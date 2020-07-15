"Наши дети 1 сентября должны пойти в школу", - Степанов

Министерство здравоохранения и министерство образования через неделю представят новые правила работы школ в условиях пандемии COVID-19.

Об этом заявил в министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сейчас мы вместе с Минобразования разрабатываем правила. Я думаю, что нам где-то около недели необходимо, чтобы мы уже их выдали и обнародовали. По крайней мере, такие сроки мы для себя поставили. Сейчас мы говорим о том, что наши дети 1 сентября должны пойти в школу. Конечно, начало учебного процесса будет отличаться от того, что было год назад", – сказал он.

Степанов отметил, что правила будут касаться как учеников, так и учителей.

"Конечно, будут разработаны правила с учетом социальной дистанции, количества детей, которые будут находиться в классе. Будут термоскрининги при том, как дети или работники приходят в школу. Это базовые вещи, которые будут соблюдены. Но мы очень четко все это распишем, как будут учиться наши дети и при каких условиях при необходимости в условиях адаптивного карантина может быть переход на дистанционную форму обучения - при каких признаках и критериях", - добавил Степанов.