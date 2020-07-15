УКР
"Тиждень лікувалася вдома": на Львівщині від ускладнень COVID-19 померла 20-річна дівчина

Смерть від коронавірусу молодої дівчини - 20-річна пацієнтка померла від ускладнень хвороби у Львівській області.

У Стрийську лікарню вона потрапила минулої п'ятниці з важкою двобічною пневмонією, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Дівчину підключили до апарату штучної вентиляції легень, але вона впала в кому, врятувати її життя не вдалося.

Дівчина мала позитивний ІФА-тест і чекала результатів ПЛР-дослідження. Також відомо, що близько тижня вона лікувалася вдома. Лікарі кажуть, пацієнтка мала супутні захворювання, але які саме не розголошують.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість хворих на COVID-19 на Львівщині знову зростає: за добу - 171 новий випадок, - міськрада

карантин (18172) смерть (6812) COVID-19 (19767) коронавірус (19923) Львівська область (2526)
+16
Почему не сообщают обращалась ли она к врачам?
Может ей говорили "пока ничего страшного, лечись дома".
15.07.2020 11:33 Відповісти
+8
Зеленые протоколы лечения: ждала результатов ПЦР-исследования. И неделю не лечилась, а неделю ЛЕЧИЛИ дома!
15.07.2020 11:32 Відповісти
+8
"Пациентка имела сопутствующие заболевания, но какие именно не разглашают", зачем разглашать, так ведь загадочней и страшней, умерла от COVID-19. Опять манипуляция сознанием, ведь умерла молодая 20-летняя девушка.
15.07.2020 11:38 Відповісти
Зеленые протоколы лечения: ждала результатов ПЦР-исследования. И неделю не лечилась, а неделю ЛЕЧИЛИ дома!
15.07.2020 11:32 Відповісти
Це лікували медики, подібні до тих, "патріотичних", які співали гімн України, коли взнали, що до них людей на карантин не привезуть.
15.07.2020 12:06 Відповісти
"Патріотичні" і "глибоко віруючі".
15.07.2020 12:08 Відповісти
Почему не сообщают обращалась ли она к врачам?
Может ей говорили "пока ничего страшного, лечись дома".
15.07.2020 11:33 Відповісти
а вы откуда знаете? Вам так говорили?))) я такие слова тоже слышал)))))
15.07.2020 11:35 Відповісти
Я, слава Богу, нет. Но часто люди пишут, что больных очень не спешат госпитализировать, пока уж совсем плохо не станет.
15.07.2020 11:40 Відповісти
Соболезнования родным и друзьям.
Что вообще происходит с протоколом лечения?
15.07.2020 11:35 Відповісти
Лично наблюдал ситуацию - привезли мужика в больницу, в травматологию, - по всем признакам еще и Ковид, - но для того чтоб сделать ПЦР и начать лечить у него потребовали сделать МРТ легких стоимостью 1100 гривен. У мужика денег не было, родичи тоже отказались платить. Так он и лежал в травматологии. Вот такие протокольі...
15.07.2020 11:49 Відповісти
Почему сразу - ковид?
15.07.2020 12:05 Відповісти
Ну, бабки у подъезда врать не будут...
15.07.2020 12:29 Відповісти
Ты шо? Какие бабки? Как всегда - лично. По соплям ковид заподозрил.
15.07.2020 13:12 Відповісти
Ну там была температура, кашель, насморк типа все симптомы.
Но фишка "протокола" в том что условием бесплатного теста на ковид было прохождение КТ за 1100 гривен.
15.07.2020 12:49 Відповісти
"Пациентка имела сопутствующие заболевания, но какие именно не разглашают", зачем разглашать, так ведь загадочней и страшней, умерла от COVID-19. Опять манипуляция сознанием, ведь умерла молодая 20-летняя девушка.
15.07.2020 11:38 Відповісти
Чи ти настільки тупий що і своїм незманіпульованим сознаніжм, що при кожній смерті тобі треба давати список супутніх захворювань? Іди в Гугл, і набери там КОРОНАВІРУС СУПУТНІ ЗАХВОРЮВАННЯ.
15.07.2020 12:45 Відповісти
Аааа, супутні до ковіду приєднуються? Он воно шо...
15.07.2020 13:13 Відповісти
КОРОНАВІРУС СУПУТНІ ЗАХВОРЮВАННЯ

