"Неделю лечилась дома": на Львовщине от осложнений COVID-19 умерла 20-летняя девушка

Смерть от коронавируса молодой девушки - 20-летняя пациентка умерла от осложнений болезни во Львовской области.

В Стрыйскую больницу она попала в прошлую пятницу с тяжелой двусторонней пневмонией, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Девушку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но она впала в кому, спасти ее жизнь не удалось.

Девушка имела положительный ИФА-тест и ждала результатов ПЦР-исследования. Также известно, что около недели она лечилась дома. Врачи говорят, пациентка имела сопутствующие заболевания, но какие именно, не разглашают.