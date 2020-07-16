Снижать проходной балл ВНО для поступления в медвузы не будут, - Степанов

Министерство здравоохранения не намерено снижать проходной балл Внешнего независимого оценивания (ВНО) для поступления в медуниверситеты.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

"На заседании медицинского совета подняли вопрос относительно низкого качества знаний людей, которые набираются на такие специальности как педиатрия, эпидемиология. В последние пять лет было системное уничтожение этих специальностей, особенно эпидемиологов. Одним из выходов, чтобы увеличить количество людей, которые будут обучаться на этих специальностях, было и такое предложение снизить проходной балл ВНО до 130. Мы сейчас рассматриваем разные предложения, не думаю, что остановимся на этом", - рассказал Степанов.

Ранее гендиректор "Института сердца Министерства здравоохранения Украины", член медицинского совета при Минздраве Борис Тодуров сообщил, что на первом заседании совета говорили о необходимости снизить проходной балл ВНО до 130 баллов для педиатров и санитарных врачей.

В мае 2017 года Минздрав принял решение установить минимальный проходной балл на медицинские специальности (в т.ч. специальность "Педиатрия") на уровне не ниже 150 баллов по каждому сертификату ВНО.

