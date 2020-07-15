Кабмін пропонує запровадити обов'язкову конфіскацію майна за неправдиве повідомлення про замінування
Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді посилити відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, встановивши додаткове обов'язкове покарання у вигляді конфіскації майна.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідний проєкт закону схвалено на засіданні уряду в середу.
Зокрема, за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, крім позбавлення волі від 2 до 6 років, пропонується запровадити обов'язкову конфіскацію майна.
За ті ж дії, якщо об'єктами завідомо неправдивого повідомлення стали критично важливі об'єкти інфраструктури, або будівлі та споруди, які забезпечують діяльність органів державної влади, охорони здоров'я, освіти, пропонується встановити відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 4 до 8 років з конфіскацією майна.
Зазначається, що реалізація цього документа має забезпечити захист прав та інтересів громадян, оскільки за цим видом правопорушення за 2019 рік розпочато близько 2 тис. розслідувань, а із січня по березень 2020 року вже відкрито 213 кримінальних справ.
А если не можешь выплатить, то решение суда об аресте и принудительной продаже части имущества для погашения штрафа!
Этот межанизм есть и ничего изобратать не нужно!!!
Для компенсации убытков, есть механизмы гражданских исков, а работа самой полиции оплачивается налогоплательщиками.
Вы когда-нибудь слышали за все эти годы хотя бы об одном случае обнаружения взрывчатки после таких звонков?
Я - нет.
Так надо ли вообще обращать на них внимание, тратить огромные средства и силы на поиски?