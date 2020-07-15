УКР
"Наші діти 1 вересня мають піти до школи", - Степанов

Міністерство охорони здоров'я і Міністерство освіти через тиждень представлять нові правила роботи шкіл в умовах пандемії COVID-19.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Зараз ми разом з Міносвіти розробляємо правила. Я думаю, що нам потрібно десь близько тижня, щоб ми вже їх видали й оприлюднили. Принаймні такі терміни ми для себе поставили. Зараз ми говоримо про те, що наші діти 1 вересня повинні піти до школи. Звичайно, початок навчального процесу буде відрізнятися від того, що було рік тому", – сказав він.

Степанов зазначив, що правила будуть стосуватися як учнів, так і вчителів.

"Звичайно, будуть розроблені правила з урахуванням соціальної дистанції, кількості дітей, які будуть перебувати у класі. Будуть термоскрінінги при тому, як діти або працівники приходять у школу. Це базові речі, яких буде дотримано. Але ми дуже чітко все це розпишемо, як будуть навчатися наші діти та за яких умов за необхідності в умовах адаптивного карантину може бути перехід на дистанційну форму навчання – за яких ознак та критеріїв", – додав Степанов.

Автор: 

+7
Вчителі, вам також - привіт, внєполітичниє наші. Як - на вибори, так політічниє, як країну захистити, так - ні.
15.07.2020 23:14 Відповісти
+6
І там не буде ані яких других змін з дистанціями. До речі, зебільні батьки на мітинги готуються проти дистанційного навчпння. Я не піду, накуплю попкорну, нехай вони самі в зеленому лайні бовтихаються.
15.07.2020 23:11 Відповісти
+5
Дистанційної освіти ніде немає нормальної.Навіть в найтехнологічніших і розвинених країнах.
15.07.2020 23:31 Відповісти
Готуймося ховати вчителів, які у переважній більшості пенсіонери, сотнями.
15.07.2020 23:06 Відповісти
Вони отримують 4000 долярів. Буде за що лікуватись.
15.07.2020 23:12 Відповісти
Фраза прозвучала как объявление геноцида...
16.07.2020 00:45 Відповісти
це вчилки устроять дітям ще той геноцид. у додачу до "світлий верх-темний низ" і "не так заповнив щоденник", "не в тих клітинках заисав домашку у зошиті".
16.07.2020 11:44 Відповісти
Коли вони йшли на роботу з зарплатнею в 4000$,то вони оцінювали ризики.
Тепер хай ховаються самі.
15.07.2020 23:18 Відповісти
"наши дєті 1 сєнтября должни пойті в школу, 90-ю і Пєчєрскую гімназію..."
15.07.2020 23:07 Відповісти
І там не буде ані яких других змін з дистанціями. До речі, зебільні батьки на мітинги готуються проти дистанційного навчпння. Я не піду, накуплю попкорну, нехай вони самі в зеленому лайні бовтихаються.
15.07.2020 23:11 Відповісти
Україна не готова до дистанційного навчання , суто технічно !!))
15.07.2020 23:17 Відповісти
Я це бачу на власні очі і не мовчу. В селах дітей кинули. Наші теж - частина навчання сама закинула.
15.07.2020 23:19 Відповісти
зебільні батьки, бо не розуміють, що те, що було - не є дистанційне навчання.
16.07.2020 11:46 Відповісти
а наши?
15.07.2020 23:08 Відповісти
С нетерпением ждем правила. Попкорн заказали.
15.07.2020 23:10 Відповісти
А у мене піво і снєгірі. Копчені.
15.07.2020 23:14 Відповісти
З 14-го року?
15.07.2020 23:15 Відповісти
15.07.2020 23:19 Відповісти
А снігури вуджені на вільхових дровах ??)))
15.07.2020 23:32 Відповісти
Дистанційне навчання, а чи готова Україна та українці до цього ???))))
15.07.2020 23:14 Відповісти
"Наші діти 1 вересня мають піти в школу", - Степанов - Цензор.НЕТ 8795
15.07.2020 23:17 Відповісти
"Взвейтесь кострами, синие ночи! Ми- пионери, дети рабочих!" !!!))
15.07.2020 23:21 Відповісти
Це Бубачка піонЭр.
15.07.2020 23:24 Відповісти
ага , "близится эра светлых годов, клич олигарха -граблю лохов"....
16.07.2020 00:13 Відповісти
ностальгія? що було, те уже не вернеш, але історія ходить по колу....
16.07.2020 00:06 Відповісти
16.07.2020 00:20 Відповісти
Вчителі, вам також - привіт, внєполітичниє наші. Як - на вибори, так політічниє, як країну захистити, так - ні.
15.07.2020 23:14 Відповісти
Пєдагоги тоже люді.Оні канєчно сеют умноє,доброє,вєчноє,но для ніх вибори как для попа пасха.Можно немножко подлохматітся.
15.07.2020 23:28 Відповісти
Від іх підлохмачування до влади приходят вселякі бубочки !!!)))
15.07.2020 23:35 Відповісти
Так, і бомбас як приклад.
15.07.2020 23:38 Відповісти
Хмм.Андрюша Ермак смотрит на Вас с недоумением.По его мнению Украина получила найвеличнішого лідера світу.
15.07.2020 23:45 Відповісти
Тепер мовчать - подлохмачєнниє.
15.07.2020 23:37 Відповісти
Ничего, главное кацапов победить!! Ради этого, можно и пояса посильнее затянуть!
Все будет Украина!!!
15.07.2020 23:18 Відповісти
Козлина, в геть провалены противоэпидемические мероприятия! Привели Украину в красную зону, хотя месяц назад ЗЕдегенерат весело рапортовал, что мы победили.
15.07.2020 23:18 Відповісти
не лише Україна похєрила карантин..

