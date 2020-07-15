"Наші діти 1 вересня мають піти до школи", - Степанов

Міністерство охорони здоров'я і Міністерство освіти через тиждень представлять нові правила роботи шкіл в умовах пандемії COVID-19.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Зараз ми разом з Міносвіти розробляємо правила. Я думаю, що нам потрібно десь близько тижня, щоб ми вже їх видали й оприлюднили. Принаймні такі терміни ми для себе поставили. Зараз ми говоримо про те, що наші діти 1 вересня повинні піти до школи. Звичайно, початок навчального процесу буде відрізнятися від того, що було рік тому", – сказав він.

Степанов зазначив, що правила будуть стосуватися як учнів, так і вчителів.

"Звичайно, будуть розроблені правила з урахуванням соціальної дистанції, кількості дітей, які будуть перебувати у класі. Будуть термоскрінінги при тому, як діти або працівники приходять у школу. Це базові речі, яких буде дотримано. Але ми дуже чітко все це розпишемо, як будуть навчатися наші діти та за яких умов за необхідності в умовах адаптивного карантину може бути перехід на дистанційну форму навчання – за яких ознак та критеріїв", – додав Степанов.

