Путин собрался завтра снова посетить оккупированный Крым
Президент РФ Владимир Путин в четверг в оккупированной Керчи примет участие в закладке новых российских боевых кораблей.
Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Завтра (...) главное - то, что президент будет работать в Крыму, он примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ на судостроительном заводе "Залив" в Керчи", - сказал Песков журналистам в среду.
може путен здохне?!
Владимир Бесхлебный - руководитель одной из многочисленных групп, которые отрицают распад СССР и отказываются от российских паспортов, предпочитая им, дубликат бесценного груза.
Пакостній утырок, кусок говна,
Плешивая скотина и хорёк вонючий.