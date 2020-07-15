Призначення Мураєвої заступницею голови Харківської ОДА стане символів тіньових домовленостей Зеленського з проросійськими партіями, - Бутусов
Призначення Валерії Мураєвої заступницею голови Харківської ОДА стане одним з найяскравіших символів тіньових домовленостей Володимира Зеленського з проросійськими партіями.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ.
"Сьогодні знакове голосування на Кабміні. На пост першої заступниці голови Харківської обласної державної адміністрації Кабмін має погодити кандидатуру Валерії Мураєвої. Це глава харківського відділення партії "Наші", депутатка Харківської обласної ради, близька до мера Харкова Геннадія Кернеса і свого колишнього чоловіка, голови партії "Наші" Євгена Мураєва, відома своїми висловлюваннями в дусі російської пропаганди", - повідомив він.
"Призначення знакове. Призначення Мураєвої вимагає від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля заступник глави Офісу президента Сергій Трофимов. Трофимов в області лобіює інтереси тіньових спонсорів "Слуги народу" і друзів президента Володимира Зеленського - Вадима Слюсарева і Павла Сушка. Слюсарев відомий своїми великими бізнес-інтересами в перевезенні товарів через кордон, в деяких джерелах його навіть називають контрабандистом. За Зеленського вони отримали можливість здійснювати багато кадрових призначень у прикордонну службу, прокуратуру, і в облдержадміністрацію Харківської області", - додав журналіст.
"Призначення Мураєвої, яке лобіюють Трофимов і Слюсарев, - це реалізація політики Офісу президента зі створення в області союзу "Слуг народу" з мером Харкова Геннадієм Кернесом, який веде в області свій блок Кернеса", - акцентував Бутусов.
"Союз з Кернесом, який на президентських виборах відкрито підтримував Петра Порошенка, показує, що "Слуги" готові поступитися навіть політичним впливом заради особистих взаємин. Безсумнівно, призначення Мураєвої стане одним з найяскравіших символів тіньових домовленостей Зеленського з проросійськими партіями і одним з провісників втрати впливу "Слуг" на місцевих виборах", - резюмував журналіст.
Так же как не важны мотивы Бутусова топившего за зелю.
Результат на лицо.
Чего ты сразу на своего подумал?
Он про директора зоопарка Петра Смолина написал.
На людей уже кидаетесь!
А то типа бутусова не помнит как кернес поддерживал зеленского:
30 апреля харьковский городской голова Геннадий Кернес в комментарии "UA:Харків" поздравил с победой новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.
"Я Владимира Александровича хочу, во-первых, поздравить с такой убедительной победой. Хочу сказать, что я знаю его лично. И я верю в то, что всем будет легко работать с ним. Не только мне, всем людям. Я хочу в это верить. Потому что он человек из народа - это первое. А во-вторых, я считаю, что он не будет допускать тех ошибок, которые допускала предыдущая команда", - заявил городской голова.
"Завоевания украинцев, всегда губили их безграничная доверчивость и уступчивость, а также отсутствие понимания необходимости крепкой спайки всех членов государства, и не только на время войны. Потому, они каждый раз теряли свою «самостійность», и живут то под Литвой, то под Польшей, то под Австрией, то под Россией, составляя собой очень ценную часть держав. Эти особенности характера украинцев необходимо помнить, и наш успех будет обеспечен." Троцкий Лев Давидович (Лейба Давидович Бронштейн)
Але ж хтось не хотів вірити.
Не понятно ,за что переживает бутусов.......За эту мадам .или за харьковскую ОГА....
нормальная тетка......ИЛИ МОЖЕТ бутусов ......того.....перекрасился,........
Зачем надо было это к данной новости вставлять? Вопрос риторический...