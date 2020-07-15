Зеленський пропонує призначити Шевченка з "Укргазбанку" очільником НБУ

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про призначення голови правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Верховної Ради.

Відповідний проєкт постанови під номером 3857 зареєстровано в парламенті 15 липня. Зазначається, що постанову направлено на розгляд Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Раніше про те, що глава правління "Укргазбанку" Шевченко претендує на посаду керівника Національного банку, повідомив народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк. Він опублікував фотографію порядку денного засідання Комітету ВР з питань фінансів, де одним із пунктів є проєкт постанови про призначення Шевченка керівником НБУ.

