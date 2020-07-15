Шість областей України не готові до пом'якшення карантинних заходів, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 15 липня 6 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.
Згідно з даними МОЗ, показники для ослаблення протиепідемічних заходів не відповідають нормі у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Закарпатській, Харківській і Чернігівській областях.
Може загинути до 80% населення Землі.
Вчені з Королівського коледжу Лондона озвучили фінал найгіршого сценарію розвитку пандемії коронавірусу. У цьому випадку експерти прогнозують загибель 80% населення Землі.
Даний фінал може наступити скоро. Вчені відвели на це найближчі 10-15 років.
Прогноз вчених не додає оптимізму, повідомляючи про те, що тільки у 17% жителів Землі буде вироблений імунітет.
Ті, кому не вдасться потрапити в це число, в протягом декількох років будуть продовжувати знову і знову піддаватися впливу вірусу - до самого фіналу.
Експерти прогнозують, що страшна доля омине дикі племена, які проживають далеко від цивілізації.
На думку вчених, такі події, як онлайн-навчання і робота нарівні з іншими обмеженнями є лише вершиною айсберга.
На підставі інформації про те, що вироблений до коронавірусу імунітет з часом зникає, вчені припустили, що колективного імунітету очікувати не варто. З кожним новим спалахом захворювання опірність організму буде тільки знижуватися.
Також не виключено, що коронавірус залишиться в організмі людини в сплячому режимі - подібно герпесу.