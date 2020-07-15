Зеленський звільнив Банькова з посади посла України в Румунії, - указ
Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Банькова з посади посла України в Румунії.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №274/2020 опубліковано на сайті глави держави.
"Звільнити Банькова Олександра Сергійовича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Румунії", - йдеться в тексті указу.
Баньков був призначений на цю посаду у квітні 2017 року указом президента Порошенка.
