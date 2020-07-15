Рада призначила своїх представників у конкурсну комісію з обрання глави ДБР
Верховна Рада підтримала проєкт постанови №3768 про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань.
"За" проголосували 239 народних депутатів, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Згідно з текстом постанови, пропонується визначити до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань таких осіб:
- Андрія Козлова - члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 2016-2019 рр .;
- Лідію Москвич - завідувача кафедри судоустрою і прокурорської діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктора юридичних наук, професора;
- Василя Нора - завідувача кафедри кримінального процесу і криміналістики юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, доктора юридичних наук, професора, академіка Національної академії правових наук.
Також постановою пропонується вивести зі складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань Бухарева В.В., Дейдея Е.С., Паламарчука М.П.
