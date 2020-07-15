УКР
Своїми заявами Гонтарева періодично переходить червоні лінії, - глава Мінфіну Марченко

Своїми заявами Гонтарева періодично переходить червоні лінії, - глава Мінфіну Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що коментарі колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої порушують професійну етику і негативно впливають на інвесторів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Валерія Гонтарева, коли вона сидить в Лондоні – вимушено чи не вимушено, не знаю – і коментує події в Україні і коментарі ці іноді призводять до погіршення ставлення до України і погіршення ситуації в середині країни… Інвестори дивляться на неї як на певний символ реформ, боротьби. Таке сприйняття", – зазначив міністр фінансів.

Марченко додав, що ексочільниця Нацбанку критикувала і його самого, зокрема називала "мракобіссям" звільнення голови митниці Максима Нефьодова та голови Державної податкової служби Сергія Верланова.

"Я не хочу коменувати заяви Гонтаревої. Вони виглядають досить суб’єктивно і радикально. Вона дорікає, що в мене мало досвіду роботи в фіскальних органах і мало розуміння процесів. Вибачте, вона не може мені цим дорікати. Вона не може дорікати! Я вважаю, що мій досвід і професійна етика не дозволяють переходити певні червоні лінії. А вона їх переходить періодично. На жаль. І ці коментарі – треба розуміти споживача цих коментарів і яка мета переслідується", – зазначив він.

Нагадуємо, 6 липня видання Central Banking оприлюдило матеріал про відставку голови НБУ Якова Смолія, який містив коментар колишньої очільниці НБУ Валерії Гонтаревої. Вона сказала, що МВФ має діяти рішуче для захисту незалежності НБУ. На її думку, МВФ має призупинити виділення коштів Україні допоки уряд не призначить на посаду голови НБУ незалежну людину.

Гонтарева сказала виданню, що найважливішим фактором, що стояв за відставкою Смолія, була кампанія, що її організував олігарх Ігор Коломойський. За словами Гонтаревої, без рішучих дій МВФ, президент Зеленський, ймовірно, призначить на посаду голови НБУ когось, хто буде піддатливий вимогам Коломойського.

+34
а кто марченку виноват что он лох, и его слово, как и слово шмаркли - пустое место.
В отличии от Гонтаревой, к словам которой прислушиваются инвесторы))
15.07.2020 22:23 Відповісти
+30
Порох с Гросей оставили страну с ростом ВВП по +4% и бюджетом с профицитом, а ЗЕбилы в первый же год сразу всё ушатали...и 300 миллиардов рекордный за всю историю Украины дефицит бюджета сделали..
15.07.2020 22:23 Відповісти
+26
да да да.... а ось сосни не переходять червоні лінії

Своими заявлениями Гонтарева периодически переходит красные линии, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 7043
15.07.2020 22:19 Відповісти
Лєрка мабуть поіздєржалась в лондонах. На зарплату викладача в коледжі, особняки в найдорожчому місті світу, не дуже можна утримувати. Так вам з головою повинно було вистачить, до внуків.
15.07.2020 22:30 Відповісти
В Лондоне вышла книга Гонтаревой о банковской реформе в Украине.

Четверг, 14 мая 2020

Автор https://finclub.net/all/author/267-finansovyyklub.html Финансовый клуб

Бывшая глава Национального банка https://finclub.net/dossiers/gontareva-valeriya.html Валерия Гонтарева издала в Лондоне свою книгу «Миссия выполнима: Подлинная история большой банковской реформы в Украине и помощь для других народов».
Издала книгу Лондонская школа экономики и политических наук (LSE), в которой Гонтарева работает старшим научным сотрудником Института глобальных отношений при Школе государственной политики.
http://www.lse.ac.uk/iga/Policy-in-the-Making/Policy-in-the-Making Гонтарева отметила , что ее книга о том, как провести радикальные реформы в кризисное время.

