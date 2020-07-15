Призначення Мураєвої заступницею голови Харківської ОДА стане символів тіньових домовленостей Зеленського з проросійськими партіями, - Бутусов

Призначення Валерії Мураєвої заступницею голови Харківської ОДА стане одним з найяскравіших символів тіньових домовленостей Володимира Зеленського з проросійськими партіями.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ.

"Сьогодні знакове голосування на Кабміні. На пост першої заступниці голови Харківської обласної державної адміністрації Кабмін має погодити кандидатуру Валерії Мураєвої. Це глава харківського відділення партії "Наші", депутатка Харківської обласної ради, близька до мера Харкова Геннадія Кернеса і свого колишнього чоловіка, голови партії "Наші" Євгена Мураєва, відома своїми висловлюваннями в дусі російської пропаганди", - повідомив він.

"Призначення знакове. Призначення Мураєвої вимагає від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля заступник глави Офісу президента Сергій Трофимов. Трофимов в області лобіює інтереси тіньових спонсорів "Слуги народу" і друзів президента Володимира Зеленського - Вадима Слюсарева і Павла Сушка. Слюсарев відомий своїми великими бізнес-інтересами в перевезенні товарів через кордон, в деяких джерелах його навіть називають контрабандистом. За Зеленського вони отримали можливість здійснювати багато кадрових призначень у прикордонну службу, прокуратуру, і в облдержадміністрацію Харківської області", - додав журналіст.

"Призначення Мураєвої, яке лобіюють Трофимов і Слюсарев, - це реалізація політики Офісу президента зі створення в області союзу "Слуг народу" з мером Харкова Геннадієм Кернесом, який веде в області свій блок Кернеса", - акцентував Бутусов.

"Союз з Кернесом, який на президентських виборах відкрито підтримував Петра Порошенка, показує, що "Слуги" готові поступитися навіть політичним впливом заради особистих взаємин. Безсумнівно, призначення Мураєвої стане одним з найяскравіших символів тіньових домовленостей Зеленського з проросійськими партіями і одним з провісників втрати впливу "Слуг" на місцевих виборах", - резюмував журналіст.