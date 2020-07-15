УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6301 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 492 13

Шість областей України не готові до пом'якшення карантинних заходів, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Шість областей України не готові до пом'якшення карантинних заходів, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 15 липня 6 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.

Згідно з даними МОЗ, показники для ослаблення протиепідемічних заходів не відповідають нормі у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Закарпатській, Харківській і Чернігівській областях.

Читайте також: Кабмін визначив країни "червоної" зони як ті, в яких 55 хворих на 100 тис. населення

Шість областей України не готові до помякшення карантинних заходів, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5420) статистика (2255) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
И что? Мне это инфо зачем? Это можно прочитать в мировых новостях.
показати весь коментар
16.07.2020 10:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Карантин должен быть одинаковый для всей Украины . На западной привозят из Европы , на востоке в масках . Приезжим из отпуска а Албании и Египта уже не нужно проходить двухнедельную обсервацию .
показати весь коментар
15.07.2020 16:13 Відповісти
Тебя бы в правительство, а то там одни дураки, не знают, как надо.
показати весь коментар
15.07.2020 16:40 Відповісти
Уважаю твою зелёную преданность .
показати весь коментар
15.07.2020 16:42 Відповісти
Мимо.
показати весь коментар
15.07.2020 16:46 Відповісти
Заметьте, все неоткрытые области те, из которых можно покинуть территорию этой...страны.
показати весь коментар
15.07.2020 16:15 Відповісти
Шота незаметно. Львовская не закрыта, Черновецкая не закрыта. Ты про какую страну здесь пишешь? Если ты с запоребрика, то да, у вас там закрыто все, и правильно. Сидите дома с пукиным.
показати весь коментар
15.07.2020 16:39 Відповісти
У тебя здесь хорошо, да? Расскажи это жителям виноградовского района Закарпатской обл. Приедешь, налоги заплатишь, лоб подставишь пирометру с х.з.каким излучением, а потом 2 недели отчеты строчишь, где находишься, куда пошел.
показати весь коментар
15.07.2020 16:55 Відповісти
В таком случае и пиши про Закарпатскую область, если хочешь чтоб тебя правильно понимали. Закарпатская и "все из которых можно покинуть" - не одно и то же, тебе так не кажется?
показати весь коментар
15.07.2020 17:18 Відповісти
Во всех мною указанных мною областях есть пешие переходы за кордон, и ж/д автотранспорт для того же.
показати весь коментар
16.07.2020 10:19 Відповісти
Это как посмотреть. Выехать за бугор а потом 2 недели сидеть в изоляции с отчетами, например в Закарпатской не хотят. Очень многие сидят, не могут выехать Нормально заработать и ждуть изменения условий. Посмотрите на это с такой стороны.
показати весь коментар
15.07.2020 16:50 Відповісти
ВЧЕНІ НАЗВАЛИ НАЙГІРШИЙ СЦЕНАРІЙ РОЗВИТКУ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ

Може загинути до 80% населення Землі.


Вчені з Королівського коледжу Лондона озвучили фінал найгіршого сценарію розвитку пандемії коронавірусу. У цьому випадку експерти прогнозують загибель 80% населення Землі.
Даний фінал може наступити скоро. Вчені відвели на це найближчі 10-15 років.
Прогноз вчених не додає оптимізму, повідомляючи про те, що тільки у 17% жителів Землі буде вироблений імунітет.
Ті, кому не вдасться потрапити в це число, в протягом декількох років будуть продовжувати знову і знову піддаватися впливу вірусу - до самого фіналу.
Експерти прогнозують, що страшна доля омине дикі племена, які проживають далеко від цивілізації.
На думку вчених, такі події, як онлайн-навчання і робота нарівні з іншими обмеженнями є лише вершиною айсберга.
На підставі інформації про те, що вироблений до коронавірусу імунітет з часом зникає, вчені припустили, що колективного імунітету очікувати не варто. З кожним новим спалахом захворювання опірність організму буде тільки знижуватися.
Також не виключено, що коронавірус залишиться в організмі людини в сплячому режимі - подібно герпесу.
показати весь коментар
15.07.2020 18:50 Відповісти
И что?
показати весь коментар
16.07.2020 10:23 Відповісти
И что? Мне это инфо зачем? Это можно прочитать в мировых новостях.
показати весь коментар
16.07.2020 10:22 Відповісти
 
 