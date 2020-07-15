РУС
Своими заявлениями Гонтарева периодически переходит красные линии, - глава Минфина Марченко

Своими заявлениями Гонтарева периодически переходит красные линии, - глава Минфина Марченко

Министр финансов Сергей Марченко считает, что комментарии бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой нарушают профессиональную этику и негативно влияют на инвесторов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Валерия Гонтарева, когда она сидит в Лондоне - вынужденно или не принужденно, не знаю - и комментирует события в Украине и комментарии эти иногда приводят к ухудшению отношения к Украине и ухудшение ситуации внутри страны ... Инвесторы смотрят на нее как на определенный символ реформ, борьбы. Такое восприятие", - отметил министр финансов.

Марченко добавил, что экс-глава Нацбанка критиковала и его самого, в частности называла "мракобесием" увольнения главы таможни Максима Нефедова и председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

"Я не хочу коментировать заявления Гонтаревой. Они выглядят довольно субъективно и радикально. Она упрекает, что у меня мало опыта работы в фискальных органах и мало понимания процессов. Простите, она не может меня в этом упрекать. Она не может упрекать! Я считаю, что мой опыт и профессиональная этика не позволяют переходить определенные красные линии. А она их переходит периодически. К сожалению. И эти комментарии - надо понимать потребителя этих комментариев и какая цель преследуется ", - отметил он.

Напоминаем, 6 июля издание Central Banking обнародовало материал об отставке главы НБУ Якова Смолия, содержащий комментарий бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой. Она сказала, что МВФ должен действовать решительно для защиты независимости НБУ. По ее мнению, МВФ должен приостановить выделение средств Украине пока правительство не назначит на должность главы НБУ независимого человека.

Гонтарева заявила изданию, что важнейшим фактором,который стоял за отставкой Смолия, была кампания, которую организовал олигарх Игорь Коломойский. По словам Гонтаревой, без решительных действий МВФ, президент Зеленский, вероятно, назначит на должность главы НБУ кого-то, кто будет податливый требованиям Коломойского.

Минфин (1556) НБУ (4843) Гонтарева Валерия (816) Марченко Сергей (302)
+34
а кто марченку виноват что он лох, и его слово, как и слово шмаркли - пустое место.
В отличии от Гонтаревой, к словам которой прислушиваются инвесторы))
15.07.2020 22:23 Ответить
+30
Порох с Гросей оставили страну с ростом ВВП по +4% и бюджетом с профицитом, а ЗЕбилы в первый же год сразу всё ушатали...и 300 миллиардов рекордный за всю историю Украины дефицит бюджета сделали..
15.07.2020 22:23 Ответить
+26
да да да.... а ось сосни не переходять червоні лінії

Своими заявлениями Гонтарева периодически переходит красные линии, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 7043
15.07.2020 22:19 Ответить
Лєрка мабуть поіздєржалась в лондонах. На зарплату викладача в коледжі, особняки в найдорожчому місті світу, не дуже можна утримувати. Так вам з головою повинно було вистачить, до внуків.
15.07.2020 22:30 Ответить
В Лондоне вышла книга Гонтаревой о банковской реформе в Украине.

Четверг, 14 мая 2020

Автор https://finclub.net/all/author/267-finansovyyklub.html Финансовый клуб

Бывшая глава Национального банка https://finclub.net/dossiers/gontareva-valeriya.html Валерия Гонтарева издала в Лондоне свою книгу «Миссия выполнима: Подлинная история большой банковской реформы в Украине и помощь для других народов».
Издала книгу Лондонская школа экономики и политических наук (LSE), в которой Гонтарева работает старшим научным сотрудником Института глобальных отношений при Школе государственной политики.
http://www.lse.ac.uk/iga/Policy-in-the-Making/Policy-in-the-Making Гонтарева отметила , что ее книга о том, как провести радикальные реформы в кризисное время.

