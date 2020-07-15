Зеленский уволил Банькова с должности посла Украины в Румынии, - указ
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Банькова с должности посла Украины в Румынии.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ №274/2020 опубликован на сайте главы государства.
"Уволить Банькова Александра Сергеевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Румынии", - говорится в тексте указа.
Баньков был назначен на эту должность в апреле 2017 года указом президента Порошенко.
