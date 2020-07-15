РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5541 посетитель онлайн
Новости
13 359 22

В Японии впервые обнаружили антитела, убивающие коронавирус, - The Japan Times

В Японии впервые обнаружили антитела, убивающие коронавирус, - The Japan Times

В Японии смогли выявить антитела, способные нейтрализовать коронавирус.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Japan Times.

Антитела, нейтрализующие COVID-19, были обнаружены в ходе ИФА-тестирования пассажиров, прилетевших в аэропорт Йокогама.

Отмечается, что это впервые, когда в стране обнаружены антитела, которые нейтрализуют коронавирус и делают людей невосприимчивыми к инфекции.

Теперь министерство планирует провести исследования, чтобы понять, как долго антитела будут оставаться эффективными в противодействии заражению коронавирусом.

Читайте также: Минздрав в ближайшее время включит дексаметазон в протокол лечения COVID-19, - Ляшко

Япония (1317) лечение (924) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Сподіваюсь ти за кермом не їздиш.
показать весь комментарий
15.07.2020 18:09 Ответить
+7
Юрій Ан, объясни почему некоторые прививки повторяют, например, через 5 лет?
показать весь комментарий
15.07.2020 17:25 Ответить
+5
не факт...

//
В Китае, который первым перенес пандемию Covid-19, у большинства переболевших не оказалось соответствующих антител. Это значит, что они могут заразиться повторно, - результаты исследования, проведенного группой американских и китайских специалистов.
Ученые обнаружили данный факт в ходе тестов на антитела к Covid-19 у медиков, участвовавших в ликвидации вспышки в Ухане, где возник первый в мире очаг коронавирусной инфекции. Оказалось, что выраженный иммунитет приобрели только 4% из 23 тыс. проверенных врачей
показать весь комментарий
15.07.2020 17:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Что за туфта?
Антитела имеются абсолютно у всех, болевших вирусом.
показать весь комментарий
15.07.2020 17:22 Ответить
Юрій Ан, объясни почему некоторые прививки повторяют, например, через 5 лет?
показать весь комментарий
15.07.2020 17:25 Ответить
Наприклад які?..
показать весь комментарий
15.07.2020 17:29 Ответить
google: повторные прививки
показать весь комментарий
15.07.2020 17:31 Ответить
не факт...

