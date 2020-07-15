РУС
Путин собрался завтра снова посетить оккупированный Крым

Президент РФ Владимир Путин в четверг в оккупированной Керчи примет участие в закладке новых российских боевых кораблей.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Завтра (...) главное - то, что президент будет работать в Крыму, он примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ на судостроительном заводе "Залив" в Керчи", - сказал Песков журналистам в среду.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин: "То, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом в принципе не связано"

Крым (26454) Песков Дмитрий (1986) путин владимир (32048)
Топ комментарии
+12
Черкасский завод "Богдан" изготовил для Львовского метро первый локомотив, для перевозки в концлагерь рускаязычных снегирей и мальчиков в трусиках, над которыми будут ставить опыты ученые-биндеравцы из Академии Карательных наук Украины..
Путин собрался завтра снова посетить оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 5949
15.07.2020 12:53 Ответить
+10
Зеленский как всегда не заметит этого
15.07.2020 12:48 Ответить
+9
а приморье чо,слабо посетить?то жеж морэ
15.07.2020 12:49 Ответить
- Внезапный отъезд по вызову из центра. Небольшой доклад в Малом Совнаркоме.http://www.100bestbooks.ru/read_book.php?item_id=26&page=22#_ftn197 Прощальная слеза и цыпленок в дорогу. (с)
15.07.2020 13:03 Ответить
В Хабаровск бы сьездил)
15.07.2020 13:01 Ответить
на кримє зараз 38-40 градусів у тіні - ПЕКЛО!
може путен здохне?!
15.07.2020 12:49 Ответить
Обнулёныш летит в Нигделяндию.
15.07.2020 12:53 Ответить
)))))
15.07.2020 13:04 Ответить
Щоб він прямо там і здох,гнида.
15.07.2020 12:55 Ответить
преступника всегда тянет к жертвам на место преступления...
15.07.2020 12:56 Ответить
Он может и Аэрофлотом в Крым полететь. США и ЕС сняли санкции давно, и обслуживают летящие туда Боинги и Аэробусы.
15.07.2020 13:02 Ответить
На Аэрофлот и прочие авиакомпании РФ санкций вообще не было.
15.07.2020 14:53 Ответить
Не в теме ты...Википедию что-ли, почитай.... Например: Авиакомпания «Победа» была основана после того, как 30 июля 2014 года против авиакомпании https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F) Добролёт были введены https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D1%81_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 санкции Европейского Союза за полёты в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Симферополь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)#cite_note-globeandmail2014-08-04-5 [5] , вследствие чего 3 августа авиакомпания была вынуждена прекратить выполнение всех своих рейсов.
15.07.2020 15:28 Ответить
А может там камень с неба упадет.. , этакий метров 50 в диаметре.
15.07.2020 13:03 Ответить
"они утонут" - хароший символ при закладке тамошних кораблей )
15.07.2020 13:05 Ответить
72-х летнего пенсионера из Омска обвиняют в экстремизме
Владимир Бесхлебный - руководитель одной из многочисленных групп, которые отрицают распад СССР и отказываются от российских паспортов, предпочитая им, дубликат бесценного груза.
15.07.2020 13:05 Ответить
ішак зіграє на піаніні ноту протєста.
15.07.2020 13:07 Ответить
Зеро, фуйло, зомбоватник, щоб ти втопився, мерзоскот.
15.07.2020 13:18 Ответить
Шоб ты остался там на веки,
Пакостній утырок, кусок говна,
Плешивая скотина и хорёк вонючий.
15.07.2020 13:09 Ответить
кто нибудь в курсе - когда Зеленский посетит закладки боевых украинских кораблей ?
15.07.2020 13:10 Ответить
После посещения закладок кокса.. когда ж ещё?
15.07.2020 13:14 Ответить
Клістрони вже повернули?
15.07.2020 13:14 Ответить
А что у нас нет Бука,чтоб его достал?
15.07.2020 13:17 Ответить
То буде двійник, а можливо і трійник.
15.07.2020 13:22 Ответить
Друзі! пропоную в честь приїзду обнуленого на добу дати воду в крим! Ім все рівно хоч сци в очі..
Путін зібрався завтра знову відвідати окупований Крим - Цензор.НЕТ 4459
15.07.2020 13:42 Ответить
Там его и закопать. Хотел - пусть лежит...
15.07.2020 13:47 Ответить
Шоу двойников-обнуленцев "Ху"ло 2020". Раздача слонов бесплатно.
15.07.2020 14:28 Ответить
Желаем не долететь!
15.07.2020 14:31 Ответить
да ипаните его самолёт ракетой, где то из зоны АТО, потом выскажите соболезнование и обьявите, мол это не вы.
15.07.2020 17:45 Ответить
Думается мне, что проблема их достройки/не достройки уже ляжет на нас.
15.07.2020 18:11 Ответить
Завод "Залив" - он чей был?
15.07.2020 18:12 Ответить
а этот визит как-то согласуется с желанием нашего придурка увидеть мир в глазе *****?
15.07.2020 18:21 Ответить
 
 