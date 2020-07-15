УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9779 відвідувачів онлайн
Новини
4 234 12

Рада призначила своїх представників у конкурсну комісію з обрання глави ДБР

Рада призначила своїх представників у конкурсну комісію з обрання глави ДБР

Верховна Рада підтримала проєкт постанови №3768 про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань.

"За" проголосували 239 народних депутатів, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Згідно з текстом постанови, пропонується визначити до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань таких осіб:

- Андрія Козлова - члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 2016-2019 рр .;

- Лідію Москвич - завідувача кафедри судоустрою і прокурорської діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктора юридичних наук, професора;

- Василя Нора - завідувача кафедри кримінального процесу і криміналістики юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, доктора юридичних наук, професора, академіка Національної академії правових наук.

Також постановою пропонується вивести зі складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань Бухарева В.В., Дейдея Е.С., Паламарчука М.П.

Також читайте: У ДБР ситуація дійшла до абсурду. Виконуєш команди - отримуєш зарплату з премією, - Корецький

Автор: 

ВР (15193) конкурс (1310) ДБР (3703)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
і тут не обійшлось без харківських... Ця москвічка - ким вона доводиться Венедіктовій, Бабікову і Соколову?
показати весь коментар
15.07.2020 11:33 Відповісти
+2
Они не то что ЗЕбильные, они продажная падаль, готовые за бабки лечь под кого угодно.
показати весь коментар
15.07.2020 12:15 Відповісти
+1
Весь 95-й квартал,, в полном сборе.
показати весь коментар
15.07.2020 11:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
і тут не обійшлось без харківських... Ця москвічка - ким вона доводиться Венедіктовій, Бабікову і Соколову?
показати весь коментар
15.07.2020 11:33 Відповісти
Вболіваєш за пана Дейдея?
показати весь коментар
15.07.2020 11:43 Відповісти
Весь 95-й квартал,, в полном сборе.
показати весь коментар
15.07.2020 11:43 Відповісти
Бажаєш там бачити рошен повним складом?
показати весь коментар
15.07.2020 11:44 Відповісти
А хто там з «Рошен»?
Доречі ти в курсі, хто є президентом корпорації «Рошен»?
показати весь коментар
15.07.2020 11:58 Відповісти
ЗЕбил???
показати весь коментар
15.07.2020 12:00 Відповісти
Петераст? О_О
показати весь коментар
15.07.2020 12:02 Відповісти
А есть ли разница ?
показати весь коментар
15.07.2020 12:39 Відповісти
Про третьего кандидата ничего не знаю, а первые две кандидатуры - ЗЕбильная падаль.
показати весь коментар
15.07.2020 12:07 Відповісти
Они не то что ЗЕбильные, они продажная падаль, готовые за бабки лечь под кого угодно.
показати весь коментар
15.07.2020 12:15 Відповісти
https://censor.net/user/451550 73/43%зебіл https://censor.net/user/451550 тут вчергове показав себе у всій касапській дебільності
показати весь коментар
15.07.2020 12:59 Відповісти
 
 