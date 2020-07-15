57 населених пунктів знеструмлено через негоду в Сумській області, - ДСНС

Через ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) станом на ранок середи знеструмлено 57 населених пунктів у Сумській області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСН.

"Станом на 7:00 15 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 57 населених пунктів у Сумській області", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

