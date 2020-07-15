РУС
"Наши дети 1 сентября должны пойти в школу", - Степанов

Министерство здравоохранения и министерство образования через неделю представят новые правила работы школ в условиях пандемии COVID-19.

Об этом заявил в министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сейчас мы вместе с Минобразования разрабатываем правила. Я думаю, что нам где-то около недели необходимо, чтобы мы уже их выдали и обнародовали. По крайней мере, такие сроки мы для себя поставили. Сейчас мы говорим о том, что наши дети 1 сентября должны пойти в школу. Конечно, начало учебного процесса будет отличаться от того, что было год назад", – сказал он.

Степанов отметил, что правила будут касаться как учеников, так и учителей.

Читайте на Цензор.НЕТ: Коронавирусом болеют 185 тыс., а не 55 тыс. украинцев, карантин с осени усилят, - Киевская школа экономики

"Конечно, будут разработаны правила с учетом социальной дистанции, количества детей, которые будут находиться в классе. Будут термоскрининги при том, как дети или работники приходят в школу. Это базовые вещи, которые будут соблюдены. Но мы очень четко все это распишем, как будут учиться наши дети и при каких условиях при необходимости в условиях адаптивного карантина может быть переход на дистанционную форму обучения - при каких признаках и критериях", - добавил Степанов.

Вчителі, вам також - привіт, внєполітичниє наші. Як - на вибори, так політічниє, як країну захистити, так - ні.
15.07.2020 23:14 Ответить
І там не буде ані яких других змін з дистанціями. До речі, зебільні батьки на мітинги готуються проти дистанційного навчпння. Я не піду, накуплю попкорну, нехай вони самі в зеленому лайні бовтихаються.
15.07.2020 23:11 Ответить
Дистанційної освіти ніде немає нормальної.Навіть в найтехнологічніших і розвинених країнах.
15.07.2020 23:31 Ответить
Готуймося ховати вчителів, які у переважній більшості пенсіонери, сотнями.
15.07.2020 23:06 Ответить
Вони отримують 4000 долярів. Буде за що лікуватись.
15.07.2020 23:12 Ответить
Фраза прозвучала как объявление геноцида...
16.07.2020 00:45 Ответить
це вчилки устроять дітям ще той геноцид. у додачу до "світлий верх-темний низ" і "не так заповнив щоденник", "не в тих клітинках заисав домашку у зошиті".
16.07.2020 11:44 Ответить
Коли вони йшли на роботу з зарплатнею в 4000$,то вони оцінювали ризики.
Тепер хай ховаються самі.
15.07.2020 23:18 Ответить
"наши дєті 1 сєнтября должни пойті в школу, 90-ю і Пєчєрскую гімназію..."
15.07.2020 23:07 Ответить
І там не буде ані яких других змін з дистанціями. До речі, зебільні батьки на мітинги готуються проти дистанційного навчпння. Я не піду, накуплю попкорну, нехай вони самі в зеленому лайні бовтихаються.
15.07.2020 23:11 Ответить
Україна не готова до дистанційного навчання , суто технічно !!))
15.07.2020 23:17 Ответить
Я це бачу на власні очі і не мовчу. В селах дітей кинули. Наші теж - частина навчання сама закинула.
15.07.2020 23:19 Ответить
зебільні батьки, бо не розуміють, що те, що було - не є дистанційне навчання.
16.07.2020 11:46 Ответить
а наши?
15.07.2020 23:08 Ответить
С нетерпением ждем правила. Попкорн заказали.
15.07.2020 23:10 Ответить
А у мене піво і снєгірі. Копчені.
15.07.2020 23:14 Ответить
З 14-го року?
15.07.2020 23:15 Ответить
15.07.2020 23:19 Ответить
А снігури вуджені на вільхових дровах ??)))
15.07.2020 23:32 Ответить
Дистанційне навчання, а чи готова Україна та українці до цього ???))))
15.07.2020 23:14 Ответить
"Наші діти 1 вересня мають піти в школу", - Степанов - Цензор.НЕТ 8795
15.07.2020 23:17 Ответить
"Взвейтесь кострами, синие ночи! Ми- пионери, дети рабочих!" !!!))
15.07.2020 23:21 Ответить
Це Бубачка піонЭр.
15.07.2020 23:24 Ответить
ага , "близится эра светлых годов, клич олигарха -граблю лохов"....
16.07.2020 00:13 Ответить
ностальгія? що було, те уже не вернеш, але історія ходить по колу....
16.07.2020 00:06 Ответить
16.07.2020 00:20 Ответить
Вчителі, вам також - привіт, внєполітичниє наші. Як - на вибори, так політічниє, як країну захистити, так - ні.
15.07.2020 23:14 Ответить
Пєдагоги тоже люді.Оні канєчно сеют умноє,доброє,вєчноє,но для ніх вибори как для попа пасха.Можно немножко подлохматітся.
15.07.2020 23:28 Ответить
Від іх підлохмачування до влади приходят вселякі бубочки !!!)))
15.07.2020 23:35 Ответить
Так, і бомбас як приклад.
15.07.2020 23:38 Ответить
Хмм.Андрюша Ермак смотрит на Вас с недоумением.По его мнению Украина получила найвеличнішого лідера світу.
15.07.2020 23:45 Ответить
Тепер мовчать - подлохмачєнниє.
15.07.2020 23:37 Ответить
Ничего, главное кацапов победить!! Ради этого, можно и пояса посильнее затянуть!
Все будет Украина!!!
15.07.2020 23:18 Ответить
Козлина, в геть провалены противоэпидемические мероприятия! Привели Украину в красную зону, хотя месяц назад ЗЕдегенерат весело рапортовал, что мы победили.
15.07.2020 23:18 Ответить
не лише Україна похєрила карантин..