Хм, це щось новеньке. Взагалі то ковід дає ускладнення супутнім хронічним захворюванням які були ще до нього. Наприклад у дівчини могло бути онко захворювання, або нещодавно їм перехворіла. Іммунна система практично вбита ліками від онко. Шанси в данному випадку вилікуватись практично відсутні. А ще своє дало те, що лікувалася сама і вдома. І ще питання чи лікувалася чи просто лежала і нічого не робила.
15.07.2020 13:52 Відповісти
"Врачи говорят, пациентка имела сопутствующие заболевания, но какие именно не разглашают". у меня знакомая несколько лет назад в 24 года от рака умерла. за две недели.
15.07.2020 11:41 Відповісти
Вот я о том же... Это что, военная тайна?
15.07.2020 12:03 Відповісти
Нет, во всем мире это называется врачебная тайна, и понятие это правовое а именно 32 статья конституции
15.07.2020 12:12 Відповісти
А почему же в тайне не сохраняют то, что у нее коронавирус был? Может лучше имя и фамилию не называть, просто? Это и есть врачебная тайна.
15.07.2020 12:16 Відповісти
А як тоді зробити, щоб за рік цього "коронавірусу" всесвітня економіка рухнула на 13 трильонів доларів?
15.07.2020 13:30 Відповісти
Это вы сейчас типа что-то умное выдавили из себя? Врачебная тайна действует только при жизни человека. Врачебная тайна, как и тайна следствия - это не скрытие диагноза и преступления, а сохранение в тайне личных данных пациента и подозреваемого.
15.07.2020 12:19 Відповісти
Жаль дівчину,молоденька зовсім.Не пожила.
15.07.2020 11:45 Відповісти
Почему ни один долбодятел из минздрава не разъяснит населению, по какой причине от ковида умирают молодые? У нас же сразу сеется паника "вот, оказывается умирают не только старики, но и молодые!" Спиногрызы степанова или он сам в состоянии донести народу вразумительное слово?
15.07.2020 12:02 Відповісти
В Польщі теж не розкривають лікарську таємницю. Такий закон. Теж кажуть - померлий чи померла мав хронічні супутні хвороби. І все.
А без зв'язку з конкретними прізвищами повідомляють, що найбільш важко коронавірусна інфекція перебігає у людей з:
-цукровим діабетом
-хронічними захворюваннями легень
-порушеннями імунітету, включно зі СНІДом
-онкологічними захворюваннями після радіо- та хіміотерапії
-ожирінням
-бронхіальною астмою
тощо
15.07.2020 12:16 Відповісти
А то, что коронавирус был - это уже не тайна. В законе коронавирус - это исключение из тайны?
15.07.2020 12:20 Відповісти
А почему же в тайне не сохраняют то, что у нее коронавирус был? Может лучше имя и фамилию не называть, просто? Это и есть врачебная тайна.
15.07.2020 12:21 Відповісти
Пачіму-пачіму. Що і як повідомляти, в Польші вирішує не якийсь чиновник чи журналіст, а законодавство. Згідно з ним і діють. Логічно думати, що в Україні теж є люди, які діють згідно з законом, тому і повідомляють в такій формі. Інша справа, чи це правда? Чи "героїчні лікарі" не відмовили дівчині у госпіталізації, чи не поставили в такі умови (вимагаючи за лікування від коронавірусної інфекції грошей), що вона змушена була відмовитись від таких незаконних "лікарських послуг" сама? І чи буде це розслідуватися? І хто проведе розслідування? Самі медики себе розслідуватимуть? Ось які питання потрібно задати.
15.07.2020 12:36 Відповісти
Ваш слив засчитан.
15.07.2020 14:32 Відповісти
Іди в танчики грай, лисий мальчік.
16.07.2020 02:26 Відповісти
Получается, сообщив, что у девушки был коронавирус, врачи таки нарушили тайну?
15.07.2020 12:28 Відповісти
Чому поліція, повідомляючи про злочин, вказує вік і стать людини, і більше нічого? Щоб не розкрити особу, і водночас, щоб подати достатню інформацію.
У даному випадку повідомили, що померлій 19 років, вона вмерла від COVID-19, і мала супутні захворювання. Інформації достатньо, щоб зробити висновок, що від коронавірусної інфекції вмирають і молоді люди, і тому всім потрібно вживати відповідних заходів. Не застрахований ніхто.
15.07.2020 12:41 Відповісти
Для цього це і робиться, тільки залякати.
Краще читай вірусології, імунологів та епідеміологів, може ще Комаровського подивитись в ютубі. Не дивись тільки російської чортивні.
15.07.2020 13:14 Відповісти
Что-то не вяжется указанный вами закон с сегодняшними реалиями...
15.07.2020 12:29 Відповісти
Ці тести визначають генетичний матеріал "коронавірусу" навіть в овочах. Тобто в усьому. Може треба нарешті оприлюднити статистику померлих за час "коронавірусу" і такий самий період роком раніше? Чи не виявиться, що померлих навіть меньше стало?
15.07.2020 13:37 Відповісти
"Тиждень лікувалася вдома": на Львівщині від ускладнень COVID-19 померла 20-річна дівчина - Цензор.НЕТ 2220
15.07.2020 13:52 Відповісти
Вот именно ждала пцр
Врачиха привлечь к ответстванности...
Хотя.. Мою ж не приВлезли ... Аак я посмела жаловаться,... И что? А ничего...
А пцр пр шел на 8день....если б я ждала пцр.. Я б уже загнулась...
17.11.2020 12:39 Відповісти
 
 