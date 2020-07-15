РУС
"Неделю лечилась дома": на Львовщине от осложнений COVID-19 умерла 20-летняя девушка

Смерть от коронавируса молодой девушки - 20-летняя пациентка умерла от осложнений болезни во Львовской области.

В Стрыйскую больницу она попала в прошлую пятницу с тяжелой двусторонней пневмонией, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Девушку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но она впала в кому, спасти ее жизнь не удалось.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Очередной суточный антирекорд по количеству заболевших COVID-19 зафиксирован в Киеве: 147 новых случаев. ИНФОГРАФИКА

Девушка имела положительный ИФА-тест и ждала результатов ПЦР-исследования. Также известно, что около недели она лечилась дома. Врачи говорят, пациентка имела сопутствующие заболевания, но какие именно, не разглашают.

Зеленые протоколы лечения: ждала результатов ПЦР-исследования. И неделю не лечилась, а неделю ЛЕЧИЛИ дома!
показать весь комментарий
15.07.2020 11:32 Ответить
Це лікували медики, подібні до тих, "патріотичних", які співали гімн України, коли взнали, що до них людей на карантин не привезуть.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:06 Ответить
"Патріотичні" і "глибоко віруючі".
показать весь комментарий
15.07.2020 12:08 Ответить
а вы откуда знаете? Вам так говорили?))) я такие слова тоже слышал)))))
показать весь комментарий
15.07.2020 11:35 Ответить
Я, слава Богу, нет. Но часто люди пишут, что больных очень не спешат госпитализировать, пока уж совсем плохо не станет.
показать весь комментарий
15.07.2020 11:40 Ответить
Соболезнования родным и друзьям.
Что вообще происходит с протоколом лечения?
показать весь комментарий
15.07.2020 11:35 Ответить
Лично наблюдал ситуацию - привезли мужика в больницу, в травматологию, - по всем признакам еще и Ковид, - но для того чтоб сделать ПЦР и начать лечить у него потребовали сделать МРТ легких стоимостью 1100 гривен. У мужика денег не было, родичи тоже отказались платить. Так он и лежал в травматологии. Вот такие протокольі...
показать весь комментарий
15.07.2020 11:49 Ответить
Почему сразу - ковид?
показать весь комментарий
15.07.2020 12:05 Ответить
Ну, бабки у подъезда врать не будут...
показать весь комментарий
15.07.2020 12:29 Ответить
Ты шо? Какие бабки? Как всегда - лично. По соплям ковид заподозрил.
показать весь комментарий
15.07.2020 13:12 Ответить
Ну там была температура, кашель, насморк типа все симптомы.
Но фишка "протокола" в том что условием бесплатного теста на ковид было прохождение КТ за 1100 гривен.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:49 Ответить
Чи ти настільки тупий що і своїм незманіпульованим сознаніжм, що при кожній смерті тобі треба давати список супутніх захворювань? Іди в Гугл, і набери там КОРОНАВІРУС СУПУТНІ ЗАХВОРЮВАННЯ.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:45 Ответить
Аааа, супутні до ковіду приєднуються? Он воно шо...
показать весь комментарий
15.07.2020 13:13 Ответить
КОРОНАВІРУС СУПУТНІ ЗАХВОРЮВАННЯ

