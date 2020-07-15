РУС
Шесть областей Украины не готовы к смягчению карантинных мер, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 15 июля 6 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень возможностей лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

Согласно данным Минздрава, показатели для ослабления противоэпидемических мер не отвечают норме в Винницкой, Волынской, Донецкой, Закарпатской, Харьковской и Черниговской областях.

+1
И что? Мне это инфо зачем? Это можно прочитать в мировых новостях.
16.07.2020 10:22 Ответить
Карантин должен быть одинаковый для всей Украины . На западной привозят из Европы , на востоке в масках . Приезжим из отпуска а Албании и Египта уже не нужно проходить двухнедельную обсервацию .
15.07.2020 16:13 Ответить
Тебя бы в правительство, а то там одни дураки, не знают, как надо.
15.07.2020 16:40 Ответить
Уважаю твою зелёную преданность .
15.07.2020 16:42 Ответить
Мимо.
15.07.2020 16:46 Ответить
Заметьте, все неоткрытые области те, из которых можно покинуть территорию этой...страны.
15.07.2020 16:15 Ответить
Шота незаметно. Львовская не закрыта, Черновецкая не закрыта. Ты про какую страну здесь пишешь? Если ты с запоребрика, то да, у вас там закрыто все, и правильно. Сидите дома с пукиным.
15.07.2020 16:39 Ответить
У тебя здесь хорошо, да? Расскажи это жителям виноградовского района Закарпатской обл. Приедешь, налоги заплатишь, лоб подставишь пирометру с х.з.каким излучением, а потом 2 недели отчеты строчишь, где находишься, куда пошел.
15.07.2020 16:55 Ответить
В таком случае и пиши про Закарпатскую область, если хочешь чтоб тебя правильно понимали. Закарпатская и "все из которых можно покинуть" - не одно и то же, тебе так не кажется?
15.07.2020 17:18 Ответить
Во всех мною указанных мною областях есть пешие переходы за кордон, и ж/д автотранспорт для того же.
16.07.2020 10:19 Ответить
Это как посмотреть. Выехать за бугор а потом 2 недели сидеть в изоляции с отчетами, например в Закарпатской не хотят. Очень многие сидят, не могут выехать Нормально заработать и ждуть изменения условий. Посмотрите на это с такой стороны.
15.07.2020 16:50 Ответить
ВЧЕНІ НАЗВАЛИ НАЙГІРШИЙ СЦЕНАРІЙ РОЗВИТКУ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ

Може загинути до 80% населення Землі.


Вчені з Королівського коледжу Лондона озвучили фінал найгіршого сценарію розвитку пандемії коронавірусу. У цьому випадку експерти прогнозують загибель 80% населення Землі.
Даний фінал може наступити скоро. Вчені відвели на це найближчі 10-15 років.
Прогноз вчених не додає оптимізму, повідомляючи про те, що тільки у 17% жителів Землі буде вироблений імунітет.
Ті, кому не вдасться потрапити в це число, в протягом декількох років будуть продовжувати знову і знову піддаватися впливу вірусу - до самого фіналу.
Експерти прогнозують, що страшна доля омине дикі племена, які проживають далеко від цивілізації.
На думку вчених, такі події, як онлайн-навчання і робота нарівні з іншими обмеженнями є лише вершиною айсберга.
На підставі інформації про те, що вироблений до коронавірусу імунітет з часом зникає, вчені припустили, що колективного імунітету очікувати не варто. З кожним новим спалахом захворювання опірність організму буде тільки знижуватися.
Також не виключено, що коронавірус залишиться в організмі людини в сплячому режимі - подібно герпесу.
15.07.2020 18:50 Ответить
И что?
16.07.2020 10:23 Ответить
16.07.2020 10:22 Ответить
 
 