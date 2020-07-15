Назначение Мураевой замглавы Харьковской ОГА станет символом теневых договоренностей Зеленского с пророссийскими партиями, - Бутусов
Назначение Валерии Мураевой замглавы Харьковской ОГА станет одним из самых ярких символов теневых договоренностей Владимира Зеленского с пророссийскими партиями.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ.
"Сегодня знаковое голосование на Кабмине. На пост первого заместителя главы Харьковской облгосадминистрации Кабмин должен согласовать кандидатуру Валерии Мураевой. Это глава харьковского отделения партии "Наши", депутат Харьковского областного совета, близкая к мэру Харькова Геннадию Кернесу и своему бывшему мужу, главе партии "Наши" Евгению Мураеву, известная своими высказываниями в духе российской пропаганды", - сообщил он.
"Назначение знаковое. Назначения Мураевой требует от премьер-министра Дениса Шмыгаля заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов. Трофимов в области лоббирует интересы теневых спонсоров "Слуги народа" и друзей президента Владимира Зеленского - Вадима Слюсарева и Павла Сушко. Слюсарев известен своими обширными бизнес-интересами в перевозе товаров через границу, в некоторых источниках его даже называют контрабандистом. При Зеленском они получили возможность осуществлять многие кадровые назначения в погранслужбу, прокуратуру, и в облгосадминистрацию Харьковской области", - добавил журналист.
"Назначение Мураевой, которое лоббируют Трофимов и Слюсарев - это реализация политики Офиса президента по созданию в области союза "Слуг народа" с мэром Харькова Геннадием Кернесом, который ведет в области свой блок Кернеса", - акцентировал Бутусов.
"Союз с Кернесом, который на президентских выборах открыто поддерживал Петра Порошенко, показывает, что "Слуги" готовы поступиться даже политическим влиянием ради личных отношений. Несомненно, назначение Мураевой станет одним из самых ярких символов теневых договоренностей Зеленского с пророссийскими партиями и одним из предвестников потери влияния "Слуг" на местных выборах", - резюмировал журналист.
Так же как не важны мотивы Бутусова топившего за зелю.
Результат на лицо.
Чего ты сразу на своего подумал?
Он про директора зоопарка Петра Смолина написал.
На людей уже кидаетесь!
А то типа бутусова не помнит как кернес поддерживал зеленского:
30 апреля харьковский городской голова Геннадий Кернес в комментарии "UA:Харків" поздравил с победой новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.
"Я Владимира Александровича хочу, во-первых, поздравить с такой убедительной победой. Хочу сказать, что я знаю его лично. И я верю в то, что всем будет легко работать с ним. Не только мне, всем людям. Я хочу в это верить. Потому что он человек из народа - это первое. А во-вторых, я считаю, что он не будет допускать тех ошибок, которые допускала предыдущая команда", - заявил городской голова.
"Завоевания украинцев, всегда губили их безграничная доверчивость и уступчивость, а также отсутствие понимания необходимости крепкой спайки всех членов государства, и не только на время войны. Потому, они каждый раз теряли свою «самостійность», и живут то под Литвой, то под Польшей, то под Австрией, то под Россией, составляя собой очень ценную часть держав. Эти особенности характера украинцев необходимо помнить, и наш успех будет обеспечен." Троцкий Лев Давидович (Лейба Давидович Бронштейн)
Але ж хтось не хотів вірити.
Не понятно ,за что переживает бутусов.......За эту мадам .или за харьковскую ОГА....
нормальная тетка......ИЛИ МОЖЕТ бутусов ......того.....перекрасился,........
Зачем надо было это к данной новости вставлять? Вопрос риторический...