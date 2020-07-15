Путин собрался завтра снова посетить оккупированный Крым

Президент РФ Владимир Путин в четверг в оккупированной Керчи примет участие в закладке новых российских боевых кораблей.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Завтра (...) главное - то, что президент будет работать в Крыму, он примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ на судостроительном заводе "Залив" в Керчи", - сказал Песков журналистам в среду.

