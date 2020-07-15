УКР
Призначення Мураєвої заступницею голови Харківської ОДА стане символів тіньових домовленостей Зеленського з проросійськими партіями, - Бутусов

Призначення Валерії Мураєвої заступницею голови Харківської ОДА стане одним з найяскравіших символів тіньових домовленостей Володимира Зеленського з проросійськими партіями.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ.

"Сьогодні знакове голосування на Кабміні. На пост першої заступниці голови Харківської обласної державної адміністрації Кабмін має погодити кандидатуру Валерії Мураєвої. Це глава харківського відділення партії "Наші", депутатка Харківської обласної ради, близька до мера Харкова Геннадія Кернеса і свого колишнього чоловіка, голови партії "Наші" Євгена Мураєва, відома своїми висловлюваннями в дусі російської пропаганди", - повідомив він.

"Призначення знакове. Призначення Мураєвої вимагає від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля заступник глави Офісу президента Сергій Трофимов. Трофимов в області лобіює інтереси тіньових спонсорів "Слуги народу" і друзів президента Володимира Зеленського - Вадима Слюсарева і Павла Сушка. Слюсарев відомий своїми великими бізнес-інтересами в перевезенні товарів через кордон, в деяких джерелах його навіть називають контрабандистом. За Зеленського вони отримали можливість здійснювати багато кадрових призначень у прикордонну службу, прокуратуру, і в облдержадміністрацію Харківської області", - додав журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступником губернатора Харківщини можуть призначити колишню дружину Мураєва: вона заперечувала вторгнення Росії та захоплення українських територій

"Призначення Мураєвої, яке лобіюють Трофимов і Слюсарев, - це реалізація політики Офісу президента зі створення в області союзу "Слуг народу" з мером Харкова Геннадієм Кернесом, який веде в області свій блок Кернеса", - акцентував Бутусов.

"Союз з Кернесом, який на президентських виборах відкрито підтримував Петра Порошенка, показує, що "Слуги" готові поступитися навіть політичним впливом заради особистих взаємин. Безсумнівно, призначення Мураєвої стане одним з найяскравіших символів тіньових домовленостей Зеленського з проросійськими партіями і одним з провісників втрати впливу "Слуг" на місцевих виборах", - резюмував журналіст.