не бореться держава-приходиться винаходити методи :

На острове Ява придумали оригинальный способ заставить людей сидеть дома
https://www.segodnya.ua/authorsarts/auth_77930.html о
http://www.facebook.com/sharer.php?t=%D0%9D%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%AF%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&u=https://www.segodnya.ua/world/wnews/na-ostrove-yava-pridumali-originalnyy-sposob-zastavit-lyudey-sidet-doma-1430328.html http://twitter.com/share?text=%D0%9D%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%AF%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&url=https://www.segodnya.ua/world/wnews/na-ostrove-yava-pridumali-originalnyy-sposob-zastavit-lyudey-sidet-doma-1430328.html&counturl=https://www.segodnya.ua/world/wnews/na-ostrove-yava-pridumali-originalnyy-sposob-zastavit-lyudey-sidet-doma-1430328.html https://telegram.me/share/url?url=https://www.segodnya.ua/world/wnews/na-ostrove-yava-pridumali-originalnyy-sposob-zastavit-lyudey-sidet-doma-1430328.html&text=%D0%9D%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%AF%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0

Волонтеры переодеваются привидениями и пугают местных жителей
На индонезийском острове Ява придумали оригинальный способ заставить местных жителей соблюдать карантин, введенный в связи со http://www.segodnya.ua/world/wnews/koronavirus-nastupaet-na-chelovechestvo-karta-po-stranam-za-2-aprelya-i-vse-podrobnosti-1424918.html вспышкой коронавируса.
Здешние волонтеры начали переодеваться в привидения. Они выходят вечером на улицу и пугают прохожих, которые нарушают условия самоизоляции. Рассказывают: люди боятся так называемого поконга - призрака в культуре Азии. Большинство увидевших переодетых в привидения волонтеров бросаются наутек и кричат что есть мочи, пока не поймут, что их разыграли.
16.07.2020 06:52 Відповісти
А не ваші діти Степанов підуть у школу?
15.07.2020 23:27 Відповісти
чим тупіше населення, тим легше олігархам управляти країною....
16.07.2020 00:09 Відповісти
03:50
https://www.unn.com.ua/uk/news/1880802-pandemiya-u-braziliyi-zafiksuvali-mayzhe-40-tisyach-novikh-vipadkiv-covid-19-zagalom-mayzhe-1-mln-970-tisyach-khvorikh Пандемія: у Бразилії зафіксували майже 40 тисяч нових випадків COVID-19, загалом - майже 1 млн 970 тисяч хворих (UNN)
16.07.2020 06:58 Відповісти
Дистанційної освіти ніде немає нормальної.Навіть в найтехнологічніших і розвинених країнах.
15.07.2020 23:31 Відповісти
і це зрозуміло, бо не кожен здатний до самоосвіти, тим більше діти краще вчаться в колективі....
16.07.2020 00:02 Відповісти
чим молодші діти, тим більше їм потрібен направляючий, а не колектив. колектив сам тупий, бо всі в ньому одного рівня, а веде цей колектив вчитель, який там повенен бути вище рівнем за колектив. функції напрвляючого виконує також репетитор, батьки, старші діти. проблема лише к тому, що вчитель не може передивитися методи виконання своєї діяльності, а повинен.
16.07.2020 11:53 Відповісти
не погоджусь, в колективі діти самостверджуються, виникає бажання бути кращим. З іншого боку, не має двох однакових людей, а значить не може бути і рівності в колективі....
16.07.2020 12:20 Відповісти
у вас каша у голові, ви усе в одну кучу скидуєте. Не вмієте відділяти мух від котлет: дистанційка - це знання, а якщо у вас соціалізація - це самоствердження, то не дивно, що у процвітає булінг, то піщла вона в сраку така соціалізація.
16.07.2020 12:39 Відповісти
не буду вас переконувати, ту кожен при своїй думці....
16.07.2020 12:45 Відповісти
вам не вистачає знань у даній сфері. тому для вас самоствердження норма, тоді коли самоствердження через інших - це булінг. Скажіть, як ви будете самостверджуватися, коли ви не знаєте досягнень сусіда за партою? А зараз це і в Україні наступає. Бо вже заборонено говорити про учня на батьківських зборах, а лише у приватній розмові вчителя з батьками. І батьки, які це нове правило знають, швидко дають законом вчилці по пиці.
16.07.2020 20:15 Відповісти
ви описали чисто совковий світогляд. стадний інтстинкт.
16.07.2020 12:41 Відповісти
а ви вважаєте, що люди в своїй масі далеко пішли від предків, які лазили по деревам?
16.07.2020 12:44 Відповісти
українські - ні. Бо вуз випускає відсталих вчителів. саме соціально-поведінково відсталих, не за методичними знаннями. І їх дуже видно за кордоном. вони туплять як і тупили, бо їм не дали потрібних знань саме для "вміти вчитись самостійно", ждуть, що їм у рота покладуть.
16.07.2020 20:17 Відповісти
Как, говорил Полиграф:"Пропечатал и ..." (Если полиграфкомбинаты начнут выпускать первоклассные корочки, то проблем со средним и высшим образованием не будет. Главное ведь в этой стране нечто иное, то что непечатаеться в полиграфкомбинаты Украины, а далеко за окияном
16.07.2020 04:45 Відповісти
А наші?
15.07.2020 23:37 Відповісти
а ваші діти на Канари та Мальдіви скоріш за все не їздять, будуть вчитись в переповнених класах.....
16.07.2020 00:08 Відповісти
Нельзя обнять необъятное!
16.07.2020 00:34 Відповісти
Первого сентября начало Второй Мировой войны, а в Украине дети в этот день в школу идут ! Маразм крепчает !
16.07.2020 01:49 Відповісти
обоярышнился? да?
16.07.2020 08:32 Відповісти
1сентября момент истмны для ковидных. Если секте не удасться доказать что есть ковид в школах своими фейками то это их конец. Школа это 100% доказательство их деверсии.
16.07.2020 04:15 Відповісти
---------------------------------------------------------------------------------
Закарпаття -на межі заповнюваності підготовлених "ліжок"...ТОму відверта "робота" ольгінських на тему :"вірус нестрашний-від пневмонії гине більше" або"заражайся Україно весело і здихай" буде продовжена.