В предисловии к книге профессор Эрик Берглоф назвал Гонтареву «выдающимся реформатором, заслуживающим восхищения». «Банкир по образованию, она также зарекомендовала себя как искусный политик, который работает с альянсами внутри страны и за рубежом, чтобы помочь реформам добиться успеха. Эта книга - проницательный, откровенный и страстный отчет о ее работе и политический опыт», - написал он.
Книга находится в открытом доступе.»
15.07.2020 22:38 Ответить
У нас вже був видатний дохтур наук, праффесор, з міжнародним визнянням і безліччу опублікованих наукових праць, які підтримали фахівці з провідних країн. В ростові зараз сидить.
15.07.2020 22:48 Ответить
Шо, не встає ?
15.07.2020 23:01 Ответить
Не встающий ,или буквы выучи или зубы вставь.А то твой бред не читается.
показать весь комментарий
16.07.2020 08:23 Ответить
И близко не в самом дорогом. Конечно, в хорошем, но как раз где подобные преподаватели и снимают. Хотя для зебилов твой высер зайдет, когда они что то проверяли то?
показать весь комментарий
15.07.2020 22:43 Ответить
Своїми заявами Гонтарева періодично переходить червоні лінії, - глава Мінфіну Марченко - Цензор.НЕТ 4550 https://censor.net/user/119382 - не устал ноги перед бубочкой раздвигать?
показать весь комментарий
Ото еще Гонтарева спрашивала бы, что ей говорить у шмарклей убогих, разваливших за год всё до основания) Смешные...
показать весь комментарий
Своїми заявами Гонтарева періодично переходить червоні лінії, - глава Мінфіну Марченко - Цензор.НЕТ 4588
15.07.2020 22:36 Ответить
Тотальний ЗЕконтроль.
15.07.2020 22:40 Ответить
следит падла. кто пасет тот # сосет....
показать весь комментарий
Який зміст Гонтарєвій обманювати інвесторів і ризикувати репутацією? Їй розповідати про таку «геніальну» ідею української влади як «інвестиційні няні»?! Направду?!))))
показать весь комментарий
куди котиться світ... якісь кацапчеги топять за Гонтарєву.
показать весь комментарий
Горіла хата, палала. Зелень, починайте.
показать весь комментарий
Яка ж в жаби рипутація ?
показать весь комментарий
в тебе, жабо срана, рИпутацiя, а у людей рЕпутацiя. )

чому вся Зебiльна та рашистська срань настiльки безграмотна?
показать весь комментарий
Это как раз и есть смотрители голобородек,сватов и Г+Г.И лохторат зедебилов.
показать весь комментарий
То у ЛЮДЕЙ репутація а в жаб таких ях лєрка -рИпутація . А тобі 11.50 від порося
показать весь комментарий
не оправдывайся так жалко, безграмотный ты хАхол-малоросс.))
показать весь комментарий
Говорят шо он -"нелох"
показать весь комментарий
Да Лерке побоку ваш треп - обвалив гривну в три раза она со святым Свыночолым срубили бабла и им теперь глубоко плевать на все. Могут трындеть все, что хотят и где захотят (особенно Лерка, которой та Украина ныне вообще не нужна).
показать весь комментарий
Эту богатую "свадьбу" они сыграли в Украине, а сейчас она пребывает в "свадебном путешествии" в Лондоне. Ждёт когда "муженёк" на "медовый месяц" подтянется. ))
Своїми заявами Гонтарева періодично переходить червоні лінії, - глава Мінфіну Марченко - Цензор.НЕТ 5243
16.07.2020 01:49 Ответить
Набрали зебилов, даже в фотошоп не могут
показать весь комментарий
Прінялі її з захопленим Россієй Донбассом, мільйонами біженців, вкраденими Бєнєй 5,5 млрд. долл, і з 100 000 грн, на Казначейському Рахунку.
А оставили Зє владі з 130 МІЛЬЯРДАМИ, які ті за ОДИН рік просрали до 13 мільярдів.
показать весь комментарий
просто вкрали.
за все буде відповідати Зеленський і Зеленська.
Будуть в тюрмі.
показать весь комментарий
Когда имеешь много зеленых бумажек, то пофиг красные линии.
показать весь комментарий
вже зелених міністрів ніхто в ЄС та США не слухає і увагу на них не звертають.
зелені - ви НІХТО!
показать весь комментарий
Всей нынешней комарилье до знаний, опыта, авторитета в финансовом мире и волевых качеств Гонтаревой примерно как свиньям до неба.
показать весь комментарий
Вы только на фото этого прыщавого суслика посмотрите, ему только кассиром по продаже билетов в цирке работать, впрочем подобное притягивает подобное.
показать весь комментарий
Порохососы не понимают что кроме Зе-баранов в стране еще люди живут, а самой стране трындец светит . Но они так увлеклись измазыванием информ пространства зеленым калом, что окончательно утратили способность думать.
показать весь комментарий
мы как раз прекрасно понимаем. И очень хотим чтобы пришел трындец и эти люди, которые роняя тапки бежали голосовать за клована, ответили за свой выбор. Может, это их чему-то научит.
показать весь комментарий
Порохотяги навіть думки не допускають, що за Зеленського голосувало лише 12%, решта проти гетьмана невдахи (було дослідження зразу після виборів). Своїми дурнуватими психічними атаками вони лише допомагають всяким ригоаналам набирати силу. Порохняві зарубайте на носі, ніякого триндеця ви не діждетесь, бити будемо всіх, хто нашкодив Україні.
показать весь комментарий
....бити будемо всіх, хто нашкодив Україні"
Що робити з Верещук?