Зеленський Володимир (25217) Кабмін (14321) Кернес Геннадій (506) місцеві вибори (1367) призначення (2345) ОДА (1634) Бутусов Юрій (3642) Мураєв Євгеній (154) Трофімов Сергій (44) Офіс Президента (2052) Шмигаль Денис (4779) Мураєва Валерія (5)
+27
Ползучая оккупация Украины ЗЕбилами-малороссами и рыговскими мразями набирает обороты
15.07.2020 13:16 Відповісти
+18
Так "зробили ж це разом", пан Бутусов. Чого тепер кіпішувать?
15.07.2020 13:19 Відповісти
+17
Задавленому на дороге гусю все равно задавил его пьяный или трезвый.
Так же как не важны мотивы Бутусова топившего за зелю.
Результат на лицо.
15.07.2020 13:22 Відповісти
А ей так хотелось к памятнику Пушкина, где уже шел вечерний кобеляж, где уже котовали молодые люди в пестреньких кепках, брюках-дудочках, галстуках "собачья радость" и ботиночках "Джимми".(с)
15.07.2020 13:15 Відповісти
Не заважайте Зеленському вбивати свій рейтинг! Дайош більше корабельних сосен!
15.07.2020 15:18 Відповісти
Ніколи такого не було і от знову сталося.
15.07.2020 13:16 Відповісти
15.07.2020 13:16 Відповісти
Действия Зеленского идут на пользу РФ, далее уже нюансы - или Зеля кремлёвский агент, или путинский "полезный идиот"...
15.07.2020 13:19 Відповісти
15.07.2020 13:22 Відповісти
15.07.2020 13:19 Відповісти
Бутусов заявляет, что он "нал схваткой" и просто выполняет работу журналиста. Просто работа....((((
15.07.2020 14:48 Відповісти
нал схваткой - апгрейд для нал кэшем.
15.07.2020 17:38 Відповісти
15.07.2020 13:19 Відповісти
Яка "глибока" думка.
15.07.2020 13:22 Відповісти
не "символом" а очередным "подтверждением"
15.07.2020 13:23 Відповісти
Мураева - это договорённости с пророссийскими силами, а многолетнее нахождение Кернесса и Труханова на своих постах - это договорённости кого, с кем и о чём?
15.07.2020 13:23 Відповісти
Кернеса Порошенко призначив, чи його обрали виборці?
15.07.2020 13:28 Відповісти
Так одесситы и харьковчане у нас разве за "народные республики", Крым российский и всевластие ОПГ на региональном уровне, так получается? А президент и правоохранители нам зачем?
показати весь коментар
15.07.2020 13:34 Відповісти
а що, у нас воєний стан, коли можна призначати військово-цивільні адміністрації?
15.07.2020 13:42 Відповісти
Якби одєссіти та харьковчянє були би за "народные республики", то за там би вже були "народные республики". Значить нема там проросійської критичної маси. Звичайно, якби в нас була насправді українська влада, то не було би в нас і російськомовних сепаратистів.
15.07.2020 13:45 Відповісти
В Донецке и Луганске пророссийскую дичь творили НЕСКОЛЬКО СОТЕН человек, но очень громких и вооружённых, а ТЫСЯЧИ "правоохранителей" и НЕСКОЛЬКО СОТЕН ТЫСЯЧ местных жителей на всё это смотрели, как бараны , итог мы все видим. А если у полиций-милиций-сбу и других фбр не нашлось вопросов к Кернессу и Труханову, особенно по 2014 году , то извините, Мураева тут пешка и о чём мы вообще говорим? Щелчок из Москвы и опять "горящие Одессы" и мотороллы на "собраниях возмущённых киевским режимом граждан" Харькова
показати весь коментар
15.07.2020 13:53 Відповісти
ПІСУАР пам'ятаєш? І ще слова Плюща згадай - важко керувати всією країною, коли половиною країни ти керувати не можеш. І як місце влада не дозволяла справжній кордон з Росією робити і центральна влада нічого не могла з цим зробити. Все вирішує критична маса населення.
15.07.2020 14:14 Відповісти
"спасибо" харьковчанам и прочим, выбирающим кернесов, вилкулов, зеленских и прочую пророссийскую шелупонь.
15.07.2020 13:51 Відповісти
Всё проще. Харьков, Одесса, Днепр (уже) имеют довольно много населения из разряда "советская быдломасса" отравленных кацапами. Мало того - там из них как минимум половина генных кацапов завезенных давно из кацапстана вместо выморенных голодомором украинцев ,а это кто бы что ни говорил - как генетическое заболевание которое минует очень немногих..Такие города никогда сами по себе не станут свободной нацией даже не смотря на то что 10-15 % местного населения - реально очень смелые патриотически настроенные люди которых в Киеве даже не найдёшь. Однако лакеи хернессмана - потенциальные рабы, которые не хотят свободы и развития для своих детей и внуков. Они хотят нищей совецькой "стабильности" а ля "пожрать, поспать, забухать ,******* и посрать". Они хотят собственных рабов. В этом разница . Дело не в Хернессмане и кацапоидной одесской мрази. Дело во власти киевской которая не наказывает ********* забив на то что хочет совецькое быдло - ибо это быдло - не будущее - это быдло- прошлое и оно такое же вороватое и скотское как и их кумиры..Именно поэтому это прокацапское в основном стадо и выбирает " крепкого хозяйственника" вонючего недостреленного в жопу жидовского воровского ублюдка и тюремную петушару. Этот типа мэр - реально абсолютнейшая мразь при чем мразь хоть хитрожопая но тупая. Совдепо-питеки этого не понимают. "Пусть ворует за то улицы чистые" ( местами). Пусть криминальные деяния пусть колорадская шлоета - за то транспорт ходит..и прочее..Здесь центральная власть должна открывать дела ( а есть за что сто раз) и садить с конфискатом. Но ..кто власть?? Понятно да?
