Зеленский уволил Банькова с должности посла Украины в Румынии, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Банькова с должности посла Украины в Румынии.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ №274/2020 опубликован на сайте главы государства.

"Уволить Банькова Александра Сергеевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Румынии", - говорится в тексте указа.

Баньков был назначен на эту должность в апреле 2017 года указом президента Порошенко.

