Кабмин предлагает ввести обязательную конфискацию имущества за сообщения о ложном минировании

Кабинет Министров Украины предлагает Верховной Раде усилить ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, установив дополнительное обязательное наказание в виде конфискации имущества.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующий проект закона был одобрен на заседании правительства в среду.

В частности, за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые угрожают гибелью людей или другим тяжелым последствиям, кроме лишения свободы от 2 до 6 лет, предлагается ввести обязательную конфискацию имущества.

За те же действия, если объектами заведомо ложного сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры, или здания и сооружения, которые обеспечивают деятельность органов государственной власти, здравоохранения, образования, предлагается установить ответственность виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.

Отмечается, что реализация данного документа должна обеспечить защиту прав и интересов граждан, так как по данному виду правонарушения за 2019 год начато около 2 тыс. расследований, а с января по март 2020 года уже открыто 213 уголовных дел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве проведена эвакуация из-за сообщения о минировании, - "Укрзализныця"

+8
Нельзя конфисковывать частную собственность, если она получена законным путем, даже у преступников.
15.07.2020 14:11 Ответить
+5
Класс!
15.07.2020 14:10 Ответить
+5
вы бы озаботились конфискацией у взяточников и ворья или страшненько?
15.07.2020 14:11 Ответить
Класс!
15.07.2020 14:10 Ответить
Кастрацию
15.07.2020 14:11 Ответить
а я предлагаю на ОРГАНЫ! и все дела............
15.07.2020 15:07 Ответить
Нельзя конфисковывать частную собственность, если она получена законным путем, даже у преступников.
15.07.2020 14:11 Ответить
100%
15.07.2020 14:17 Ответить
а есшли государство понесло расходы на отработку ложных вызовов?кто должен компенсировать?
15.07.2020 14:22 Ответить
Тогда это должен быть штраф!
А если не можешь выплатить, то решение суда об аресте и принудительной продаже части имущества для погашения штрафа!
Этот межанизм есть и ничего изобратать не нужно!!!
15.07.2020 14:25 Ответить
оператор связи
15.07.2020 14:33 Ответить
а почему нет?.... рынок, всех попросили покинуть его, хто должен платить компенсацию, государство?...
15.07.2020 14:23 Ответить
Неприкосновенность частотной собственности это снова капитализма.
Для компенсации убытков, есть механизмы гражданских исков, а работа самой полиции оплачивается налогоплательщиками.
15.07.2020 14:55 Ответить
вы бы озаботились конфискацией у взяточников и ворья или страшненько?
15.07.2020 14:11 Ответить
Взяточники не минируют, наоборот ведут себя максимально тихо.
15.07.2020 14:12 Ответить
если говорить о наших слугах, то они ведут себя совсем не тихо
15.07.2020 14:26 Ответить
Ну не звонят же, сообщая о минировании Рады
15.07.2020 14:29 Ответить
из всего возможного идиотизма - это единственное, чего они не делают
15.07.2020 14:30 Ответить
Думаете найдётся добрая душа и подскажет?
15.07.2020 14:35 Ответить
согласен!.. и еще бы за пьяные ДТП с убийствами и травмами, конфискацию применять..
15.07.2020 14:12 Ответить
и за безбилетный проезд
15.07.2020 14:14 Ответить
нет!.. за безбилетный проезд, только забирать почку.. все равно их две..
15.07.2020 14:19 Ответить
давай по всем статьям сразу пожизненное, и сразу швейцарией станем
15.07.2020 14:12 Ответить
Родини алкашів залишаться ще й без житла. "Круто"
15.07.2020 14:13 Ответить
та хер там. в каждой семейке алкашей наверняка найдётся 3-4 "некачественных ребёнка" (С) с которых они получают пособие. А выселять ребёнка из хаты нельзя при любых раскладах.
15.07.2020 14:16 Ответить
Единственное жилье не конфискуют. Но идейка конечно так себе.
15.07.2020 14:16 Ответить
Конфисковано может быть имущество нажитое незаконным путем. Какой то закон сильно зебильный.
15.07.2020 14:18 Ответить
А у бени будете конфисковать? Он "заминировал" всю страну. И шо? Хоть шо-то отнимете? Или отнимать - это его прерогатива, а наша - отдавать?
15.07.2020 14:19 Ответить
Да можно просто награждать противотанковой гранатой в дупу, а чеку от нее - в зубы...
15.07.2020 14:23 Ответить
Необходимо собрать все обещания данные избирателям, проверить их выполнение. И необходимо ввести Закон об ответственности, в плоть до отстранения от власти, за обман избирателей.
15.07.2020 14:25 Ответить
Это правильный подход - у пары тройки идиотов имущество конфискуют, остальные задумаются.
15.07.2020 14:35 Ответить
Если это правильный подход, то тогда следователей - за фальсификацию дел и судей - за незаконный приговор надо расстреливать на месте. Плюс конфискация имущества
15.07.2020 14:46 Ответить
Кабмин предлагает ввести обязательную конфискацию имущества за сообщения о ложном минировании - Цензор.НЕТ 4841
15.07.2020 14:38 Ответить
Лучше бы за взятки чиновников ввели такую норму. Да для судей - взяточников. полную конфискацию ввели. А так это очередной треш Шариковых из "стада недоумков"
Кабмін пропонує запровадити обов'язкову конфіскацію майна за неправдиве повідомлення про замінування - Цензор.НЕТ 40
15.07.2020 14:43 Ответить
Теперь когда какому то чинуше понравится ваш дом у вас украдут мобилку и заминируют что то. Или даже с нашей системой не будут заморачиваться а просто заявят что вы что то заминировали. Доказать обратное вы же не сможете. А тех кто сейчас минирует им етот закон до лампочки. Большинство минеров бомжи или террористы переписавшие свою недвижимость на теще. Типо как Петя Парашенко заминировавший Шегини, метро на крещатике и поезд с Саакашвли в Польше
15.07.2020 14:45 Ответить
Господа!
Вы когда-нибудь слышали за все эти годы хотя бы об одном случае обнаружения взрывчатки после таких звонков?
Я - нет.
Так надо ли вообще обращать на них внимание, тратить огромные средства и силы на поиски?
15.07.2020 15:11 Ответить
Так уже сразу и за "без маски в общ месте" конфискацию, 17000 мало же... Д*билы...
15.07.2020 17:03 Ответить
Просто отправить минера на разминирование.
15.07.2020 17:07 Ответить
Можна обдерти пів України всякими махінаціями з газом,вугіллям тощо - і ніхто навіть в твою сторону не подивиться...А за дзвінок про "замінування" - конфіскація майна...Вони там в кабмінах,радах совсім вже пооху...вали...
15.07.2020 17:55 Ответить
За "500000 рабочих мест через месяц"голову оторвать и засунуть в задницу,тому кто представил этого фуфломета на ВР,прямо на"детской даче".
15.07.2020 18:17 Ответить
 
 