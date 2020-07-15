15 591 39
"Тиждень лікувалася вдома": на Львівщині від ускладнень COVID-19 померла 20-річна дівчина
Смерть від коронавірусу молодої дівчини - 20-річна пацієнтка померла від ускладнень хвороби у Львівській області.
У Стрийську лікарню вона потрапила минулої п'ятниці з важкою двобічною пневмонією, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Дівчину підключили до апарату штучної вентиляції легень, але вона впала в кому, врятувати її життя не вдалося.
Дівчина мала позитивний ІФА-тест і чекала результатів ПЛР-дослідження. Також відомо, що близько тижня вона лікувалася вдома. Лікарі кажуть, пацієнтка мала супутні захворювання, але які саме не розголошують.
Может ей говорили "пока ничего страшного, лечись дома".
Что вообще происходит с протоколом лечения?
Но фишка "протокола" в том что условием бесплатного теста на ковид было прохождение КТ за 1100 гривен.
Хм, це щось новеньке. Взагалі то ковід дає ускладнення супутнім хронічним захворюванням які були ще до нього. Наприклад у дівчини могло бути онко захворювання, або нещодавно їм перехворіла. Іммунна система практично вбита ліками від онко. Шанси в данному випадку вилікуватись практично відсутні. А ще своє дало те, що лікувалася сама і вдома. І ще питання чи лікувалася чи просто лежала і нічого не робила.
А без зв'язку з конкретними прізвищами повідомляють, що найбільш важко коронавірусна інфекція перебігає у людей з:
-цукровим діабетом
-хронічними захворюваннями легень
-порушеннями імунітету, включно зі СНІДом
-онкологічними захворюваннями після радіо- та хіміотерапії
-ожирінням
-бронхіальною астмою
тощо
У даному випадку повідомили, що померлій 19 років, вона вмерла від COVID-19, і мала супутні захворювання. Інформації достатньо, щоб зробити висновок, що від коронавірусної інфекції вмирають і молоді люди, і тому всім потрібно вживати відповідних заходів. Не застрахований ніхто.
Краще читай вірусології, імунологів та епідеміологів, може ще Комаровського подивитись в ютубі. Не дивись тільки російської чортивні.
Врачиха привлечь к ответстванности...
Хотя.. Мою ж не приВлезли ... Аак я посмела жаловаться,... И что? А ничего...
А пцр пр шел на 8день....если б я ждала пцр.. Я б уже загнулась...