УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11298 відвідувачів онлайн
Новини
1 911 1

57 населених пунктів знеструмлено через негоду в Сумській області, - ДСНС

57 населених пунктів знеструмлено через негоду в Сумській області, - ДСНС

Через ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) станом на ранок середи знеструмлено 57 населених пунктів у Сумській області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСН.

"Станом на 7:00 15 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 57 населених пунктів у Сумській області", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На початку тижня похолоднішає по всій Україні, в більшості областей пройдуть дощі

Автор: 

погода (793) Сумська область (4155) ДСНС (5251)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 