Своїми заявами Гонтарева періодично переходить червоні лінії, - глава Мінфіну Марченко - Цензор.НЕТ 2276
показать весь комментарий
"Самое дорогое на свете - глупость, потому что за нее дороже всего приходится платить"
показать весь комментарий
зебільна логіка
показать весь комментарий
Против Гетьмана мог быть только полный мудак.
Это самоочевидно.
Меньше надо было слушать всяких гнапо-бигусов, оплаченных маасквой.

Потому повторю - все, кто был против Гетьмана - будут кровью и слезами отвечать за свою глупость.
Готовьтесь, мудилы.
показать весь комментарий
По словам Гонтаревой, без решительных действий МВФ, президент Зеленский, вероятно, назначит на должность главы НБУ кого-то, кто будет податливый требованиям Коломойского.Источник: https://censor.net/n3208365

саме так і сталося.
показать весь комментарий
подєльник Питро науськує шавку
показать весь комментарий
Зебыдло заняло достойное место в истории вместо совкобыдла
показать весь комментарий
правильно она говорит...какого балбесам давать кредиты...)
показать весь комментарий
То есть во всем мире прислушиваются, больше верят бывшей главе НБУ, чем к нынешней "зе-манде"? Которой постоянно кто то мешает...
показать весь комментарий
Лутшая экс-банкирша периодически борзеет от безнаказанности! И зеленая власть ее не страшит! Поле - то же, ягоды - те же!
показать весь комментарий
"и комментарии эти иногда приводят к ухудшению отношения к Украине и ухудшение ситуации внутри страны ... Инвесторы смотрят на нее как на определенный символ реформ, борьбы"
Источник: https://censor.net/n3208365

НИпАнила, а что, хотелось какого-то иного отношения инесторов после радостной песенки про "сгорешую хату Гонтаревой"?
Тепло вам сейчас от той хаты, Минфин?
Грее вас та сгоревшая хата?

Тогда вы ликовали, а сейчас настал черед Гонтаревой!
показать весь комментарий
Девиз бандьі папередников : "Сгорел сарай , гори и хата!"
показать весь комментарий
А що хтось розраховував,що гонтахрюха буде Україну хвалити з Лондона?Свиня ж і в Африці -свиня!
показать весь комментарий
Гонтарева возит мордой по асфальту не Украину, а пархатую зелень.
И совершенно правильно делает.
показать весь комментарий
Не видеть разницьі между критикой и вредительством , может только слепой или "заангажированньій". Гонтарева из Лондона не критикует действующую власть , а открьіто вредит отношениям Украиньі с МВФ , из принципа "чем жуже , тем лучше".
показать весь комментарий
шо, зележопые? - забегали?
неприятно, когда смолы за шкуру льют?
сразу Украину вспомнили и МВФ?