В предисловии к книге профессор Эрик Берглоф назвал Гонтареву «выдающимся реформатором, заслуживающим восхищения». «Банкир по образованию, она также зарекомендовала себя как искусный политик, который работает с альянсами внутри страны и за рубежом, чтобы помочь реформам добиться успеха. Эта книга - проницательный, откровенный и страстный отчет о ее работе и политический опыт», - написал он.
Книга находится в открытом доступе.»
15.07.2020 22:38 Відповісти
У нас вже був видатний дохтур наук, праффесор, з міжнародним визнянням і безліччу опублікованих наукових праць, які підтримали фахівці з провідних країн. В ростові зараз сидить.
15.07.2020 22:48 Відповісти
Шо, не встає ?
15.07.2020 23:01 Відповісти
Не встающий ,или буквы выучи или зубы вставь.А то твой бред не читается.
показати весь коментар
И близко не в самом дорогом. Конечно, в хорошем, но как раз где подобные преподаватели и снимают. Хотя для зебилов твой высер зайдет, когда они что то проверяли то?
показати весь коментар
Своїми заявами Гонтарева періодично переходить червоні лінії, - глава Мінфіну Марченко - Цензор.НЕТ 4550 https://censor.net/user/119382 - не устал ноги перед бубочкой раздвигать?
показати весь коментар
Ото еще Гонтарева спрашивала бы, что ей говорить у шмарклей убогих, разваливших за год всё до основания) Смешные...
показати весь коментар
Своїми заявами Гонтарева періодично переходить червоні лінії, - глава Мінфіну Марченко - Цензор.НЕТ 4588
15.07.2020 22:36 Відповісти
Тотальний ЗЕконтроль.
15.07.2020 22:40 Відповісти
следит падла. кто пасет тот # сосет....
показати весь коментар
Який зміст Гонтарєвій обманювати інвесторів і ризикувати репутацією? Їй розповідати про таку «геніальну» ідею української влади як «інвестиційні няні»?! Направду?!))))
показати весь коментар
куди котиться світ... якісь кацапчеги топять за Гонтарєву.
показати весь коментар
Горіла хата, палала. Зелень, починайте.
показати весь коментар
15.07.2020 22:37 Відповісти
15.07.2020 22:55 Відповісти
Яка ж в жаби рипутація ?
показати весь коментар
в тебе, жабо срана, рИпутацiя, а у людей рЕпутацiя. )

чому вся Зебiльна та рашистська срань настiльки безграмотна?
показати весь коментар
Это как раз и есть смотрители голобородек,сватов и Г+Г.И лохторат зедебилов.
показати весь коментар
То у ЛЮДЕЙ репутація а в жаб таких ях лєрка -рИпутація . А тобі 11.50 від порося
показати весь коментар
не оправдывайся так жалко, безграмотный ты хАхол-малоросс.))
показати весь коментар
Говорят шо он -"нелох"
показати весь коментар
Да Лерке побоку ваш треп - обвалив гривну в три раза она со святым Свыночолым срубили бабла и им теперь глубоко плевать на все. Могут трындеть все, что хотят и где захотят (особенно Лерка, которой та Украина ныне вообще не нужна).
показати весь коментар
Эту богатую "свадьбу" они сыграли в Украине, а сейчас она пребывает в "свадебном путешествии" в Лондоне. Ждёт когда "муженёк" на "медовый месяц" подтянется. ))
Своїми заявами Гонтарева періодично переходить червоні лінії, - глава Мінфіну Марченко - Цензор.НЕТ 5243
16.07.2020 01:49 Відповісти
Набрали зебилов, даже в фотошоп не могут
показати весь коментар
Прінялі її з захопленим Россієй Донбассом, мільйонами біженців, вкраденими Бєнєй 5,5 млрд. долл, і з 100 000 грн, на Казначейському Рахунку.
А оставили Зє владі з 130 МІЛЬЯРДАМИ, які ті за ОДИН рік просрали до 13 мільярдів.
показати весь коментар
просто вкрали.
за все буде відповідати Зеленський і Зеленська.
Будуть в тюрмі.
показати весь коментар
Когда имеешь много зеленых бумажек, то пофиг красные линии.
показати весь коментар
вже зелених міністрів ніхто в ЄС та США не слухає і увагу на них не звертають.
зелені - ви НІХТО!
показати весь коментар
Всей нынешней комарилье до знаний, опыта, авторитета в финансовом мире и волевых качеств Гонтаревой примерно как свиньям до неба.
показати весь коментар
Вы только на фото этого прыщавого суслика посмотрите, ему только кассиром по продаже билетов в цирке работать, впрочем подобное притягивает подобное.
показати весь коментар
Порохососы не понимают что кроме Зе-баранов в стране еще люди живут, а самой стране трындец светит . Но они так увлеклись измазыванием информ пространства зеленым калом, что окончательно утратили способность думать.
показати весь коментар
мы как раз прекрасно понимаем. И очень хотим чтобы пришел трындец и эти люди, которые роняя тапки бежали голосовать за клована, ответили за свой выбор. Может, это их чему-то научит.
показати весь коментар
Порохотяги навіть думки не допускають, що за Зеленського голосувало лише 12%, решта проти гетьмана невдахи (було дослідження зразу після виборів). Своїми дурнуватими психічними атаками вони лише допомагають всяким ригоаналам набирати силу. Порохняві зарубайте на носі, ніякого триндеця ви не діждетесь, бити будемо всіх, хто нашкодив Україні.
показати весь коментар
....бити будемо всіх, хто нашкодив Україні"
Що робити з Верещук?

