"Укрзализныця" возобновила движение почти половины поездов, практически все регионы Украины имеют железнодорожное сообщение

Сейчас курсируют 65 поездов дальнего следования и 700 пригородных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

По словам главы правления АО "Укрзализныця" Ивана Юрика, уже курсирует 59% поездов дальнего следования и 46% пригородных поездов.

"Железная дорога постепенно возвращается к объемам движения, которые были до карантина. Так, за два месяца после возобновления движения практически все регионы Украины имеют железнодорожное сообщение. Дальнейшее возобновление пассажирского движения зависит от эпидемической ситуации в стране и соответствующих решений компетентных органов", - отметил Юрик.

Он также напомнил, что пассажиры, путешествуя и находясь на вокзалах и станциях, должны соблюдать противоэпидемические меры.

"Носите маски, соблюдайте социальную дистанцию и дезинфицируйте руки. От этого зависит дальнейшее развитие ситуации с распространением инфекции и интенсивность восстановления железнодорожного сообщения", - подытожил руководитель "Укрзализныци".

