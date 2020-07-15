Шесть областей Украины не готовы к смягчению карантинных мер, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 15 июля 6 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень возможностей лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.
Согласно данным Минздрава, показатели для ослабления противоэпидемических мер не отвечают норме в Винницкой, Волынской, Донецкой, Закарпатской, Харьковской и Черниговской областях.