Своїми заявами Гонтарева періодично переходить червоні лінії, - глава Мінфіну Марченко - Цензор.НЕТ 2276
показати весь коментар
"Самое дорогое на свете - глупость, потому что за нее дороже всего приходится платить"
показати весь коментар
зебільна логіка
показати весь коментар
Против Гетьмана мог быть только полный мудак.
Это самоочевидно.
Меньше надо было слушать всяких гнапо-бигусов, оплаченных маасквой.

Потому повторю - все, кто был против Гетьмана - будут кровью и слезами отвечать за свою глупость.
Готовьтесь, мудилы.
показати весь коментар
По словам Гонтаревой, без решительных действий МВФ, президент Зеленский, вероятно, назначит на должность главы НБУ кого-то, кто будет податливый требованиям Коломойского.Источник: https://censor.net/n3208365

саме так і сталося.
показати весь коментар
подєльник Питро науськує шавку
показати весь коментар
Зебыдло заняло достойное место в истории вместо совкобыдла
показати весь коментар
правильно она говорит...какого балбесам давать кредиты...)
показати весь коментар
То есть во всем мире прислушиваются, больше верят бывшей главе НБУ, чем к нынешней "зе-манде"? Которой постоянно кто то мешает...
показати весь коментар
Лутшая экс-банкирша периодически борзеет от безнаказанности! И зеленая власть ее не страшит! Поле - то же, ягоды - те же!
показати весь коментар
"и комментарии эти иногда приводят к ухудшению отношения к Украине и ухудшение ситуации внутри страны ... Инвесторы смотрят на нее как на определенный символ реформ, борьбы"
Источник: https://censor.net/n3208365

НИпАнила, а что, хотелось какого-то иного отношения инесторов после радостной песенки про "сгорешую хату Гонтаревой"?
Тепло вам сейчас от той хаты, Минфин?
Грее вас та сгоревшая хата?

Тогда вы ликовали, а сейчас настал черед Гонтаревой!
показати весь коментар
Девиз бандьі папередников : "Сгорел сарай , гори и хата!"
показати весь коментар
А що хтось розраховував,що гонтахрюха буде Україну хвалити з Лондона?Свиня ж і в Африці -свиня!
показати весь коментар
Гонтарева возит мордой по асфальту не Украину, а пархатую зелень.
И совершенно правильно делает.
показати весь коментар
Не видеть разницьі между критикой и вредительством , может только слепой или "заангажированньій". Гонтарева из Лондона не критикует действующую власть , а открьіто вредит отношениям Украиньі с МВФ , из принципа "чем жуже , тем лучше".
показати весь коментар
шо, зележопые? - забегали?
неприятно, когда смолы за шкуру льют?
сразу Украину вспомнили и МВФ?

