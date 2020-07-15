"Наши дети 1 сентября должны пойти в школу", - Степанов
Министерство здравоохранения и министерство образования через неделю представят новые правила работы школ в условиях пандемии COVID-19.
Об этом заявил в министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Сейчас мы вместе с Минобразования разрабатываем правила. Я думаю, что нам где-то около недели необходимо, чтобы мы уже их выдали и обнародовали. По крайней мере, такие сроки мы для себя поставили. Сейчас мы говорим о том, что наши дети 1 сентября должны пойти в школу. Конечно, начало учебного процесса будет отличаться от того, что было год назад", – сказал он.
Степанов отметил, что правила будут касаться как учеников, так и учителей.
"Конечно, будут разработаны правила с учетом социальной дистанции, количества детей, которые будут находиться в классе. Будут термоскрининги при том, как дети или работники приходят в школу. Это базовые вещи, которые будут соблюдены. Но мы очень четко все это распишем, как будут учиться наши дети и при каких условиях при необходимости в условиях адаптивного карантина может быть переход на дистанционную форму обучения - при каких признаках и критериях", - добавил Степанов.
Тепер хай ховаються самі.
Все будет Украина!!!
не бореться держава-приходиться винаходити методи :
На острове Ява придумали оригинальный способ заставить людей сидеть дома
Волонтеры переодеваются привидениями и пугают местных жителей
На индонезийском острове Ява придумали оригинальный способ заставить местных жителей соблюдать карантин, введенный в связи со http://www.segodnya.ua/world/wnews/koronavirus-nastupaet-na-chelovechestvo-karta-po-stranam-za-2-aprelya-i-vse-podrobnosti-1424918.html вспышкой коронавируса.
Здешние волонтеры начали переодеваться в привидения. Они выходят вечером на улицу и пугают прохожих, которые нарушают условия самоизоляции. Рассказывают: люди боятся так называемого поконга - призрака в культуре Азии. Большинство увидевших переодетых в привидения волонтеров бросаются наутек и кричат что есть мочи, пока не поймут, что их разыграли.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1880802-pandemiya-u-braziliyi-zafiksuvali-mayzhe-40-tisyach-novikh-vipadkiv-covid-19-zagalom-mayzhe-1-mln-970-tisyach-khvorikh Пандемія: у Бразилії зафіксували майже 40 тисяч нових випадків COVID-19, загалом - майже 1 млн 970 тисяч хворих (UNN)
Закарпаття -на межі заповнюваності підготовлених "ліжок"...ТОму відверта "робота" ольгінських на тему :"вірус нестрашний-від пневмонії гине більше" або"заражайся Україно весело і здихай" буде продовжена.
юра Лонг
На ютубе 11 врачей против короновируса. В частности -чисто от кароноаируса в Италии умерло 20 человек остальное подтасовки и патологии.
ua Александро
Ношение здоровыми намордника - опознавательный знак рабского повиновения власти.
Іван Басаврюк
Маланці крутять нами як циган сонцем з цим вірусом. Чорти би їх взяли в пекло хоча прийде час то заберуть.
ua Эдуард Силенко
А взагалі, це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія, масовий соціальний експеримент мета та ціль яких сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону
As As ed2896ce
Все таки есть толк от британских ученых
Мне эта "пандемия" напоминает миссионерскую деятельность проповедников. СМИ может выдумывать бесконечное множество болезней и под этот мотив превращать "перісічного громадянина" в послушное животное, которое под действием страха будет носить маски,сидеть добровольно в заперти, делать КУ, подставлять свое тело под вакцинацию, а не согласным - штраф в 600 долларов,а то и насильственная ликвидация "еретиков"
ua Александр Айвазян/'зашкварився' і покинув Цензор
Когда это фашист перестанет нести свою ахинею про "смертельный вирус"? Швеция и Беларусь все всем показали. Хватит нести чушь! Ваш лоховирус - фэйк
ua Alter Nator
вирус погибает, он совсем нестойкий, даже водка 40% если протереть руки то убьет вирус на руках
умирают те, кто не дезинфицирует руки и трогает ими лицо часто
Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.
aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
Андрей Дидовик
А раньше значит от пневмоний не умирали? Пандемия это когда некуда и некому складывать трупы а не когда один человек за два месяца умер.
ua Поедатель Зябликов
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?
ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Но
Кирилл Лещенко
Вирус есть. Экзистенциальной угрозой для человечества и не пахнет.
Дурантин вводится частично для издевательства над людьми. Точнее, чтоб под шумок проверить до какой степени муудрый народ позволит об себя вытирать ноги. Народ власти радуИт...
mihail kucherenko
Я вам скажу, почему данные препараты не влияют на выживаемость. Потому что от короны умирают люди, которые должны были умереть в этом году полюбому.
Андрей Яковлев 46ec7505
Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:
1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.
... и поубивать своих дедушек и бабушек КОРОНАвирусом...