15.07.2020 15:41 Відповісти
за переконання не карають. Немає такого Закону. Карають за дії. Дії тре довести в суді. І примусити бути патріотами не можна.. Не можна покарати ті 85 відсотків малоросів, для яких важливо лише "пожрать/посрать/побухать". Якісний склад населення занадто зіпсований радянськими роками. Але куди від цього подітись?
15.07.2020 17:46 Відповісти
Покарати хернеса дуже легко. Та є за що 100 разів без переведення духу.. А що до кацапів - потрібні закони які викреслюють усе кацапське з країни в яку КАЦАПИ ВДЕРДЛИСЯ ВБИВАТИ. Тобто - висловлювання проти символів країни - прапору, мови, гербу, гімну, оборони країни від агресора, непризнання голодомору та кацапа - агресора - перший раз величезний дикий штраф на рік - три виплачувати , другий - камера, третій - позбавлення громадянства і з конфіскацією майна видворення до московії. Також обов'язкове знання української державної мови. Це треба прийняти у законі и покарання виконувати. Єдине що дозволити - вільне спілкування козлячою мовою вдома між собою та на вулиці між собою, у магазинах, транспорті та інше, - але не в державних установах не в закладах освіти ,до того ж заборонити освіту козлячою навіть приватним школам- не облізуть. Хочеш вчитися - вчи державну, англійську, узбецьку - всі крім козлячої . Ні - нахрін з країни. Чому без захисту мовних прав меншин - тому що **** війна з кацапом! Ця причина перекреслює все. До того ж це тимчасово поки кацапстан не стане країною в межах москви та області та змінить поведінку заплативши всі борги всім. До того - нахрін! А на телебаченні та інших ЗМІ - дублювання фільмів тотальне та ні одного (зовсім) козлячомовного каналу. Всі закрити до одного. За порушення-10 років з конфіскатом. В час війни це - СПРАВЕДЛИВО. Чи ні? Спитаємо у тих родичів загиблих на війні - вони як вважають?
17.07.2020 10:40 Відповісти
Не надо оскорблять Харковцев .....Ну, много наивных и мало информированных ,потому за строителя парков и лавочки-цветочки на улицах, готовы проголосовать в убеждении ,что он хоть и ворует.но и городу оставляет. Однако ,"народной республики" там никак не получиться.
15.07.2020 16:47 Відповісти
Мерів обирають жителі міст. Кернес доволі популярна фігура у Харкові, до чого тут Порошенко?
15.07.2020 14:04 Відповісти
Если вы https://censor.net/user/394174 вспомните , сразу после майдана Гепа сбежал в масквабад .Но через несколько дней президент объединенной еврейской общины украины пан Коломойский замолвил президенту Порошенко за Гепу словечко и сбежавший предатель вернулся в Харьков .И криминала и уголовщины и коррупции на Гепе как на кошке блох . Но пороха все устраивало , он ждал от Кернеса помощи на выборах , а тот его благополучно кинул . Вывод https://censor.net/user/394174 прошлый президент . при всех его заслугах такая же мерзость как и нынешний клоун .
15.07.2020 17:00 Відповісти
А я слышал из достоверных источников что Петя сегодня по согласованию с ассоциацией зоопарков рассеи будет спариваться с верблюдом, но если не будет, значит верблюд просто не смог прийти на мероприятие....
15.07.2020 13:23 Відповісти
если пети не будет, придется тебе
15.07.2020 13:27 Відповісти
Мало ли во Вселенной Петь...
Чего ты сразу на своего подумал?
Он про директора зоопарка Петра Смолина написал.
На людей уже кидаетесь!
15.07.2020 13:29 Відповісти
вот именно, я же не сказал какой петя, а ты на кого подумал
15.07.2020 13:32 Відповісти
Клоун это пророссийский диверсант
15.07.2020 13:27 Відповісти
Сірий Клин - аддать Рассіі! Жовтий Клин - аддать Рассіі! Зелений Клин - аддать Рассіі! Малиновий Клин - аддать Рассіі! Ядерну зброю - аддать Рассіі! Крим - аддать Рассіі! Донбас - аддать Рассіі! і це лише частина того, що Україна віддала Росії і не тільки.
15.07.2020 13:27 Відповісти
рабочая сосна
15.07.2020 13:28 Відповісти
это всего лишь значит что "баба да", "рабочая сосна"... а "символов" там и так хватает.
15.07.2020 13:32 Відповісти
"Ваши" и зелёные клоуны ставят крест на революции достоинства.
15.07.2020 13:33 Відповісти
Бутусов не може втриматися від того, щоб не продовжити розносити свою минулорічну брехню "Кернес, который на президентских выборах открыто поддерживал Петра Порошенко". Якби підтримував, в Харкові у Петра було би не менше 30%.
15.07.2020 13:40 Відповісти
там для бутусова главное - отмазаться и любым способом притянуть Пороха..
А то типа бутусова не помнит как кернес поддерживал зеленского:

