Знижувати прохідний бал ЗНО для вступу до медвишів не будуть, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я не має наміру знижувати прохідний бал Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) для вступу до медуніверситетів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу.

"На засіданні медичної ради порушили питання щодо низької якості знань людей, які набираються на такі спеціальності як педіатрія, епідеміологія. В останні п'ять років було системне знищення цих спеціальностей, особливо епідеміологів. Одним з виходів, щоб збільшити кількість людей, які будуть навчатися на цих спеціальностях, була і така пропозиція знизити прохідний бал ЗНО до 130. Ми зараз розглядаємо різні пропозиції, не думаю, що зупинимося на цьому", - розповів Степанов.

Раніше гендиректор "Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України", член медичної ради при Міністерстві охорони здоров'я Борис Тодуров повідомив, що на першому засіданні ради говорили про необхідність знизити прохідний бал ЗНО до 130 балів для педіатрів та санітарних лікарів.

В травні 2017 року МОЗ ухвалив рішення встановити мінімальний прохідний бал на медичні спеціальності (в т.ч. спеціальність "Педіатрія") на рівні не нижче 150 балів за кожним сертифікатом ЗНО.