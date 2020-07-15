"Тиждень лікувалася вдома": на Львівщині від ускладнень COVID-19 померла 20-річна дівчина

Смерть від коронавірусу молодої дівчини - 20-річна пацієнтка померла від ускладнень хвороби у Львівській області.

У Стрийську лікарню вона потрапила минулої п'ятниці з важкою двобічною пневмонією, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Дівчину підключили до апарату штучної вентиляції легень, але вона впала в кому, врятувати її життя не вдалося.

Дівчина мала позитивний ІФА-тест і чекала результатів ПЛР-дослідження. Також відомо, що близько тижня вона лікувалася вдома. Лікарі кажуть, пацієнтка мала супутні захворювання, але які саме не розголошують.

