14 563 64

Назначение Мураевой замглавы Харьковской ОГА станет символом теневых договоренностей Зеленского с пророссийскими партиями, - Бутусов

Назначение Мураевой замглавы Харьковской ОГА станет символом теневых договоренностей Зеленского с пророссийскими партиями, - Бутусов

Назначение Валерии Мураевой замглавы Харьковской ОГА станет одним из самых ярких символов теневых договоренностей Владимира Зеленского с пророссийскими партиями.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ.

"Сегодня знаковое голосование на Кабмине. На пост первого заместителя главы Харьковской облгосадминистрации Кабмин должен согласовать кандидатуру Валерии Мураевой. Это глава харьковского отделения партии "Наши", депутат Харьковского областного совета, близкая к мэру Харькова Геннадию Кернесу и своему бывшему мужу, главе партии "Наши" Евгению Мураеву, известная своими высказываниями в духе российской пропаганды", - сообщил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заместителем губернатора Харьковщины могут назначить бывшую жену Мураева: она отрицала вторжение России и захват украинских территорий

"Назначение знаковое. Назначения Мураевой требует от премьер-министра Дениса Шмыгаля заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов. Трофимов в области лоббирует интересы теневых спонсоров "Слуги народа" и друзей президента Владимира Зеленского - Вадима Слюсарева и Павла Сушко. Слюсарев известен своими обширными бизнес-интересами в перевозе товаров через границу, в некоторых источниках его даже называют контрабандистом. При Зеленском они получили возможность осуществлять многие кадровые назначения в погранслужбу, прокуратуру, и в облгосадминистрацию Харьковской области", - добавил журналист.

"Назначение Мураевой, которое лоббируют Трофимов и Слюсарев - это реализация политики Офиса президента по созданию в области союза "Слуг народа" с мэром Харькова Геннадием Кернесом, который ведет в области свой блок Кернеса", - акцентировал Бутусов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Общественные организации затормозили назначение ставленницы Кернеса Мураевой в Харьковскую ОГА

"Союз с Кернесом, который на президентских выборах открыто поддерживал Петра Порошенко, показывает, что "Слуги" готовы поступиться даже политическим влиянием ради личных отношений. Несомненно, назначение Мураевой станет одним из самых ярких символов теневых договоренностей Зеленского с пророссийскими партиями и одним из предвестников потери влияния "Слуг" на местных выборах", - резюмировал журналист.