про МВФ спросите у голобородька из сериала. И приготовьте золотые зубы, как в сериале (жрачка скоро столько будет стОить, что зубы вам все равно не нужны)
а про Украину спросите у вашего пархатого ******, который называл ее порноактрисой.

слово "бумеранг" слышали?
показати весь коментар
Знаю Кулик.Они не из рыл гнойных,поэтому отвечу-родители потеряли долю в Транспортном банке,благодаря этой сволочи.Сейчас без гарантии от государства(подписи инвест.няни)даже цента уродам НБУ они не инвестируют.Поэтому-пусть даже не сунет рыло в НБУ,тварь поросячья-ржавую проволку получит.
показати весь коментар
Этот лозунг подходит больше подходит зедебилам,что еще не сгорело или не рухнуло куда добрались зеленые реформаторы?
показати весь коментар
Полковник , отставить болтать ерундой ! Все артскладьі "сгорели" в результате диверсий при Порошенко. А виноват Зеленский ?
показати весь коментар
К теме финансов и Гонтаревой зедебил это имеет отношение? Про склады сгоревшие необходимо быть не много в теме что бы болтать еркндой.И это не арт склады.
показати весь коментар
Полковник , кто написал про "сгорело"? Поєтому , обтекай , знаток артскладов и арсеналов. Сколько стоит вьістрел к 152мм гаубице , знаешь ?
показати весь коментар
Те которые сгорели ничего! У них окончился еще в 1995 году ,безопасный срок эксплуатации! они все подлежали утилизации ,это для зедебильных знатоков,это я пишу тебе именно про выстрел. То что сгорели арсеналы и один склад ,это катастрофа ,но они горели и взрывались из за своей перегруженности и не только при Порошенко.И деньги на нормальное хранение и развитие арсеналов не выделялось десятилетиями до него.Впервые при нем началось строительство и развитие этих арсеналов и складов.А что сгорело и еще сгорит при зедебилах ? Примеры да же писать не хочу ,что бы не навести беду от апокалипсиса!
показати весь коментар
Маладец , полковник , вольно ! Можешь взять рошенку. Только одно "но", стреляют на фронте сейчас остатками боеприпасов , у которьіх закончился срок , его продлили. А первьій арсенал в Новобогдановке , возможно , сгорел тоже не случайно . Россияне ведь готовились к агрессии против Украиньі давно , после 2008г точно.
показати весь коментар
Те что продлили еще расстреляли в 2015 и начале 16 годов.А потом для умников зедебильных их покупали.
показати весь коментар
Полковник , зачем так тупо врать? У кого покупали снарядьі? Патроньі , и те прибалтьі не продавали , а передавали безвозмездно. А снарядов и мин в арсеналах и на складах бьіло на "большую" войну с НАТО , а не на мизерньій локальньій конфликт. Обтекай ...
показати весь коментар
Представь себе,покупали.И очень много,в основном в странах бывшей Югославии,они и сейчас их производят.Жаль ,что ты такой тупой обтекатель.За это в Македонии ,чуть кацапы им военный переворот не устроили.
показати весь коментар
Тьі не ответил , сколько стоит вьістрел 152мм. А , насчет покупали , могу поверить , что купили партию мин 120мм. Знаешь , почему ?
показати весь коментар
А я должен это знать? Покупали и мины 120мм то же и не только в бывшей Югославии.
показати весь коментар
Оттого и взрьівались минометчики , цельіми расчетами . Россияне мастаки на "сюрпризьі" , а в бьівшей Югославии они чувствуют себя , почти , как дома.
показати весь коментар
Глупее объяснений еще не слышал.практически все взрывы ,произошли из за двойного заряжания.Один по стволу нового нашего молота .сделанного в Краматорске .остальные по боеприпасам старым,поэтому и не продлевали больше ,а закупали. и они не росияне ,а кацарылые ублюдки напавшие на нас и убившие 3000 тысячи наших солдат.