про МВФ спросите у голобородька из сериала. И приготовьте золотые зубы, как в сериале (жрачка скоро столько будет стОить, что зубы вам все равно не нужны)
а про Украину спросите у вашего пархатого ******, который называл ее порноактрисой.

слово "бумеранг" слышали?
показать весь комментарий
Знаю Кулик.Они не из рыл гнойных,поэтому отвечу-родители потеряли долю в Транспортном банке,благодаря этой сволочи.Сейчас без гарантии от государства(подписи инвест.няни)даже цента уродам НБУ они не инвестируют.Поэтому-пусть даже не сунет рыло в НБУ,тварь поросячья-ржавую проволку получит.
показать весь комментарий
Этот лозунг подходит больше подходит зедебилам,что еще не сгорело или не рухнуло куда добрались зеленые реформаторы?
показать весь комментарий
Полковник , отставить болтать ерундой ! Все артскладьі "сгорели" в результате диверсий при Порошенко. А виноват Зеленский ?
показать весь комментарий
К теме финансов и Гонтаревой зедебил это имеет отношение? Про склады сгоревшие необходимо быть не много в теме что бы болтать еркндой.И это не арт склады.
показать весь комментарий
Полковник , кто написал про "сгорело"? Поєтому , обтекай , знаток артскладов и арсеналов. Сколько стоит вьістрел к 152мм гаубице , знаешь ?
показать весь комментарий
Те которые сгорели ничего! У них окончился еще в 1995 году ,безопасный срок эксплуатации! они все подлежали утилизации ,это для зедебильных знатоков,это я пишу тебе именно про выстрел. То что сгорели арсеналы и один склад ,это катастрофа ,но они горели и взрывались из за своей перегруженности и не только при Порошенко.И деньги на нормальное хранение и развитие арсеналов не выделялось десятилетиями до него.Впервые при нем началось строительство и развитие этих арсеналов и складов.А что сгорело и еще сгорит при зедебилах ? Примеры да же писать не хочу ,что бы не навести беду от апокалипсиса!
показать весь комментарий
Маладец , полковник , вольно ! Можешь взять рошенку. Только одно "но", стреляют на фронте сейчас остатками боеприпасов , у которьіх закончился срок , его продлили. А первьій арсенал в Новобогдановке , возможно , сгорел тоже не случайно . Россияне ведь готовились к агрессии против Украиньі давно , после 2008г точно.
показать весь комментарий
Те что продлили еще расстреляли в 2015 и начале 16 годов.А потом для умников зедебильных их покупали.
показать весь комментарий
Полковник , зачем так тупо врать? У кого покупали снарядьі? Патроньі , и те прибалтьі не продавали , а передавали безвозмездно. А снарядов и мин в арсеналах и на складах бьіло на "большую" войну с НАТО , а не на мизерньій локальньій конфликт. Обтекай ...
показать весь комментарий
Представь себе,покупали.И очень много,в основном в странах бывшей Югославии,они и сейчас их производят.Жаль ,что ты такой тупой обтекатель.За это в Македонии ,чуть кацапы им военный переворот не устроили.
показать весь комментарий
Тьі не ответил , сколько стоит вьістрел 152мм. А , насчет покупали , могу поверить , что купили партию мин 120мм. Знаешь , почему ?
показать весь комментарий
А я должен это знать? Покупали и мины 120мм то же и не только в бывшей Югославии.
показать весь комментарий
Оттого и взрьівались минометчики , цельіми расчетами . Россияне мастаки на "сюрпризьі" , а в бьівшей Югославии они чувствуют себя , почти , как дома.
показать весь комментарий
Глупее объяснений еще не слышал.практически все взрывы ,произошли из за двойного заряжания.Один по стволу нового нашего молота .сделанного в Краматорске .остальные по боеприпасам старым,поэтому и не продлевали больше ,а закупали. и они не росияне ,а кацарылые ублюдки напавшие на нас и убившие 3000 тысячи наших солдат.
