Путін зібрався завтра знову відвідати окупований Крим

Президент РФ Володимир Путін у четвер в окупованій Керчі візьме участь у закладенні нових російських бойових кораблів.

Про це заявив прессекретар президента Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Завтра (...) головне - те, що президент працюватиме в Криму, він візьме участь у церемонії закладки бойових кораблів для ВМФ на суднобудівному заводі "Затока" в Керчі", - сказав Пєсков журналістам у середу.

