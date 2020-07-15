РУС
Зеленский предлагает назначить Шевченко из "Укргазбанка" главой НБУ

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко на пост главы Национального банка Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Соответствующий проект постановления под номером 3857 зарегистрирован в парламенте 15 июля. Отмечается, что постановление направлено на рассмотрение Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Ранее о том, что глава правления "Укргазбанка" Шевченко претендует на должность руководителя Национального банка, сообщил народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк. Он опубликовал фотографию повестки дня заседания Комитета ВР по вопросам финансов, где одним из пунктов является проект постановления о назначении Шевченко руководителем НБУ.

Также на Цензор.НЕТ: На должность главы НБУ претендует глава правления "Укргазбанка" Шевченко, - нардеп "Голоса" Железняк. ДОКУМЕНТ

Зеленский Владимир (21690) НБУ (4843) Шевченко Кирилл (69)
Гривну печатать будешь? Буду ваше зеленое сиятельство!
15.07.2020 22:55 Ответить
ну не какого кумовства да зебилы
15.07.2020 22:55 Ответить
15.07.2020 23:02 Ответить
У меня впечатление, что у зеленского, в вопросе управления страной, одна проблема: кого бы куда назначить и кого бы откуда уволить. Все!
16.07.2020 07:01 Ответить
Зе-срань ще не зробила ні одного нормального кроку, всі призначення за рік це призначення квартальних непрофессійних клоунів та аферистів, або того, на кого покаже бородата баба каломойша...

крок за кроком зелена шмаркля ліквідує всі позитивні досягнення попередніх років, слуняно виконуючи волю бородатої бабм каломойші та своїх гебешних кураторів.
16.07.2020 07:30 Ответить
А що поробиш, коли кадровий голод, добре, що не із "кварталівців" якийсь бухгалтер чи касир.
16.07.2020 07:38 Ответить
Посмотрите на это таки да укгаинское личико
И отчество характерное - Евгеньевич
Интересно, а какое его девичье фамилие?
Наверное - Петренко
Угадал?
16.07.2020 08:10 Ответить
16.07.2020 08:19 Ответить
16.07.2020 08:26 Ответить
