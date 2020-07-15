Своими заявлениями Гонтарева периодически переходит красные линии, - глава Минфина Марченко

Министр финансов Сергей Марченко считает, что комментарии бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой нарушают профессиональную этику и негативно влияют на инвесторов.

"Валерия Гонтарева, когда она сидит в Лондоне - вынужденно или не принужденно, не знаю - и комментирует события в Украине и комментарии эти иногда приводят к ухудшению отношения к Украине и ухудшение ситуации внутри страны ... Инвесторы смотрят на нее как на определенный символ реформ, борьбы. Такое восприятие", - отметил министр финансов.

Марченко добавил, что экс-глава Нацбанка критиковала и его самого, в частности называла "мракобесием" увольнения главы таможни Максима Нефедова и председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

"Я не хочу коментировать заявления Гонтаревой. Они выглядят довольно субъективно и радикально. Она упрекает, что у меня мало опыта работы в фискальных органах и мало понимания процессов. Простите, она не может меня в этом упрекать. Она не может упрекать! Я считаю, что мой опыт и профессиональная этика не позволяют переходить определенные красные линии. А она их переходит периодически. К сожалению. И эти комментарии - надо понимать потребителя этих комментариев и какая цель преследуется ", - отметил он.

Напоминаем, 6 июля издание Central Banking обнародовало материал об отставке главы НБУ Якова Смолия, содержащий комментарий бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой. Она сказала, что МВФ должен действовать решительно для защиты независимости НБУ. По ее мнению, МВФ должен приостановить выделение средств Украине пока правительство не назначит на должность главы НБУ независимого человека.

Гонтарева заявила изданию, что важнейшим фактором,который стоял за отставкой Смолия, была кампания, которую организовал олигарх Игорь Коломойский. По словам Гонтаревой, без решительных действий МВФ, президент Зеленский, вероятно, назначит на должность главы НБУ кого-то, кто будет податливый требованиям Коломойского.