеструмлено 57 населених пунктів у Сумській області
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСН.
"Станом на 7:00 15 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 57 населених пунктів у Сумській області", - йдеться в повідомленні.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