не бореться держава-приходиться винаходити методи :

На острове Ява придумали оригинальный способ заставить людей сидеть дома
https://www.segodnya.ua/authorsarts/auth_77930.html о
http://www.facebook.com/sharer.php?t=%D0%9D%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%AF%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&u=https://www.segodnya.ua/world/wnews/na-ostrove-yava-pridumali-originalnyy-sposob-zastavit-lyudey-sidet-doma-1430328.html http://twitter.com/share?text=%D0%9D%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%AF%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&url=https://www.segodnya.ua/world/wnews/na-ostrove-yava-pridumali-originalnyy-sposob-zastavit-lyudey-sidet-doma-1430328.html&counturl=https://www.segodnya.ua/world/wnews/na-ostrove-yava-pridumali-originalnyy-sposob-zastavit-lyudey-sidet-doma-1430328.html https://telegram.me/share/url?url=https://www.segodnya.ua/world/wnews/na-ostrove-yava-pridumali-originalnyy-sposob-zastavit-lyudey-sidet-doma-1430328.html&text=%D0%9D%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%AF%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0

Волонтеры переодеваются привидениями и пугают местных жителей
На индонезийском острове Ява придумали оригинальный способ заставить местных жителей соблюдать карантин, введенный в связи со http://www.segodnya.ua/world/wnews/koronavirus-nastupaet-na-chelovechestvo-karta-po-stranam-za-2-aprelya-i-vse-podrobnosti-1424918.html вспышкой коронавируса.
Здешние волонтеры начали переодеваться в привидения. Они выходят вечером на улицу и пугают прохожих, которые нарушают условия самоизоляции. Рассказывают: люди боятся так называемого поконга - призрака в культуре Азии. Большинство увидевших переодетых в привидения волонтеров бросаются наутек и кричат что есть мочи, пока не поймут, что их разыграли.
16.07.2020 06:52 Ответить
А не ваші діти Степанов підуть у школу?
15.07.2020 23:27 Ответить
чим тупіше населення, тим легше олігархам управляти країною....
16.07.2020 00:09 Ответить
03:50
https://www.unn.com.ua/uk/news/1880802-pandemiya-u-braziliyi-zafiksuvali-mayzhe-40-tisyach-novikh-vipadkiv-covid-19-zagalom-mayzhe-1-mln-970-tisyach-khvorikh Пандемія: у Бразилії зафіксували майже 40 тисяч нових випадків COVID-19, загалом - майже 1 млн 970 тисяч хворих (UNN)
16.07.2020 06:58 Ответить
Дистанційної освіти ніде немає нормальної.Навіть в найтехнологічніших і розвинених країнах.
15.07.2020 23:31 Ответить
і це зрозуміло, бо не кожен здатний до самоосвіти, тим більше діти краще вчаться в колективі....
16.07.2020 00:02 Ответить
чим молодші діти, тим більше їм потрібен направляючий, а не колектив. колектив сам тупий, бо всі в ньому одного рівня, а веде цей колектив вчитель, який там повенен бути вище рівнем за колектив. функції напрвляючого виконує також репетитор, батьки, старші діти. проблема лише к тому, що вчитель не може передивитися методи виконання своєї діяльності, а повинен.