Зеленский Владимир (21680) Кабмин (14099) Кернес Геннадий (1286) местные выборы (2753) назначение (2208) ОГА (2397) Бутусов Юрий (4410) Мураев Евгений (142) Трофимов Сергей (41) Офис Президента (1821) Шмыгаль Денис (2819) Мураева Валерия (5)
Ползучая оккупация Украины ЗЕбилами-малороссами и рыговскими мразями набирает обороты
15.07.2020 13:16
Так "зробили ж це разом", пан Бутусов. Чого тепер кіпішувать?
15.07.2020 13:19
Задавленому на дороге гусю все равно задавил его пьяный или трезвый.
Так же как не важны мотивы Бутусова топившего за зелю.
Результат на лицо.
15.07.2020 13:22
А ей так хотелось к памятнику Пушкина, где уже шел вечерний кобеляж, где уже котовали молодые люди в пестреньких кепках, брюках-дудочках, галстуках "собачья радость" и ботиночках "Джимми".(с)
15.07.2020 13:15
Не заважайте Зеленському вбивати свій рейтинг! Дайош більше корабельних сосен!
15.07.2020 15:18
Ніколи такого не було і от знову сталося.
15.07.2020 13:16
Действия Зеленского идут на пользу РФ, далее уже нюансы - или Зеля кремлёвский агент, или путинский "полезный идиот"...
15.07.2020 13:19
Так "зробили ж це разом", пан Бутусов. Чого тепер кіпішувать?
15.07.2020 13:19
Бутусов заявляет, что он "нал схваткой" и просто выполняет работу журналиста. Просто работа....((((
15.07.2020 14:48
нал схваткой - апгрейд для нал кэшем.
15.07.2020 17:38
Назначение Мураевой замглавы Харьковской ОГА станет символов теневых договоренностей Зеленского с пророссийскими партиями, - Бутусов - Цензор.НЕТ 17
15.07.2020 13:19
Яка "глибока" думка.
15.07.2020 13:22
не "символом" а очередным "подтверждением"
15.07.2020 13:23
Мураева - это договорённости с пророссийскими силами, а многолетнее нахождение Кернесса и Труханова на своих постах - это договорённости кого, с кем и о чём?
15.07.2020 13:23
Кернеса Порошенко призначив, чи його обрали виборці?
показать весь комментарий
Так одесситы и харьковчане у нас разве за "народные республики", Крым российский и всевластие ОПГ на региональном уровне, так получается? А президент и правоохранители нам зачем?
15.07.2020 13:34
а що, у нас воєний стан, коли можна призначати військово-цивільні адміністрації?
показать весь комментарий
Якби одєссіти та харьковчянє були би за "народные республики", то за там би вже були "народные республики". Значить нема там проросійської критичної маси. Звичайно, якби в нас була насправді українська влада, то не було би в нас і російськомовних сепаратистів.
показать весь комментарий
В Донецке и Луганске пророссийскую дичь творили НЕСКОЛЬКО СОТЕН человек, но очень громких и вооружённых, а ТЫСЯЧИ "правоохранителей" и НЕСКОЛЬКО СОТЕН ТЫСЯЧ местных жителей на всё это смотрели, как бараны , итог мы все видим. А если у полиций-милиций-сбу и других фбр не нашлось вопросов к Кернессу и Труханову, особенно по 2014 году , то извините, Мураева тут пешка и о чём мы вообще говорим? Щелчок из Москвы и опять "горящие Одессы" и мотороллы на "собраниях возмущённых киевским режимом граждан" Харькова
15.07.2020 13:53
ПІСУАР пам'ятаєш? І ще слова Плюща згадай - важко керувати всією країною, коли половиною країни ти керувати не можеш. І як місце влада не дозволяла справжній кордон з Росією робити і центральна влада нічого не могла з цим зробити. Все вирішує критична маса населення.
15.07.2020 14:14 Ответить
"спасибо" харьковчанам и прочим, выбирающим кернесов, вилкулов, зеленских и прочую пророссийскую шелупонь.
15.07.2020 13:51
Всё проще. Харьков, Одесса, Днепр (уже) имеют довольно много населения из разряда "советская быдломасса" отравленных кацапами. Мало того - там из них как минимум половина генных кацапов завезенных давно из кацапстана вместо выморенных голодомором украинцев ,а это кто бы что ни говорил - как генетическое заболевание которое минует очень немногих..Такие города никогда сами по себе не станут свободной нацией даже не смотря на то что 10-15 % местного населения - реально очень смелые патриотически настроенные люди которых в Киеве даже не найдёшь. Однако лакеи хернессмана - потенциальные рабы, которые не хотят свободы и развития для своих детей и внуков. Они хотят нищей совецькой "стабильности" а ля "пожрать, поспать, забухать ,******* и посрать". Они хотят собственных рабов. В этом разница . Дело не в Хернессмане и кацапоидной одесской мрази. Дело во власти киевской которая не наказывает ********* забив на то что хочет совецькое быдло - ибо это быдло - не будущее - это быдло- прошлое и оно такое же вороватое и скотское как и их кумиры..Именно поэтому это прокацапское в основном стадо и выбирает " крепкого хозяйственника" вонючего недостреленного в жопу жидовского воровского ублюдка и тюремную петушару. Этот типа мэр - реально абсолютнейшая мразь при чем мразь хоть хитрожопая но тупая. Совдепо-питеки этого не понимают. "Пусть ворует за то улицы чистые" ( местами). Пусть криминальные деяния пусть колорадская шлоета - за то транспорт ходит..и прочее..Здесь центральная власть должна открывать дела ( а есть за что сто раз) и садить с конфискатом. Но ..кто власть?? Понятно да?
