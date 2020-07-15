В Японии впервые обнаружили антитела, убивающие коронавирус, - The Japan Times

В Японии смогли выявить антитела, способные нейтрализовать коронавирус.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Japan Times.

Антитела, нейтрализующие COVID-19, были обнаружены в ходе ИФА-тестирования пассажиров, прилетевших в аэропорт Йокогама.

Отмечается, что это впервые, когда в стране обнаружены антитела, которые нейтрализуют коронавирус и делают людей невосприимчивыми к инфекции.

Теперь министерство планирует провести исследования, чтобы понять, как долго антитела будут оставаться эффективными в противодействии заражению коронавирусом.

Читайте также: Минздрав в ближайшее время включит дексаметазон в протокол лечения COVID-19, - Ляшко