30 апреля харьковский городской голова Геннадий Кернес в комментарии "UA:Харків" поздравил с победой новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.
"Я Владимира Александровича хочу, во-первых, поздравить с такой убедительной победой. Хочу сказать, что я знаю его лично. И я верю в то, что всем будет легко работать с ним. Не только мне, всем людям. Я хочу в это верить. Потому что он человек из народа - это первое. А во-вторых, я считаю, что он не будет допускать тех ошибок, которые допускала предыдущая команда", - заявил городской голова.
Призначення Мураєвої заступницею голови Харківської ОДА стане символів тіньових домовленостей Зеленського з проросійськими партіями, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7447
15.07.2020 13:54 Відповісти
в кого тільки вова наш нинішній "президент" не скоморошнічав на вечірках.. Різний непотріб його замовляв.. занедорого..
15.07.2020 15:22 Відповісти
#идоWски@ карлики! пастухи украинских болванов.

"Завоевания украинцев, всегда губили их безграничная доверчивость и уступчивость, а также отсутствие понимания необходимости крепкой спайки всех членов государства, и не только на время войны. Потому, они каждый раз теряли свою «самостійность», и живут то под Литвой, то под Польшей, то под Австрией, то под Россией, составляя собой очень ценную часть держав. Эти особенности характера украинцев необходимо помнить, и наш успех будет обеспечен." Троцкий Лев Давидович (Лейба Давидович Бронштейн)
15.07.2020 17:51 Відповісти
ішак, ізиді нх.
15.07.2020 13:42 Відповісти
А куда он (Зе) денется? Он обречен договариваться со ВСЕМИ. Ведь своего НИЧЕГО нет. Пустота одна.во
15.07.2020 13:46 Відповісти
Вот вам и потенциальная"хыныры" прорисовывается, угробим Украину окончательно с этими ублюдками.
15.07.2020 13:47 Відповісти
Кто-то ещё не рассмотрел пророссийскую суть душонки Зеленского?
15.07.2020 14:19 Відповісти
Від початку було зрозуміло, що зеля проросійський фрукт.
Але ж хтось не хотів вірити.
15.07.2020 14:29 Відповісти
ще одна силіконова лялька, мураєвська бікса.. Повзуча окупація набирає обертів.
15.07.2020 15:20 Відповісти
хвойди навіть коли окуляри вдягають, залишаються хвойдами.
15.07.2020 15:24 Відповісти
Кругом одни подонки и твари.
15.07.2020 15:29 Відповісти
а шо за кипиш......
Не понятно ,за что переживает бутусов.......За эту мадам .или за харьковскую ОГА....
нормальная тетка......ИЛИ МОЖЕТ бутусов ......того.....перекрасился,........
15.07.2020 15:33 Відповісти
Ой, а где эти тучи зебелят, исходивших гавном на тему "придатель Порошекно не посадил Гепу и Допу-у-у-у!!!!!!" ?
15.07.2020 15:59 Відповісти
это уже не сосна, а береза!
15.07.2020 16:08 Відповісти
"Союз с Кернесом, который на президентских выборах открыто поддерживал Петра Порошенко"

Зачем надо было это к данной новости вставлять? Вопрос риторический...
15.07.2020 16:10 Відповісти
15.07.2020 16:10 Відповісти
15.07.2020 16:18 Відповісти
Где русский мир?
15.07.2020 17:13 Відповісти
ничошная сосна
15.07.2020 18:08 Відповісти
 
 