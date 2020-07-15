РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4927 посетителей онлайн
Новости
4 959 3

"Укрзализныця" возобновила движение почти половины поездов, практически все регионы Украины имеют железнодорожное сообщение

Сейчас курсируют 65 поездов дальнего следования и 700 пригородных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

По словам главы правления АО "Укрзализныця" Ивана Юрика, уже курсирует 59% поездов дальнего следования и 46% пригородных поездов.

"Железная дорога постепенно возвращается к объемам движения, которые были до карантина. Так, за два месяца после возобновления движения практически все регионы Украины имеют железнодорожное сообщение. Дальнейшее возобновление пассажирского движения зависит от эпидемической ситуации в стране и соответствующих решений компетентных органов", - отметил Юрик.

Он также напомнил, что пассажиры, путешествуя и находясь на вокзалах и станциях, должны соблюдать противоэпидемические меры.

"Носите маски, соблюдайте социальную дистанцию и дезинфицируйте руки. От этого зависит дальнейшее развитие ситуации с распространением инфекции и интенсивность восстановления железнодорожного сообщения", - подытожил руководитель "Укрзализныци".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 13 июля будут курсировать еще 34 пригородных поезда, - Укрзализныця

Автор: 

железная дорога (1428) Укрзализныця (2782) Юрик Иван (38)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Спасибо, но с вашим сервисом я предпочитаю автобус или блаблакар
показать весь комментарий
15.07.2020 14:07 Ответить
Брехня.
На две области прямое сообщение с Киевом - это три маршрутки, до которых добираются с других райцентров на перекладных, хотя раньше там курсировали регулярные поезда.
Не далее, как сегодня на такой приехал, и больше половины пассажиров - Каменец и Чертков.
показать весь комментарий
15.07.2020 14:48 Ответить
Ложь и провокация УЗ как врала при по По так и продолжает лгать при Зе.
показать весь комментарий
15.07.2020 14:57 Ответить
 
 