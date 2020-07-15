В Японии впервые обнаружили антитела, убивающие коронавирус, - The Japan Times
В Японии смогли выявить антитела, способные нейтрализовать коронавирус.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Japan Times.
Антитела, нейтрализующие COVID-19, были обнаружены в ходе ИФА-тестирования пассажиров, прилетевших в аэропорт Йокогама.
Отмечается, что это впервые, когда в стране обнаружены антитела, которые нейтрализуют коронавирус и делают людей невосприимчивыми к инфекции.
Теперь министерство планирует провести исследования, чтобы понять, как долго антитела будут оставаться эффективными в противодействии заражению коронавирусом.
Топ комментарии
+11 Владимир Аааааа
показать весь комментарий15.07.2020 18:09 Ответить Ссылка
+7 ВКЛ_это_мы_01
показать весь комментарий15.07.2020 17:25 Ответить Ссылка
+5 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий15.07.2020 17:27 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Антитела имеются абсолютно у всех, болевших вирусом.
//
В Китае, который первым перенес пандемию Covid-19, у большинства переболевших не оказалось соответствующих антител. Это значит, что они могут заразиться повторно, - результаты исследования, проведенного группой американских и китайских специалистов.
Ученые обнаружили данный факт в ходе тестов на антитела к Covid-19 у медиков, участвовавших в ликвидации вспышки в Ухане, где возник первый в мире очаг коронавирусной инфекции. Оказалось, что выраженный иммунитет приобрели только 4% из 23 тыс. проверенных врачей
и еще один за посильное участие в разработке вакцины )))) но увы! не видать мне мульонов...
а если серьезно... может и были антитела, но они не стойкие и иммунитет к новому коронавирусу не продолжителен...(как-то так)
...
Важно, очень важно понимание механизма первоначальной транспортировки любого вируса в наш организм. Он детальнейше!!! расписан в манускрипте Войнича. Просто, хотя бы всмотритесь в картинки. Именно с помощью колец( линз) и гравитационных нитей(ниток) и идет передача. Вот почему так много рисунков зеленых с кольцами. Вот почему вспышки вируса появляются спонтанно в разных совершенно отдаленных и совершенно не связанных местах.
ви далі наполягаєте,що текст у цьому манускрипті не "творча маячня" якогось середньовічного психічно хворого?