16.07.2020 11:53 Ответить
не погоджусь, в колективі діти самостверджуються, виникає бажання бути кращим. З іншого боку, не має двох однакових людей, а значить не може бути і рівності в колективі....
16.07.2020 12:20 Ответить
у вас каша у голові, ви усе в одну кучу скидуєте. Не вмієте відділяти мух від котлет: дистанційка - це знання, а якщо у вас соціалізація - це самоствердження, то не дивно, що у процвітає булінг, то піщла вона в сраку така соціалізація.
16.07.2020 12:39 Ответить
не буду вас переконувати, ту кожен при своїй думці....
16.07.2020 12:45 Ответить
вам не вистачає знань у даній сфері. тому для вас самоствердження норма, тоді коли самоствердження через інших - це булінг. Скажіть, як ви будете самостверджуватися, коли ви не знаєте досягнень сусіда за партою? А зараз це і в Україні наступає. Бо вже заборонено говорити про учня на батьківських зборах, а лише у приватній розмові вчителя з батьками. І батьки, які це нове правило знають, швидко дають законом вчилці по пиці.
16.07.2020 20:15 Ответить
ви описали чисто совковий світогляд. стадний інтстинкт.
16.07.2020 12:41 Ответить
а ви вважаєте, що люди в своїй масі далеко пішли від предків, які лазили по деревам?
16.07.2020 12:44 Ответить
українські - ні. Бо вуз випускає відсталих вчителів. саме соціально-поведінково відсталих, не за методичними знаннями. І їх дуже видно за кордоном. вони туплять як і тупили, бо їм не дали потрібних знань саме для "вміти вчитись самостійно", ждуть, що їм у рота покладуть.
16.07.2020 20:17 Ответить
Как, говорил Полиграф:"Пропечатал и ..." (Если полиграфкомбинаты начнут выпускать первоклассные корочки, то проблем со средним и высшим образованием не будет. Главное ведь в этой стране нечто иное, то что непечатаеться в полиграфкомбинаты Украины, а далеко за окияном
16.07.2020 04:45 Ответить
А наші?
15.07.2020 23:37 Ответить
а ваші діти на Канари та Мальдіви скоріш за все не їздять, будуть вчитись в переповнених класах.....
16.07.2020 00:08 Ответить
Нельзя обнять необъятное!
16.07.2020 00:34 Ответить
Первого сентября начало Второй Мировой войны, а в Украине дети в этот день в школу идут ! Маразм крепчает !
16.07.2020 01:49 Ответить
обоярышнился? да?
16.07.2020 08:32 Ответить
1сентября момент истмны для ковидных. Если секте не удасться доказать что есть ковид в школах своими фейками то это их конец. Школа это 100% доказательство их деверсии.
16.07.2020 04:15 Ответить
16.07.2020 06:56 Ответить
...да, и строго произвести отсев некачественных детей
16.07.2020 04:39 Ответить
для видачі должностєй.
16.07.2020 11:55 Ответить
... и поубивать своих дедушек и бабушек КОРОНАвирусом...
16.07.2020 08:30 Ответить
А наши ?
16.07.2020 10:56 Ответить
 
 