показать весь комментарий
Обтекатель ,посмотри выступление вашего зедебильного моу,он тебе расскажет сегодня ,что закупается,что бы больше глупых вопросов не задавал.
показать весь комментарий
Я так думаю, що Сергій Марченко співає по чужим зеленим нотам, нічого іншого йому не дозволено.
P.S. Зелені, взагалі, уже за усіма червоними лініями.
показать весь комментарий
А Лондон це далеко від Бердичева?Бо так гарно гонтохрю білими нитками свічки шиють,що й там горітимуть,аж бігом.
показать весь комментарий
Мда, свечки шьют? Кацапа, иннахуй
показать весь комментарий
Ти чого фашист на людей кидаєшся?Сліпий-не бачиш-людина написала українською?На окупанта ***** працюєш,козлощелепний?Дуй в манду моржову звідси-тут люди розмовляють,а не пітераси.
показать весь комментарий
людина написала українською - "білими нитками свічки шиють", Точно ? Утірок, я принципиално вам пишу на - могучем . "свічки шиють" - дебил ольгинский, иннах, придур кацапоидній
показать весь комментарий
хто тут принциповий українець?
показать весь комментарий
Ну ти бач! Хто всравсь? А невістка! Виявляється якась Гонтарєва для МВФ більш авторитетна ніж президент країни!
показать весь комментарий
А в международный розыска подана?
показать весь комментарий
Сразу за каломойшей
показать весь комментарий
Я вижу зедебилы уже план работы главы нац банка составили! Ты зедебил его вовремя описал.Будем смотреть как выполняется.
показать весь комментарий
Ти що сержант,став раком і вже полковник?Гроші ******* тишу,а не свинячі визги гонтахрюх-"МВФ не допомагай Україні-я сказала!"
показать весь комментарий
Что то вам кацарылым в Канаде не спится.Видно ссытесь по ночам при одном упоминании про Пороха.
показать весь комментарий
Це москалями видресирувана 25-и річним рекрутством постсовкова вата може 15-ть років сцяки цього порохрю всмоктувати,аж поки не потече через край.Вам ще коли написали,як це падло зрадило Україну та Молдову своїм "планом ПМР" на замовлення окупанта,але вам ще був потрібний і "план Мінськ".То лижіть шоколадну задницю йому й надалі-мені-то що?Чому мене зачепило-я вище одному пояснив-повторюватись не хочу,а 2005-ий тут https://www.radiosvoboda.org/a/929998.html
показать весь комментарий
Видно тяжело тебе кацарылый канадец,не спишь все от страха строчишь уже не связанную бредятину,иди проспись ,труселя поменяй,завтра Петр Алексеевич опять к тебе во сне придет,так что лучше памперс одень.
показать весь комментарий
Пердаком козлощелепного задоволений."Жму руку","Обнімаю"
https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2014/06/140613_kremlin_poroshenko_sx
показать весь комментарий
Козломордый к чему ссылка? Там как раз все сказано ,что х-ло не готов общатся с Порохом.
показать весь комментарий
Как определить козлорылого? У них у всех больная тема это ж-па ,пе-дак и тому подобное.Видно вас там жестоко наказывают. Оно у вас постоянно видно болит.
показать весь комментарий
Ага,попався кірзяку-пердак порвав на дивані?І скільки найпатріотичних депутатів ВР загинуло на фронті за 6-ть років війни? А гонтахрюх-скільки?Чому ж ті верхи хто розвязав це- відправив літак десантників на смерть на вже тиждень,як окуповану територію тобі в очі кажуть"Ми їх туди не відправляли-ти старший-ти й відповідай"?Чому вони самі не кинулися захищати Марківа,якого фашня впіймала,бо був на фронті в 14-му,коли в його лиці всю Україну окупанти з посібниками засудили до 24-х років увязнення за захист України?Ти мясо було совкове-мясом без мозгу й лишишся-***** відтяпав 44тис.кв/км і загубив 13200 жертв,бо ти сидів на дивані-пердак рвав-"чому не в окопах".Самого то тебе не хвилювало,бо сам ти і є козлощелепний москаль комуняка,ще й з гонором гебнявого солдафона.Тільки от-хер тобі,а не Україна!
