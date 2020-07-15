Зеленський звільнив Банькова з посади посла України в Румунії, - указ

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Банькова з посади посла України в Румунії.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №274/2020 опубліковано на сайті глави держави.

"Звільнити Банькова Олександра Сергійовича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Румунії", - йдеться в тексті указу.

Баньков був призначений на цю посаду у квітні 2017 року указом президента Порошенка.