//
В Китае, который первым перенес пандемию Covid-19, у большинства переболевших не оказалось соответствующих антител. Это значит, что они могут заразиться повторно, - результаты исследования, проведенного группой американских и китайских специалистов.
Ученые обнаружили данный факт в ходе тестов на антитела к Covid-19 у медиков, участвовавших в ликвидации вспышки в Ухане, где возник первый в мире очаг коронавирусной инфекции. Оказалось, что выраженный иммунитет приобрели только 4% из 23 тыс. проверенных врачей
показать весь комментарий
15.07.2020 17:27 Ответить
Якщо "переболевшиє" виздоровіли і в них не виявилось антитіл - то яким чином вони вилікувались?..Адже лишень антитіла здатні всередені організму протистояти інфекціі,іншого шляху лікування природа не придумала...І всі тести на інфекційні захворювання від хламідіозу до ковіду базуються на виявленні не самого вірусу,а власне антитіл...Є антитіла - значить є і інфекція,нема - значить і інфекцію шляк трафив...Тому незрозуміло,що там винайшли японці...
показать весь комментарий
15.07.2020 17:38 Ответить
если б я знал ответ - получил бы от зеленского мильон за теорию о коронавирусе...))))
и еще один за посильное участие в разработке вакцины )))) но увы! не видать мне мульонов...
а если серьезно... может и были антитела, но они не стойкие и иммунитет к новому коронавирусу не продолжителен...(как-то так)
показать весь комментарий
15.07.2020 17:51 Ответить
Это не нейтрализующие антитела. В основном это антитела которые "находят" зараженные клетки и запускают процесс их (клеток) уничтожения. А нейтрализующие антитела нейтрализуют непосредственно вирус, но таких антител мало, говорят только у тех кто болел долго они выработались.
показать весь комментарий
15.07.2020 20:02 Ответить
Видатний дурантинофіл і "вірусолог" Цензора Ан,виявляється,не знає елементарного ? )))
показать весь комментарий
15.07.2020 21:48 Ответить
Думаю это тела зебилов, убивающие вирус своей тупостью.
показать весь комментарий
15.07.2020 17:29 Ответить
показать весь комментарий
15.07.2020 19:37 Ответить
И нафига эта Япония?.Существует 5 видов огней 1.Солнце2.Молния,3.Огонь в храмах,соборах,церквях,мечете 4.в корнях деревьев и растений 5.в глазах людей и животных(потухает он-потухает человек.)ЭТОТ огонь на горе ЯнЭрДаг(Горящего мужа гора) у г. Бахы-Смотрящий(Баку) из глубины.11км.На него просто надо сблизи СМОТРЕТЬ И ВЕРИТЬ.И он укрепит 5-вид-ВОТ ТЕБЕ И ИМУННИТЕТ,И АНТИТЕЛА.Его ждут БахЭровские-Смотрящий Муж(Покровские соборо)АзЯнские-Младший горящий(Знаменские и АзрЯнские церкви) и УшПендские-Сознание,Дух слуга Всевышнего(Успенские и БалаАгабэйУш=Благовещенские церкви) на всем пространстве Российской империи.БЕРИТЕ ЭТИ ОГНИ ИЗ БАХЫ!
показать весь комментарий
15.07.2020 17:42 Ответить
Сподіваюсь ти за кермом не їздиш.
показать весь комментарий
15.07.2020 18:09 Ответить
видать бухает парень из Бахы.. то то его плющит
показать весь комментарий
15.07.2020 18:30 Ответить
На пространстве бывшей империи.
показать весь комментарий
15.07.2020 18:19 Ответить
Мастер йода ты шо ли?
показать весь комментарий
15.07.2020 18:26 Ответить
А можно сделать так, чтоб антитела можно было получать хотя бы в виде микстуры, а не уколом в попу?
показать весь комментарий
15.07.2020 18:23 Ответить
вообще-то не в попу )))))
В Японії вперше виявили антитіла, що вбивають коронавірус, - The Japan Times - Цензор.НЕТ 9587

...
показать весь комментарий
15.07.2020 18:53 Ответить
Антитела должны быть в крови, а не в кишечнике.
показать весь комментарий
15.07.2020 20:13 Ответить
Під час зростання числа інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2 у найбільшому за площею кантоні Швейцарії Ґраубюнден, що спостерігається останнім часом, особливо впадає в око, що серед заражених - і ті, хто носив захисні маски-екрани з прозорого пластику. Про це повідомила служба охорони здоров'я кантону. За її даними, аналіз шляхів зараження продемонстрував, що недостатньо захищають від вірусу передусім поширені в кафе і ресторанах пластикові маски-екрани. За словами головної лікарки кантону Маріни Ямнікі (Marina Jamnicki), такі екрани дають хибне відчуття захищеності. Тому висновок служби однозначний: вона не рекомендує використовувати такі екрани як єдиний інструмент захисту від інфікування коронавірусом.

Важно, очень важно понимание механизма первоначальной транспортировки любого вируса в наш организм. Он детальнейше!!! расписан в манускрипте Войнича. Просто, хотя бы всмотритесь в картинки. Именно с помощью колец( линз) и гравитационных нитей(ниток) и идет передача. Вот почему так много рисунков зеленых с кольцами. Вот почему вспышки вируса появляются спонтанно в разных совершенно отдаленных и совершенно не связанных местах.
показать весь комментарий
15.07.2020 20:26 Ответить
манускрипт Войнича ))))



ви далі наполягаєте,що текст у цьому манускрипті не "творча маячня" якогось середньовічного психічно хворого?
показать весь комментарий
15.07.2020 21:51 Ответить
Нічого собі середньовічно хворі??? ?......А багатоповерхівку на Поздняках хто завалив? Газ? Планово готується наше поступове знищення. Яке до речі вже було не раз ними ж виконане.
показать весь комментарий
16.07.2020 07:03 Ответить
 
 