показать весь комментарий
Коли помело схрестилось з апельсином --вийшов гібрид з імям грейпфрут.Він є і буде в природі.У політиці це,як схрещеність таємним договором під столом для знищення радикальної конкурентної опозиції з обох боків воєнним методом.Тому й війна зветься гібридна,з безвізами,торгівлею та дипломатією "жму руку","обнімаю".Гібрид можна змінити тільки селективним,вибірковим способом,як сутьність,а кулями,різанням,колінням можна тільки пошкодити фізично,зашкодивши при тому і власним потребам та й самому собі.Тому у гібридних війнах не виграє сама війна помело з апельсином і плювання одне одного всередині гібрида,а виграє наука,розум і навколишнє середовище.Січеш,солдафон, різницю,чи знову тільки образи сипатимеш?
показать весь комментарий
Дурак ты...Если бы чего и было- давно бы накопали!!! А так- ЗЕРО!!!
показать весь комментарий
ну ржалы колы йй хату спалылы бумеранг.
показать весь комментарий
Краще цьому міністру запитати, хто і для чого спалив її хату. А ще у хора "йдемо за верьовкою" еввіщо і по чиїй вказівці принижували її на всю країну? То чому вона має мовчати? Вона каже правду і нічого особистого. Вона вболіває за Україну, яку ви знищуєте своїми дебільними "хотелками".
показать весь комментарий
Потрібно дивитись на себе в дзеркало,на свої дії і слова,а потім вимагати від інщих.
показать весь комментарий
Вы все свои красные линии посчитайте, которые вы перешли в общении с Гонтаревой!!! Придурки!!!
показать весь комментарий
С єтой профурой Г. общаться нужно следователю , на допросе и под протокол .
показать весь комментарий
"Зеленая логика": Если Гонтареву мировые инвесторы воспринимают как символ реформ, то... Гонтареву надо посадить в тюрьму. (привет вдохновителю зелогики - Игорю Валерьевичу). Занавес.
показать весь комментарий
подєльник Питро науськує шавку
показать весь комментарий
Не знаю и не понимаю подробностей но: 14 год доллар по 8 -10 .т.е. 100 s - 800гр !!! и соответсвенно доступность покупки нормальных вещей и газ по 1-2 гр за 1куб - дороговато ,но терпимо.18 год -100 S - 2700гр. газ по 8гр куб.ДА- субсидии первый год всем а на следующий -многим отменили через невозможные справки.Доходы выросли на 20 -30 проц. , а цены на 100-200-300 и т.д. проц.Вот такие расклады и такие реформы........И кто хороший реформатор ,а кто еще более лучший еще тот ВОПРОС .
показать весь комментарий
а оно, зеленое уё думало, что песня про , - пала-ла хата, будет забыта?
показать весь комментарий
Кто тебе марченко виноват, что ты баран с финансировании!! гонтарева правильно делает, что критикует и тебя и бездаря и безграмотного клоуна тупицу президента зеленского!! Гонтарева настоящий реформатор НБУ! Она заставила многие банки по настоящему работать. А кто не захотел или не сумел работать-ликвидировала. Гонтарева, она предостерегает западных партнёров от необдуманных финансовых шагов!! Вам же никто уже не верит. Вы с Зеленским, в этом мире, уже финансовые аферисты, высшей гильдии. А завтра ваш карманнный Шевченко , ещё дополнительно, специально для дурачков типа Зеленский и шмыгаль, запустит станок по печатанию денег и инфляция к концу года будет больше 12-15 %., а может быть и больше. Вот так бездари-клоуны и работают.
показать весь комментарий
И отчего это вместо тибя, младоклоуна, глупые западные инвесторы прислушиваются к Гонтаревой, которая, как известно, вместо с Порошенко украла из Нацбанка 100 миллиардов и вывела в офшор?
Абидна, панимаиш!
показать весь комментарий
