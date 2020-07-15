Кабмин предлагает ввести обязательную конфискацию имущества за сообщения о ложном минировании
Кабинет Министров Украины предлагает Верховной Раде усилить ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, установив дополнительное обязательное наказание в виде конфискации имущества.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующий проект закона был одобрен на заседании правительства в среду.
В частности, за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые угрожают гибелью людей или другим тяжелым последствиям, кроме лишения свободы от 2 до 6 лет, предлагается ввести обязательную конфискацию имущества.
За те же действия, если объектами заведомо ложного сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры, или здания и сооружения, которые обеспечивают деятельность органов государственной власти, здравоохранения, образования, предлагается установить ответственность виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.
Отмечается, что реализация данного документа должна обеспечить защиту прав и интересов граждан, так как по данному виду правонарушения за 2019 год начато около 2 тыс. расследований, а с января по март 2020 года уже открыто 213 уголовных дел.
А если не можешь выплатить, то решение суда об аресте и принудительной продаже части имущества для погашения штрафа!
Этот межанизм есть и ничего изобратать не нужно!!!
Для компенсации убытков, есть механизмы гражданских исков, а работа самой полиции оплачивается налогоплательщиками.
Вы когда-нибудь слышали за все эти годы хотя бы об одном случае обнаружения взрывчатки после таких звонков?
Я - нет.
Так надо ли вообще обращать на них внимание, тратить огромные средства и силы на поиски?