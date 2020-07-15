Зеленский предлагает назначить Шевченко из "Укргазбанка" главой НБУ

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко на пост главы Национального банка Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Соответствующий проект постановления под номером 3857 зарегистрирован в парламенте 15 июля. Отмечается, что постановление направлено на рассмотрение Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Ранее о том, что глава правления "Укргазбанка" Шевченко претендует на должность руководителя Национального банка, сообщил народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк. Он опубликовал фотографию повестки дня заседания Комитета ВР по вопросам финансов, где одним из пунктов является проект постановления о назначении Шевченко руководителем НБУ.

