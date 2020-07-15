Назначение Мураевой замглавы Харьковской ОГА станет символом теневых договоренностей Зеленского с пророссийскими партиями, - Бутусов

Назначение Валерии Мураевой замглавы Харьковской ОГА станет одним из самых ярких символов теневых договоренностей Владимира Зеленского с пророссийскими партиями.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ.

"Сегодня знаковое голосование на Кабмине. На пост первого заместителя главы Харьковской облгосадминистрации Кабмин должен согласовать кандидатуру Валерии Мураевой. Это глава харьковского отделения партии "Наши", депутат Харьковского областного совета, близкая к мэру Харькова Геннадию Кернесу и своему бывшему мужу, главе партии "Наши" Евгению Мураеву, известная своими высказываниями в духе российской пропаганды", - сообщил он.

"Назначение знаковое. Назначения Мураевой требует от премьер-министра Дениса Шмыгаля заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов. Трофимов в области лоббирует интересы теневых спонсоров "Слуги народа" и друзей президента Владимира Зеленского - Вадима Слюсарева и Павла Сушко. Слюсарев известен своими обширными бизнес-интересами в перевозе товаров через границу, в некоторых источниках его даже называют контрабандистом. При Зеленском они получили возможность осуществлять многие кадровые назначения в погранслужбу, прокуратуру, и в облгосадминистрацию Харьковской области", - добавил журналист.

"Назначение Мураевой, которое лоббируют Трофимов и Слюсарев - это реализация политики Офиса президента по созданию в области союза "Слуг народа" с мэром Харькова Геннадием Кернесом, который ведет в области свой блок Кернеса", - акцентировал Бутусов.

"Союз с Кернесом, который на президентских выборах открыто поддерживал Петра Порошенко, показывает, что "Слуги" готовы поступиться даже политическим влиянием ради личных отношений. Несомненно, назначение Мураевой станет одним из самых ярких символов теневых договоренностей Зеленского с пророссийскими партиями и одним из предвестников потери влияния "Слуг" на местных выборах", - резюмировал журналист.