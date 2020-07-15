Кабмин предлагает ввести обязательную конфискацию имущества за сообщения о ложном минировании

Кабинет Министров Украины предлагает Верховной Раде усилить ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, установив дополнительное обязательное наказание в виде конфискации имущества.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующий проект закона был одобрен на заседании правительства в среду.

В частности, за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые угрожают гибелью людей или другим тяжелым последствиям, кроме лишения свободы от 2 до 6 лет, предлагается ввести обязательную конфискацию имущества.

За те же действия, если объектами заведомо ложного сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры, или здания и сооружения, которые обеспечивают деятельность органов государственной власти, здравоохранения, образования, предлагается установить ответственность виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.

Отмечается, что реализация данного документа должна обеспечить защиту прав и интересов граждан, так как по данному виду правонарушения за 2019 год начато около 2 тыс. расследований, а с января по март 2020 года уже открыто 213 уголовных дел.

