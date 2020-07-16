РУС
Снижать проходной балл ВНО для поступления в медвузы не будут, - Степанов

Снижать проходной балл ВНО для поступления в медвузы не будут, - Степанов

Министерство здравоохранения не намерено снижать проходной балл Внешнего независимого оценивания (ВНО) для поступления в медуниверситеты.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

"На заседании медицинского совета подняли вопрос относительно низкого качества знаний людей, которые набираются на такие специальности как педиатрия, эпидемиология. В последние пять лет было системное уничтожение этих специальностей, особенно эпидемиологов. Одним из выходов, чтобы увеличить количество людей, которые будут обучаться на этих специальностях, было и такое предложение снизить проходной балл ВНО до 130. Мы сейчас рассматриваем разные предложения, не думаю, что остановимся на этом", - рассказал Степанов.

Ранее гендиректор "Института сердца Министерства здравоохранения Украины", член медицинского совета при Минздраве Борис Тодуров сообщил, что на первом заседании совета говорили о необходимости снизить проходной балл ВНО до 130 баллов для педиатров и санитарных врачей.

В мае 2017 года Минздрав принял решение установить минимальный проходной балл на медицинские специальности (в т.ч. специальность "Педиатрия") на уровне не ниже 150 баллов по каждому сертификату ВНО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Снижение проходных баллов ВНО и экзамена "Крок" для будущих медиков грозит будущим пациентам, - БФ Таблеточки

вступительная кампания (289) Минздрав (4914) экзамены (156) врачи (1526) ВНО (417) Степанов Максим (2062)
А хто там у нас взагалі без ЗНО вступає? Може діти ветеранів, волонтерів, воїнів? Чи ніт?
16.07.2020 10:33 Ответить
Діти тамженашіх людей.
16.07.2020 10:35 Ответить
Як взагалі можна було пропонувати знизити прохідний бал для педіатрів? Чи здоров'я дітей для цих "керувальників" - то не важливе питання? Тоді най їх та їхніх дітей лікують секретутки, фотографи, тамади... Адже "яка різниця"?
16.07.2020 10:44 Ответить
Вони лікуються за кордоном, а для наріду профпридатність стоїть навіть не в першій десятці. Доведено останніми виборами президента України.
16.07.2020 10:51 Ответить
там кажуть ще проблема є у тому, що на таку спеціальність треба здавати хімію і біологію. а ЗНО вимагає математику і один з отих двох.
16.07.2020 12:07 Ответить
На кой фиг было сдавать математику? Согласен, что химия и биология это столпы будущей профессии. Лучше бы уже английский сдавали, он медикам наверное больше бы пригодился чем математика.
16.07.2020 14:12 Ответить
бо до трьох обов"язкових ЗНО-предметів входять: 1) українська мова та література, 2) математика або історія України (на вибір), 3) один із переліку: історія України математика біологія географія фізика хімія англійська мова іспанська мова німецька мова французька мова. А ЗНО це не лише вступний іспит, а ще й випускний? там питання від 1-до 30 для атестату, а від 31 до 50 для вступу у вуз. Тому виходить, що випускникам, які хочуть на медика вступати, треба здати рівень математики не лише для атестату (тобто рівень користувача в житті), а і для вступу на спеціальність, де математика - основний предмет, і не здавати один з предметів майбутньої спеціальності. Як на мене, то їм треба здавати математику як ДПА, історію як ДПА, українську мову як ЗНО і свої предмети як ЗНО.але тоді виходить 5 предметів.
16.07.2020 18:59 Ответить
 
 