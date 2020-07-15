Рада назначила своих представителей в конкурсную комиссию по избранию главы ГБР

Верховная Рада поддержала проект постановления №3768 об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований.

"За" проголосовали 239 народных депутатов, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Согласно тексту постановления, предлагается определить в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований следующих лиц:



- Андрея Козлова - члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины 2016-2019 гг.;

- Лидию Москвич - заведующую кафедрой судоустройства и прокурорской деятельности Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, доктора юридических наук, профессора;

- Василия Нора - заведующего кафедрой уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко, доктора юридических наук, профессора, академика Национальной академии правовых наук.

Также постановлением предлагается вывести из состава комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований Бухарева В.В., Дейдея Е.С., Паламарчука М.П.

