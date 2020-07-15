РУС
Рада назначила своих представителей в конкурсную комиссию по избранию главы ГБР

Рада назначила своих представителей в конкурсную комиссию по избранию главы ГБР

Верховная Рада поддержала проект постановления №3768 об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований.

"За" проголосовали 239 народных депутатов, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Согласно тексту постановления, предлагается определить в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований следующих лиц:

- Андрея Козлова - члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины 2016-2019 гг.;
- Лидию Москвич - заведующую кафедрой судоустройства и прокурорской деятельности Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, доктора юридических наук, профессора;
- Василия Нора - заведующего кафедрой уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко, доктора юридических наук, профессора, академика Национальной академии правовых наук.

Также постановлением предлагается вывести из состава комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований Бухарева В.В., Дейдея Е.С., Паламарчука М.П.

+2
і тут не обійшлось без харківських... Ця москвічка - ким вона доводиться Венедіктовій, Бабікову і Соколову?
15.07.2020 11:33 Ответить
+2
Они не то что ЗЕбильные, они продажная падаль, готовые за бабки лечь под кого угодно.
15.07.2020 12:15 Ответить
+1
Весь 95-й квартал,, в полном сборе.
15.07.2020 11:43 Ответить
і тут не обійшлось без харківських... Ця москвічка - ким вона доводиться Венедіктовій, Бабікову і Соколову?
15.07.2020 11:33 Ответить
Вболіваєш за пана Дейдея?
15.07.2020 11:43 Ответить
Весь 95-й квартал,, в полном сборе.
15.07.2020 11:43 Ответить
Бажаєш там бачити рошен повним складом?
15.07.2020 11:44 Ответить
А хто там з «Рошен»?
Доречі ти в курсі, хто є президентом корпорації «Рошен»?
15.07.2020 11:58 Ответить
ЗЕбил???
15.07.2020 12:00 Ответить
Петераст? О_О
15.07.2020 12:02 Ответить
А есть ли разница ?
15.07.2020 12:39 Ответить
Про третьего кандидата ничего не знаю, а первые две кандидатуры - ЗЕбильная падаль.
15.07.2020 12:07 Ответить
Они не то что ЗЕбильные, они продажная падаль, готовые за бабки лечь под кого угодно.
15.07.2020 12:15 Ответить
https://censor.net/user/451550 73/43%зебіл https://censor.net/user/451550 тут вчергове показав себе у всій касапській дебільності
15.07.2020 12:59 Ответить
 
 