показати весь коментар
Обтекатель ,посмотри выступление вашего зедебильного моу,он тебе расскажет сегодня ,что закупается,что бы больше глупых вопросов не задавал.
показати весь коментар
Я так думаю, що Сергій Марченко співає по чужим зеленим нотам, нічого іншого йому не дозволено.
P.S. Зелені, взагалі, уже за усіма червоними лініями.
показати весь коментар
А Лондон це далеко від Бердичева?Бо так гарно гонтохрю білими нитками свічки шиють,що й там горітимуть,аж бігом.
показати весь коментар
Мда, свечки шьют? Кацапа, иннахуй
показати весь коментар
Ти чого фашист на людей кидаєшся?Сліпий-не бачиш-людина написала українською?На окупанта ***** працюєш,козлощелепний?Дуй в манду моржову звідси-тут люди розмовляють,а не пітераси.
показати весь коментар
людина написала українською - "білими нитками свічки шиють", Точно ? Утірок, я принципиално вам пишу на - могучем . "свічки шиють" - дебил ольгинский, иннах, придур кацапоидній
показати весь коментар
хто тут принциповий українець?
показати весь коментар
Ну ти бач! Хто всравсь? А невістка! Виявляється якась Гонтарєва для МВФ більш авторитетна ніж президент країни!
показати весь коментар
А в международный розыска подана?
показати весь коментар
Сразу за каломойшей
показати весь коментар
Я вижу зедебилы уже план работы главы нац банка составили! Ты зедебил его вовремя описал.Будем смотреть как выполняется.
показати весь коментар
Ти що сержант,став раком і вже полковник?Гроші ******* тишу,а не свинячі визги гонтахрюх-"МВФ не допомагай Україні-я сказала!"
показати весь коментар
Что то вам кацарылым в Канаде не спится.Видно ссытесь по ночам при одном упоминании про Пороха.
показати весь коментар
Це москалями видресирувана 25-и річним рекрутством постсовкова вата може 15-ть років сцяки цього порохрю всмоктувати,аж поки не потече через край.Вам ще коли написали,як це падло зрадило Україну та Молдову своїм "планом ПМР" на замовлення окупанта,але вам ще був потрібний і "план Мінськ".То лижіть шоколадну задницю йому й надалі-мені-то що?Чому мене зачепило-я вище одному пояснив-повторюватись не хочу,а 2005-ий тут https://www.radiosvoboda.org/a/929998.html
показати весь коментар
Видно тяжело тебе кацарылый канадец,не спишь все от страха строчишь уже не связанную бредятину,иди проспись ,труселя поменяй,завтра Петр Алексеевич опять к тебе во сне придет,так что лучше памперс одень.
показати весь коментар
Пердаком козлощелепного задоволений."Жму руку","Обнімаю"
https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2014/06/140613_kremlin_poroshenko_sx
показати весь коментар
Козломордый к чему ссылка? Там как раз все сказано ,что х-ло не готов общатся с Порохом.
показати весь коментар
Как определить козлорылого? У них у всех больная тема это ж-па ,пе-дак и тому подобное.Видно вас там жестоко наказывают. Оно у вас постоянно видно болит.
показати весь коментар
Ага,попався кірзяку-пердак порвав на дивані?І скільки найпатріотичних депутатів ВР загинуло на фронті за 6-ть років війни? А гонтахрюх-скільки?Чому ж ті верхи хто розвязав це- відправив літак десантників на смерть на вже тиждень,як окуповану територію тобі в очі кажуть"Ми їх туди не відправляли-ти старший-ти й відповідай"?Чому вони самі не кинулися захищати Марківа,якого фашня впіймала,бо був на фронті в 14-му,коли в його лиці всю Україну окупанти з посібниками засудили до 24-х років увязнення за захист України?Ти мясо було совкове-мясом без мозгу й лишишся-***** відтяпав 44тис.кв/км і загубив 13200 жертв,бо ти сидів на дивані-пердак рвав-"чому не в окопах".Самого то тебе не хвилювало,бо сам ти і є козлощелепний москаль комуняка,ще й з гонором гебнявого солдафона.Тільки от-хер тобі,а не Україна!
