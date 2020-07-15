УКР
Зеленський пропонує призначити Шевченка з "Укргазбанку" очільником НБУ

Зеленський пропонує призначити Шевченка з

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про призначення голови правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Верховної Ради.

Відповідний проєкт постанови під номером 3857 зареєстровано в парламенті 15 липня. Зазначається, що постанову направлено на розгляд Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Раніше про те, що глава правління "Укргазбанку" Шевченко претендує на посаду керівника Національного банку, повідомив народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк. Він опублікував фотографію порядку денного засідання Комітету ВР з питань фінансів, де одним із пунктів є проєкт постанови про призначення Шевченка керівником НБУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава правління "Укргазбанку" Шевченко - можливий кандидат на пост глави НБУ, - "слуга народу" Кравчук

Зеленський Володимир (25227) НБУ (10622) Шевченко Кирило (226)
Топ коментарі
+44
Гривну печатать будешь? Буду ваше зеленое сиятельство!
15.07.2020 22:55 Відповісти
+19
ну не какого кумовства да зебилы
15.07.2020 22:55 Відповісти
+18
Зеленский предлагает назначить Шевченко из "Укргазбанка" главой НБУ - Цензор.НЕТ 9301
15.07.2020 23:02 Відповісти
У меня впечатление, что у зеленского, в вопросе управления страной, одна проблема: кого бы куда назначить и кого бы откуда уволить. Все!
16.07.2020 07:01 Відповісти
Зе-срань ще не зробила ні одного нормального кроку, всі призначення за рік це призначення квартальних непрофессійних клоунів та аферистів, або того, на кого покаже бородата баба каломойша...

крок за кроком зелена шмаркля ліквідує всі позитивні досягнення попередніх років, слуняно виконуючи волю бородатої бабм каломойші та своїх гебешних кураторів.
16.07.2020 07:30 Відповісти
А що поробиш, коли кадровий голод, добре, що не із "кварталівців" якийсь бухгалтер чи касир.
16.07.2020 07:38 Відповісти
Посмотрите на это таки да укгаинское личико
И отчество характерное - Евгеньевич
Интересно, а какое его девичье фамилие?
Наверное - Петренко
Угадал?
Зеленський пропонує призначити Шевченка з "Укргазбанку" очільником НБУ - Цензор.НЕТ 3554
16.07.2020 08:10 Відповісти
Зеленський пропонує призначити Шевченка з "Укргазбанку" очільником НБУ - Цензор.НЕТ 680
16.07.2020 08:19 Відповісти
Зеленський пропонує призначити Шевченка з "Укргазбанку" очільником НБУ - Цензор.НЕТ 8526
16.07.2020 08:26 Відповісти
