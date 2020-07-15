УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8278 відвідувачів онлайн
Новини
1 887 17

Зеленський звільнив Банькова з посади посла України в Румунії, - указ

Зеленський звільнив Банькова з посади посла України в Румунії, - указ

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Банькова з посади посла України в Румунії.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №274/2020 опубліковано на сайті глави держави.

"Звільнити Банькова Олександра Сергійовича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Румунії", - йдеться в тексті указу.

Баньков був призначений на цю посаду у квітні 2017 року указом президента Порошенка.

Також читайте: Призначення Мураєвої заступницею голови Харківської ОДА стане символів тіньових домовленостей Зеленського з проросійськими партіями, - Бутусов

Автор: 

Зеленський Володимир (25217) посол (1131) Румунія (1227) звільнення (2719) наказ (445)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
А назначте туда Дубинского. Этот поц и мамалыгу любит, как его матюрка скорость) и гражданство себе пытался румынское получить. чем не кандидат?
показати весь коментар
15.07.2020 14:34 Відповісти
+3
заодно и неприкосновенностью дубинского обеспечит.. а то того в Румынии могут посадить за мошеничество с документами)
показати весь коментар
15.07.2020 14:35 Відповісти
+3
Лучшего кандидата просто не найти - дипломат от бога. Будет румынам про "тупой собачий рот" рассказывать.
показати весь коментар
15.07.2020 14:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А назначте туда Дубинского. Этот поц и мамалыгу любит, как его матюрка скорость) и гражданство себе пытался румынское получить. чем не кандидат?
показати весь коментар
15.07.2020 14:34 Відповісти
заодно и неприкосновенностью дубинского обеспечит.. а то того в Румынии могут посадить за мошеничество с документами)
показати весь коментар
15.07.2020 14:35 Відповісти
Лучшего кандидата просто не найти - дипломат от бога. Будет румынам про "тупой собачий рот" рассказывать.
показати весь коментар
15.07.2020 14:38 Відповісти
Это мечты. А пока реальность такова, что чрезвычайная и полномочная говорящая задница имеет в тупые рты новые лица зекоманды, и зекоманда и слова не может пикнуть, что ей это не нравится.
показати весь коментар
15.07.2020 15:17 Відповісти
дубинского назначит, румуна))
показати весь коментар
15.07.2020 14:34 Відповісти
Не, дубинэску пока ещё каламойше и тут пригодится со своим собачьими ртом.
показати весь коментар
15.07.2020 14:37 Відповісти
В охране Зеленского появилась баба. Но посол тут вряд ли при делах.
показати весь коментар
15.07.2020 14:35 Відповісти
Баба-да, баба-да, корабельная звізда?)
показати весь коментар
15.07.2020 14:40 Відповісти
Поглядим
показати весь коментар
15.07.2020 14:44 Відповісти
Еще юных зелеботов подтянуть,и тогда Оно будет стоять (прятаться) за спинами детей и женщин,как завещал великий Пу.
показати весь коментар
15.07.2020 15:21 Відповісти
...и назначил зЕбанькова???
показати весь коментар
15.07.2020 14:42 Відповісти
Зеленский уволил Банькова с должности посла Украины в Румынии, - указ - Цензор.НЕТ 5653
показати весь коментар
15.07.2020 14:45 Відповісти
Зеленский уволил Банькова с должности посла Украины в Румынии, - указ - Цензор.НЕТ 7574
показати весь коментар
15.07.2020 14:47 Відповісти
Удолі нах!)
показати весь коментар
15.07.2020 15:09 Відповісти
взял под личный контроль
Зеленский уволил Банькова с должности посла Украины в Румынии, - указ - Цензор.НЕТ 6194
показати весь коментар
15.07.2020 14:46 Відповісти
Бубачька взяла під особистий контроль тести на вагітність своєі секретарки мандель. Ну нє услєділ...(
показати весь коментар
15.07.2020 15:14 Відповісти
Тяперича она не Мандель,а Моника Зелински.
показати весь коментар
15.07.2020 15:22 Відповісти
 
 