показати весь коментар
Коли помело схрестилось з апельсином --вийшов гібрид з імям грейпфрут.Він є і буде в природі.У політиці це,як схрещеність таємним договором під столом для знищення радикальної конкурентної опозиції з обох боків воєнним методом.Тому й війна зветься гібридна,з безвізами,торгівлею та дипломатією "жму руку","обнімаю".Гібрид можна змінити тільки селективним,вибірковим способом,як сутьність,а кулями,різанням,колінням можна тільки пошкодити фізично,зашкодивши при тому і власним потребам та й самому собі.Тому у гібридних війнах не виграє сама війна помело з апельсином і плювання одне одного всередині гібрида,а виграє наука,розум і навколишнє середовище.Січеш,солдафон, різницю,чи знову тільки образи сипатимеш?
показати весь коментар
Дурак ты...Если бы чего и было- давно бы накопали!!! А так- ЗЕРО!!!
показати весь коментар
ну ржалы колы йй хату спалылы бумеранг.
показати весь коментар
Краще цьому міністру запитати, хто і для чого спалив її хату. А ще у хора "йдемо за верьовкою" еввіщо і по чиїй вказівці принижували її на всю країну? То чому вона має мовчати? Вона каже правду і нічого особистого. Вона вболіває за Україну, яку ви знищуєте своїми дебільними "хотелками".
показати весь коментар
Потрібно дивитись на себе в дзеркало,на свої дії і слова,а потім вимагати від інщих.
показати весь коментар
Вы все свои красные линии посчитайте, которые вы перешли в общении с Гонтаревой!!! Придурки!!!
показати весь коментар
С єтой профурой Г. общаться нужно следователю , на допросе и под протокол .
показати весь коментар
"Зеленая логика": Если Гонтареву мировые инвесторы воспринимают как символ реформ, то... Гонтареву надо посадить в тюрьму. (привет вдохновителю зелогики - Игорю Валерьевичу). Занавес.
показати весь коментар
подєльник Питро науськує шавку
показати весь коментар
Не знаю и не понимаю подробностей но: 14 год доллар по 8 -10 .т.е. 100 s - 800гр !!! и соответсвенно доступность покупки нормальных вещей и газ по 1-2 гр за 1куб - дороговато ,но терпимо.18 год -100 S - 2700гр. газ по 8гр куб.ДА- субсидии первый год всем а на следующий -многим отменили через невозможные справки.Доходы выросли на 20 -30 проц. , а цены на 100-200-300 и т.д. проц.Вот такие расклады и такие реформы........И кто хороший реформатор ,а кто еще более лучший еще тот ВОПРОС .
показати весь коментар
а оно, зеленое уё думало, что песня про , - пала-ла хата, будет забыта?
показати весь коментар
Кто тебе марченко виноват, что ты баран с финансировании!! гонтарева правильно делает, что критикует и тебя и бездаря и безграмотного клоуна тупицу президента зеленского!! Гонтарева настоящий реформатор НБУ! Она заставила многие банки по настоящему работать. А кто не захотел или не сумел работать-ликвидировала. Гонтарева, она предостерегает западных партнёров от необдуманных финансовых шагов!! Вам же никто уже не верит. Вы с Зеленским, в этом мире, уже финансовые аферисты, высшей гильдии. А завтра ваш карманнный Шевченко , ещё дополнительно, специально для дурачков типа Зеленский и шмыгаль, запустит станок по печатанию денег и инфляция к концу года будет больше 12-15 %., а может быть и больше. Вот так бездари-клоуны и работают.
показати весь коментар
И отчего это вместо тибя, младоклоуна, глупые западные инвесторы прислушиваются к Гонтаревой, которая, как известно, вместо с Порошенко украла из Нацбанка 100 миллиардов и вывела в офшор?
Абидна, панимаиш!
показати весь коментар
