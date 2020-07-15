Путін зібрався завтра знову відвідати окупований Крим
Президент РФ Володимир Путін у четвер в окупованій Керчі візьме участь у закладенні нових російських бойових кораблів.
Про це заявив прессекретар президента Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Завтра (...) головне - те, що президент працюватиме в Криму, він візьме участь у церемонії закладки бойових кораблів для ВМФ на суднобудівному заводі "Затока" в Керчі", - сказав Пєсков журналістам у середу.
може путен здохне?!
Владимир Бесхлебный - руководитель одной из многочисленных групп, которые отрицают распад СССР и отказываются от российских паспортов, предпочитая им, дубликат бесценного груза.
Пакостній утырок, кусок говна,
Плешивая скотина и хорёк вонючий.