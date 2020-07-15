Своїми заявами Гонтарева періодично переходить червоні лінії, - глава Мінфіну Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що коментарі колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої порушують професійну етику і негативно впливають на інвесторів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Валерія Гонтарева, коли вона сидить в Лондоні – вимушено чи не вимушено, не знаю – і коментує події в Україні і коментарі ці іноді призводять до погіршення ставлення до України і погіршення ситуації в середині країни… Інвестори дивляться на неї як на певний символ реформ, боротьби. Таке сприйняття", – зазначив міністр фінансів.

Марченко додав, що ексочільниця Нацбанку критикувала і його самого, зокрема називала "мракобіссям" звільнення голови митниці Максима Нефьодова та голови Державної податкової служби Сергія Верланова.

"Я не хочу коменувати заяви Гонтаревої. Вони виглядають досить суб’єктивно і радикально. Вона дорікає, що в мене мало досвіду роботи в фіскальних органах і мало розуміння процесів. Вибачте, вона не може мені цим дорікати. Вона не може дорікати! Я вважаю, що мій досвід і професійна етика не дозволяють переходити певні червоні лінії. А вона їх переходить періодично. На жаль. І ці коментарі – треба розуміти споживача цих коментарів і яка мета переслідується", – зазначив він.

Нагадуємо, 6 липня видання Central Banking оприлюдило матеріал про відставку голови НБУ Якова Смолія, який містив коментар колишньої очільниці НБУ Валерії Гонтаревої. Вона сказала, що МВФ має діяти рішуче для захисту незалежності НБУ. На її думку, МВФ має призупинити виділення коштів Україні допоки уряд не призначить на посаду голови НБУ незалежну людину.

Гонтарева сказала виданню, що найважливішим фактором, що стояв за відставкою Смолія, була кампанія, що її організував олігарх Ігор Коломойський. За словами Гонтаревої, без рішучих дій МВФ, президент Зеленський, ймовірно, призначить на посаду голови НБУ когось, хто буде піддатливий вимогам Коломойського.

Читайте також: Зеленський пообіцяв голові МВФ Георгієвій призначити очільником НБУ "незалежного технократа"