Хм, це щось новеньке. Взагалі то ковід дає ускладнення супутнім хронічним захворюванням які були ще до нього. Наприклад у дівчини могло бути онко захворювання, або нещодавно їм перехворіла. Іммунна система практично вбита ліками від онко. Шанси в данному випадку вилікуватись практично відсутні. А ще своє дало те, що лікувалася сама і вдома. І ще питання чи лікувалася чи просто лежала і нічого не робила.
показать весь комментарий
15.07.2020 13:52 Ответить
"Врачи говорят, пациентка имела сопутствующие заболевания, но какие именно не разглашают". у меня знакомая несколько лет назад в 24 года от рака умерла. за две недели.
показать весь комментарий
15.07.2020 11:41 Ответить
Вот я о том же... Это что, военная тайна?
показать весь комментарий
15.07.2020 12:03 Ответить
Нет, во всем мире это называется врачебная тайна, и понятие это правовое а именно 32 статья конституции
показать весь комментарий
15.07.2020 12:12 Ответить
А почему же в тайне не сохраняют то, что у нее коронавирус был? Может лучше имя и фамилию не называть, просто? Это и есть врачебная тайна.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:16 Ответить
А як тоді зробити, щоб за рік цього "коронавірусу" всесвітня економіка рухнула на 13 трильонів доларів?
показать весь комментарий
15.07.2020 13:30 Ответить
Это вы сейчас типа что-то умное выдавили из себя? Врачебная тайна действует только при жизни человека. Врачебная тайна, как и тайна следствия - это не скрытие диагноза и преступления, а сохранение в тайне личных данных пациента и подозреваемого.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:19 Ответить
Жаль дівчину,молоденька зовсім.Не пожила.
показать весь комментарий
15.07.2020 11:45 Ответить
Почему ни один долбодятел из минздрава не разъяснит населению, по какой причине от ковида умирают молодые? У нас же сразу сеется паника "вот, оказывается умирают не только старики, но и молодые!" Спиногрызы степанова или он сам в состоянии донести народу вразумительное слово?
показать весь комментарий
15.07.2020 12:02 Ответить
В Польщі теж не розкривають лікарську таємницю. Такий закон. Теж кажуть - померлий чи померла мав хронічні супутні хвороби. І все.
А без зв'язку з конкретними прізвищами повідомляють, що найбільш важко коронавірусна інфекція перебігає у людей з:
-цукровим діабетом
-хронічними захворюваннями легень
-порушеннями імунітету, включно зі СНІДом
-онкологічними захворюваннями після радіо- та хіміотерапії
-ожирінням
-бронхіальною астмою
тощо
показать весь комментарий
15.07.2020 12:16 Ответить
А то, что коронавирус был - это уже не тайна. В законе коронавирус - это исключение из тайны?
показать весь комментарий
15.07.2020 12:20 Ответить
А почему же в тайне не сохраняют то, что у нее коронавирус был? Может лучше имя и фамилию не называть, просто? Это и есть врачебная тайна.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:21 Ответить
Пачіму-пачіму. Що і як повідомляти, в Польші вирішує не якийсь чиновник чи журналіст, а законодавство. Згідно з ним і діють. Логічно думати, що в Україні теж є люди, які діють згідно з законом, тому і повідомляють в такій формі. Інша справа, чи це правда? Чи "героїчні лікарі" не відмовили дівчині у госпіталізації, чи не поставили в такі умови (вимагаючи за лікування від коронавірусної інфекції грошей), що вона змушена була відмовитись від таких незаконних "лікарських послуг" сама? І чи буде це розслідуватися? І хто проведе розслідування? Самі медики себе розслідуватимуть? Ось які питання потрібно задати.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:36 Ответить
Ваш слив засчитан.
показать весь комментарий
15.07.2020 14:32 Ответить
Іди в танчики грай, лисий мальчік.
показать весь комментарий
16.07.2020 02:26 Ответить
Получается, сообщив, что у девушки был коронавирус, врачи таки нарушили тайну?
показать весь комментарий
15.07.2020 12:28 Ответить
Чому поліція, повідомляючи про злочин, вказує вік і стать людини, і більше нічого? Щоб не розкрити особу, і водночас, щоб подати достатню інформацію.
У даному випадку повідомили, що померлій 19 років, вона вмерла від COVID-19, і мала супутні захворювання. Інформації достатньо, щоб зробити висновок, що від коронавірусної інфекції вмирають і молоді люди, і тому всім потрібно вживати відповідних заходів. Не застрахований ніхто.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:41 Ответить
Для цього це і робиться, тільки залякати.
Краще читай вірусології, імунологів та епідеміологів, може ще Комаровського подивитись в ютубі. Не дивись тільки російської чортивні.
показать весь комментарий
15.07.2020 13:14 Ответить
Что-то не вяжется указанный вами закон с сегодняшними реалиями...
показать весь комментарий
15.07.2020 12:29 Ответить
Ці тести визначають генетичний матеріал "коронавірусу" навіть в овочах. Тобто в усьому. Може треба нарешті оприлюднити статистику померлих за час "коронавірусу" і такий самий період роком раніше? Чи не виявиться, що померлих навіть меньше стало?
показать весь комментарий
15.07.2020 13:37 Ответить
"Тиждень лікувалася вдома": на Львівщині від ускладнень COVID-19 померла 20-річна дівчина - Цензор.НЕТ 2220
показать весь комментарий
15.07.2020 13:52 Ответить
Вот именно ждала пцр
Врачиха привлечь к ответстванности...
Хотя.. Мою ж не приВлезли ... Аак я посмела жаловаться,... И что? А ничего...
А пцр пр шел на 8день....если б я ждала пцр.. Я б уже загнулась...
показать весь комментарий
17.11.2020 12:39 Ответить
 
 