15.07.2020 15:41
за переконання не карають. Немає такого Закону. Карають за дії. Дії тре довести в суді. І примусити бути патріотами не можна.. Не можна покарати ті 85 відсотків малоросів, для яких важливо лише "пожрать/посрать/побухать". Якісний склад населення занадто зіпсований радянськими роками. Але куди від цього подітись?
15.07.2020 17:46 Ответить
Покарати хернеса дуже легко. Та є за що 100 разів без переведення духу.. А що до кацапів - потрібні закони які викреслюють усе кацапське з країни в яку КАЦАПИ ВДЕРДЛИСЯ ВБИВАТИ. Тобто - висловлювання проти символів країни - прапору, мови, гербу, гімну, оборони країни від агресора, непризнання голодомору та кацапа - агресора - перший раз величезний дикий штраф на рік - три виплачувати , другий - камера, третій - позбавлення громадянства і з конфіскацією майна видворення до московії. Також обов'язкове знання української державної мови. Це треба прийняти у законі и покарання виконувати. Єдине що дозволити - вільне спілкування козлячою мовою вдома між собою та на вулиці між собою, у магазинах, транспорті та інше, - але не в державних установах не в закладах освіти ,до того ж заборонити освіту козлячою навіть приватним школам- не облізуть. Хочеш вчитися - вчи державну, англійську, узбецьку - всі крім козлячої . Ні - нахрін з країни. Чому без захисту мовних прав меншин - тому що **** війна з кацапом! Ця причина перекреслює все. До того ж це тимчасово поки кацапстан не стане країною в межах москви та області та змінить поведінку заплативши всі борги всім. До того - нахрін! А на телебаченні та інших ЗМІ - дублювання фільмів тотальне та ні одного (зовсім) козлячомовного каналу. Всі закрити до одного. За порушення-10 років з конфіскатом. В час війни це - СПРАВЕДЛИВО. Чи ні? Спитаємо у тих родичів загиблих на війні - вони як вважають?
17.07.2020 10:40
Не надо оскорблять Харковцев .....Ну, много наивных и мало информированных ,потому за строителя парков и лавочки-цветочки на улицах, готовы проголосовать в убеждении ,что он хоть и ворует.но и городу оставляет. Однако ,"народной республики" там никак не получиться.
15.07.2020 16:47
Мерів обирають жителі міст. Кернес доволі популярна фігура у Харкові, до чого тут Порошенко?
показать весь комментарий
Если вы https://censor.net/user/394174 вспомните , сразу после майдана Гепа сбежал в масквабад .Но через несколько дней президент объединенной еврейской общины украины пан Коломойский замолвил президенту Порошенко за Гепу словечко и сбежавший предатель вернулся в Харьков .И криминала и уголовщины и коррупции на Гепе как на кошке блох . Но пороха все устраивало , он ждал от Кернеса помощи на выборах , а тот его благополучно кинул . Вывод https://censor.net/user/394174 прошлый президент . при всех его заслугах такая же мерзость как и нынешний клоун .
15.07.2020 17:00
А я слышал из достоверных источников что Петя сегодня по согласованию с ассоциацией зоопарков рассеи будет спариваться с верблюдом, но если не будет, значит верблюд просто не смог прийти на мероприятие....
показать весь комментарий
если пети не будет, придется тебе
15.07.2020 13:27
Мало ли во Вселенной Петь...
Чего ты сразу на своего подумал?
Он про директора зоопарка Петра Смолина написал.
На людей уже кидаетесь!
15.07.2020 13:29
вот именно, я же не сказал какой петя, а ты на кого подумал
показать весь комментарий
Клоун это пророссийский диверсант
показать весь комментарий
Сірий Клин - аддать Рассіі! Жовтий Клин - аддать Рассіі! Зелений Клин - аддать Рассіі! Малиновий Клин - аддать Рассіі! Ядерну зброю - аддать Рассіі! Крим - аддать Рассіі! Донбас - аддать Рассіі! і це лише частина того, що Україна віддала Росії і не тільки.
15.07.2020 13:27
рабочая сосна
15.07.2020 13:28
это всего лишь значит что "баба да", "рабочая сосна"... а "символов" там и так хватает.
показать весь комментарий
"Ваши" и зелёные клоуны ставят крест на революции достоинства.
показать весь комментарий
Бутусов не може втриматися від того, щоб не продовжити розносити свою минулорічну брехню "Кернес, который на президентских выборах открыто поддерживал Петра Порошенко". Якби підтримував, в Харкові у Петра було би не менше 30%.
показать весь комментарий
там для бутусова главное - отмазаться и любым способом притянуть Пороха..
А то типа бутусова не помнит как кернес поддерживал зеленского:

30 апреля харьковский городской голова Геннадий Кернес в комментарии "UA:Харків" поздравил с победой новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.
"Я Владимира Александровича хочу, во-первых, поздравить с такой убедительной победой. Хочу сказать, что я знаю его лично. И я верю в то, что всем будет легко работать с ним. Не только мне, всем людям. Я хочу в это верить. Потому что он человек из народа - это первое. А во-вторых, я считаю, что он не будет допускать тех ошибок, которые допускала предыдущая команда", - заявил городской голова.
Призначення Мураєвої заступницею голови Харківської ОДА стане символів тіньових домовленостей Зеленського з проросійськими партіями, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7447
15.07.2020 13:54
в кого тільки вова наш нинішній "президент" не скоморошнічав на вечірках.. Різний непотріб його замовляв.. занедорого..
показать весь комментарий
#идоWски@ карлики! пастухи украинских болванов.

"Завоевания украинцев, всегда губили их безграничная доверчивость и уступчивость, а также отсутствие понимания необходимости крепкой спайки всех членов государства, и не только на время войны. Потому, они каждый раз теряли свою «самостійность», и живут то под Литвой, то под Польшей, то под Австрией, то под Россией, составляя собой очень ценную часть держав. Эти особенности характера украинцев необходимо помнить, и наш успех будет обеспечен." Троцкий Лев Давидович (Лейба Давидович Бронштейн)
показать весь комментарий
ішак, ізиді нх.
показать весь комментарий
А куда он (Зе) денется? Он обречен договариваться со ВСЕМИ. Ведь своего НИЧЕГО нет. Пустота одна.во
15.07.2020 13:46
Вот вам и потенциальная"хыныры" прорисовывается, угробим Украину окончательно с этими ублюдками.
показать весь комментарий
Кто-то ещё не рассмотрел пророссийскую суть душонки Зеленского?
показать весь комментарий
Від початку було зрозуміло, що зеля проросійський фрукт.
Але ж хтось не хотів вірити.
показать весь комментарий
ще одна силіконова лялька, мураєвська бікса.. Повзуча окупація набирає обертів.
15.07.2020 15:20
хвойди навіть коли окуляри вдягають, залишаються хвойдами.
показать весь комментарий
Кругом одни подонки и твари.
показать весь комментарий
а шо за кипиш......
Не понятно ,за что переживает бутусов.......За эту мадам .или за харьковскую ОГА....
нормальная тетка......ИЛИ МОЖЕТ бутусов ......того.....перекрасился,........
15.07.2020 15:33
Ой, а где эти тучи зебелят, исходивших гавном на тему "придатель Порошекно не посадил Гепу и Допу-у-у-у!!!!!!" ?
показать весь комментарий
это уже не сосна, а береза!
показать весь комментарий
"Союз с Кернесом, который на президентских выборах открыто поддерживал Петра Порошенко"

Зачем надо было это к данной новости вставлять? Вопрос риторический...
показать весь комментарий
Призначення Мураєвої заступницею голови Харківської ОДА стане символів тіньових домовленостей Зеленського з проросійськими партіями, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3837
15.07.2020 16:18
Где русский мир?
показать весь комментарий
ничошная сосна
показать весь комментарий
