"Неделю лечилась дома": на Львовщине от осложнений COVID-19 умерла 20-летняя девушка
Смерть от коронавируса молодой девушки - 20-летняя пациентка умерла от осложнений болезни во Львовской области.
В Стрыйскую больницу она попала в прошлую пятницу с тяжелой двусторонней пневмонией, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Девушку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но она впала в кому, спасти ее жизнь не удалось.
Девушка имела положительный ИФА-тест и ждала результатов ПЦР-исследования. Также известно, что около недели она лечилась дома. Врачи говорят, пациентка имела сопутствующие заболевания, но какие именно, не разглашают.
Может ей говорили "пока ничего страшного, лечись дома".
Что вообще происходит с протоколом лечения?
Но фишка "протокола" в том что условием бесплатного теста на ковид было прохождение КТ за 1100 гривен.
Хм, це щось новеньке. Взагалі то ковід дає ускладнення супутнім хронічним захворюванням які були ще до нього. Наприклад у дівчини могло бути онко захворювання, або нещодавно їм перехворіла. Іммунна система практично вбита ліками від онко. Шанси в данному випадку вилікуватись практично відсутні. А ще своє дало те, що лікувалася сама і вдома. І ще питання чи лікувалася чи просто лежала і нічого не робила.
А без зв'язку з конкретними прізвищами повідомляють, що найбільш важко коронавірусна інфекція перебігає у людей з:
-цукровим діабетом
-хронічними захворюваннями легень
-порушеннями імунітету, включно зі СНІДом
-онкологічними захворюваннями після радіо- та хіміотерапії
-ожирінням
-бронхіальною астмою
тощо
У даному випадку повідомили, що померлій 19 років, вона вмерла від COVID-19, і мала супутні захворювання. Інформації достатньо, щоб зробити висновок, що від коронавірусної інфекції вмирають і молоді люди, і тому всім потрібно вживати відповідних заходів. Не застрахований ніхто.
Краще читай вірусології, імунологів та епідеміологів, може ще Комаровського подивитись в ютубі. Не дивись тільки російської чортивні.
Врачиха привлечь к ответстванности...
Хотя.. Мою ж не приВлезли ... Аак я посмела жаловаться,... И что? А ничего...
А пцр пр шел на 8день....если б я ждала пцр.. Я б уже загнулась...