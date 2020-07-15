УКР
Кабмін пропонує запровадити обов'язкову конфіскацію майна за неправдиве повідомлення про замінування

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді посилити відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, встановивши додаткове обов'язкове покарання у вигляді конфіскації майна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідний проєкт закону схвалено на засіданні уряду в середу.

Зокрема, за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, крім позбавлення волі від 2 до 6 років, пропонується запровадити обов'язкову конфіскацію майна.

За ті ж дії, якщо об'єктами завідомо неправдивого повідомлення стали критично важливі об'єкти інфраструктури, або будівлі та споруди, які забезпечують діяльність органів державної влади, охорони здоров'я, освіти, пропонується встановити відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 4 до 8 років з конфіскацією майна.

Зазначається, що реалізація цього документа має забезпечити захист прав та інтересів громадян, оскільки за цим видом правопорушення за 2019 рік розпочато близько 2 тис. розслідувань, а із січня по березень 2020 року вже відкрито 213 кримінальних справ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Центральному залізничному вокзалі в Києві проведено евакуацію через повідомлення про мінування, - "Укрзалізниця"

+8
Нельзя конфисковывать частную собственность, если она получена законным путем, даже у преступников.
15.07.2020 14:11 Відповісти
+5
Класс!
15.07.2020 14:10 Відповісти
+5
вы бы озаботились конфискацией у взяточников и ворья или страшненько?
15.07.2020 14:11 Відповісти
15.07.2020 14:10 Відповісти
Кастрацию
15.07.2020 14:11 Відповісти
а я предлагаю на ОРГАНЫ! и все дела............
15.07.2020 15:07 Відповісти
15.07.2020 14:11 Відповісти
100%
15.07.2020 14:17 Відповісти
а есшли государство понесло расходы на отработку ложных вызовов?кто должен компенсировать?
15.07.2020 14:22 Відповісти
Тогда это должен быть штраф!
А если не можешь выплатить, то решение суда об аресте и принудительной продаже части имущества для погашения штрафа!
Этот межанизм есть и ничего изобратать не нужно!!!
15.07.2020 14:25 Відповісти
оператор связи
15.07.2020 14:33 Відповісти
а почему нет?.... рынок, всех попросили покинуть его, хто должен платить компенсацию, государство?...
15.07.2020 14:23 Відповісти
Неприкосновенность частотной собственности это снова капитализма.
Для компенсации убытков, есть механизмы гражданских исков, а работа самой полиции оплачивается налогоплательщиками.
15.07.2020 14:55 Відповісти
15.07.2020 14:11 Відповісти
Взяточники не минируют, наоборот ведут себя максимально тихо.
15.07.2020 14:12 Відповісти
если говорить о наших слугах, то они ведут себя совсем не тихо
15.07.2020 14:26 Відповісти
Ну не звонят же, сообщая о минировании Рады
15.07.2020 14:29 Відповісти
из всего возможного идиотизма - это единственное, чего они не делают
15.07.2020 14:30 Відповісти
Думаете найдётся добрая душа и подскажет?
15.07.2020 14:35 Відповісти
согласен!.. и еще бы за пьяные ДТП с убийствами и травмами, конфискацию применять..
15.07.2020 14:12 Відповісти
и за безбилетный проезд
15.07.2020 14:14 Відповісти
нет!.. за безбилетный проезд, только забирать почку.. все равно их две..
15.07.2020 14:19 Відповісти
давай по всем статьям сразу пожизненное, и сразу швейцарией станем
15.07.2020 14:12 Відповісти
Родини алкашів залишаться ще й без житла. "Круто"
15.07.2020 14:13 Відповісти
та хер там. в каждой семейке алкашей наверняка найдётся 3-4 "некачественных ребёнка" (С) с которых они получают пособие. А выселять ребёнка из хаты нельзя при любых раскладах.
15.07.2020 14:16 Відповісти
Единственное жилье не конфискуют. Но идейка конечно так себе.
15.07.2020 14:16 Відповісти
Конфисковано может быть имущество нажитое незаконным путем. Какой то закон сильно зебильный.
15.07.2020 14:18 Відповісти
А у бени будете конфисковать? Он "заминировал" всю страну. И шо? Хоть шо-то отнимете? Или отнимать - это его прерогатива, а наша - отдавать?
15.07.2020 14:19 Відповісти
Да можно просто награждать противотанковой гранатой в дупу, а чеку от нее - в зубы...
15.07.2020 14:23 Відповісти
Необходимо собрать все обещания данные избирателям, проверить их выполнение. И необходимо ввести Закон об ответственности, в плоть до отстранения от власти, за обман избирателей.
15.07.2020 14:25 Відповісти
Это правильный подход - у пары тройки идиотов имущество конфискуют, остальные задумаются.
15.07.2020 14:35 Відповісти
Если это правильный подход, то тогда следователей - за фальсификацию дел и судей - за незаконный приговор надо расстреливать на месте. Плюс конфискация имущества
15.07.2020 14:46 Відповісти
Кабмин предлагает ввести обязательную конфискацию имущества за сообщения о ложном минировании - Цензор.НЕТ 4841
15.07.2020 14:38 Відповісти
Лучше бы за взятки чиновников ввели такую норму. Да для судей - взяточников. полную конфискацию ввели. А так это очередной треш Шариковых из "стада недоумков"
Кабмін пропонує запровадити обов'язкову конфіскацію майна за неправдиве повідомлення про замінування - Цензор.НЕТ 40
15.07.2020 14:43 Відповісти
Теперь когда какому то чинуше понравится ваш дом у вас украдут мобилку и заминируют что то. Или даже с нашей системой не будут заморачиваться а просто заявят что вы что то заминировали. Доказать обратное вы же не сможете. А тех кто сейчас минирует им етот закон до лампочки. Большинство минеров бомжи или террористы переписавшие свою недвижимость на теще. Типо как Петя Парашенко заминировавший Шегини, метро на крещатике и поезд с Саакашвли в Польше
15.07.2020 14:45 Відповісти
Господа!
Вы когда-нибудь слышали за все эти годы хотя бы об одном случае обнаружения взрывчатки после таких звонков?
Я - нет.
Так надо ли вообще обращать на них внимание, тратить огромные средства и силы на поиски?
15.07.2020 15:11 Відповісти
Так уже сразу и за "без маски в общ месте" конфискацию, 17000 мало же... Д*билы...
15.07.2020 17:03 Відповісти
Просто отправить минера на разминирование.
15.07.2020 17:07 Відповісти
Можна обдерти пів України всякими махінаціями з газом,вугіллям тощо - і ніхто навіть в твою сторону не подивиться...А за дзвінок про "замінування" - конфіскація майна...Вони там в кабмінах,радах совсім вже пооху...вали...
15.07.2020 17:55 Відповісти
За "500000 рабочих мест через месяц"голову оторвать и засунуть в задницу,тому кто представил этого фуфломета на ВР,прямо на"детской даче".
15.07.2020 18:17 Відповісти
 
 