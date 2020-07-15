РУС
Новости
1 887 17

Зеленский уволил Банькова с должности посла Украины в Румынии, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Банькова с должности посла Украины в Румынии.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ №274/2020 опубликован на сайте главы государства.

"Уволить Банькова Александра Сергеевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Румынии", - говорится в тексте указа.

Баньков был назначен на эту должность в апреле 2017 года указом президента Порошенко.

Автор: 

Зеленский Владимир (21680) посол (1830) Румыния (1145) увольнение (2701) указ (528)
Топ комментарии
+6
А назначте туда Дубинского. Этот поц и мамалыгу любит, как его матюрка скорость) и гражданство себе пытался румынское получить. чем не кандидат?
15.07.2020 14:34 Ответить
+3
заодно и неприкосновенностью дубинского обеспечит.. а то того в Румынии могут посадить за мошеничество с документами)
15.07.2020 14:35 Ответить
+3
Лучшего кандидата просто не найти - дипломат от бога. Будет румынам про "тупой собачий рот" рассказывать.
15.07.2020 14:38 Ответить
15.07.2020 14:34 Ответить
15.07.2020 14:35 Ответить
15.07.2020 14:38 Ответить
Это мечты. А пока реальность такова, что чрезвычайная и полномочная говорящая задница имеет в тупые рты новые лица зекоманды, и зекоманда и слова не может пикнуть, что ей это не нравится.
показать весь комментарий
15.07.2020 15:17 Ответить
дубинского назначит, румуна))
15.07.2020 14:34 Ответить
Не, дубинэску пока ещё каламойше и тут пригодится со своим собачьими ртом.
15.07.2020 14:37 Ответить
В охране Зеленского появилась баба. Но посол тут вряд ли при делах.
15.07.2020 14:35 Ответить
Баба-да, баба-да, корабельная звізда?)
15.07.2020 14:40 Ответить
Поглядим
15.07.2020 14:44 Ответить
Еще юных зелеботов подтянуть,и тогда Оно будет стоять (прятаться) за спинами детей и женщин,как завещал великий Пу.
15.07.2020 15:21 Ответить
...и назначил зЕбанькова???
15.07.2020 14:42 Ответить
Зеленский уволил Банькова с должности посла Украины в Румынии, - указ - Цензор.НЕТ 5653
15.07.2020 14:45 Ответить
Зеленский уволил Банькова с должности посла Украины в Румынии, - указ - Цензор.НЕТ 7574
15.07.2020 14:47 Ответить
Удолі нах!)
15.07.2020 15:09 Ответить
взял под личный контроль
Зеленский уволил Банькова с должности посла Украины в Румынии, - указ - Цензор.НЕТ 6194
15.07.2020 14:46 Ответить
Бубачька взяла під особистий контроль тести на вагітність своєі секретарки мандель. Ну нє услєділ...(
15.07.2020 15:14 Ответить
Тяперича она не Мандель,а Моника Зелински.
15.07.2020 15:22 Ответить
 
 