юра Лонг
На ютубе 11 врачей против короновируса. В частности -чисто от кароноаируса в Италии умерло 20 человек остальное подтасовки и патологии.

ua Александро
Ношение здоровыми намордника - опознавательный знак рабского повиновения власти.
Іван Басаврюк
Маланці крутять нами як циган сонцем з цим вірусом. Чорти би їх взяли в пекло хоча прийде час то заберуть.
ua Эдуард Силенко
А взагалі, це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія, масовий соціальний експеримент мета та ціль яких сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону
As As ed2896ce
Все таки есть толк от британских ученых
Мне эта "пандемия" напоминает миссионерскую деятельность проповедников. СМИ может выдумывать бесконечное множество болезней и под этот мотив превращать "перісічного громадянина" в послушное животное, которое под действием страха будет носить маски,сидеть добровольно в заперти, делать КУ, подставлять свое тело под вакцинацию, а не согласным - штраф в 600 долларов,а то и насильственная ликвидация "еретиков"
ua Александр Айвазян/'зашкварився' і покинув Цензор
Когда это фашист перестанет нести свою ахинею про "смертельный вирус"? Швеция и Беларусь все всем показали. Хватит нести чушь! Ваш лоховирус - фэйк
ua Alter Nator
вирус погибает, он совсем нестойкий, даже водка 40% если протереть руки то убьет вирус на руках
умирают те, кто не дезинфицирует руки и трогает ими лицо часто
Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.
aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
Андрей Дидовик
А раньше значит от пневмоний не умирали? Пандемия это когда некуда и некому складывать трупы а не когда один человек за два месяца умер.
ua Поедатель Зябликов
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?
ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Но
Кирилл Лещенко
Вирус есть. Экзистенциальной угрозой для человечества и не пахнет.
Дурантин вводится частично для издевательства над людьми. Точнее, чтоб под шумок проверить до какой степени муудрый народ позволит об себя вытирать ноги. Народ власти радуИт...
mihail kucherenko
Я вам скажу, почему данные препараты не влияют на выживаемость. Потому что от короны умирают люди, которые должны были умереть в этом году полюбому.
Андрей Яковлев 46ec7505
Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:
1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.
16.07.2020 06:56 Відповісти
...да, и строго произвести отсев некачественных детей
16.07.2020 04:39 Відповісти
для видачі должностєй.
16.07.2020 11:55 Відповісти
https://censor.net/news/3208376/nashi_deti_1_sentyabrya_doljny_poyiti_v_shkolu_stepanov

... и поубивать своих дедушек и бабушек КОРОНАвирусом...
16.07.2020 08:30 Відповісти
А наши ?
16.07.2020 10:56 Відповісти
 
 