Знижувати прохідний бал ЗНО для вступу до медвишів не будуть, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я не має наміру знижувати прохідний бал Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) для вступу до медуніверситетів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу.

"На засіданні медичної ради порушили питання щодо низької якості знань людей, які набираються на такі спеціальності як педіатрія, епідеміологія. В останні п'ять років було системне знищення цих спеціальностей, особливо епідеміологів. Одним з виходів, щоб збільшити кількість людей, які будуть навчатися на цих спеціальностях, була і така пропозиція знизити прохідний бал ЗНО до 130. Ми зараз розглядаємо різні пропозиції, не думаю, що зупинимося на цьому", - розповів Степанов.

Також читайте: Зниження прохідних балів ЗНО та іспиту "Крок" для майбутніх медиків загрожує майбутнім пацієнтам, - БФ Таблеточки

Раніше гендиректор "Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України", член медичної ради при Міністерстві охорони здоров'я Борис Тодуров повідомив, що на першому засіданні ради говорили про необхідність знизити прохідний бал ЗНО до 130 балів для педіатрів та санітарних лікарів.

В травні 2017 року МОЗ ухвалив рішення встановити мінімальний прохідний бал на медичні спеціальності (в т.ч. спеціальність "Педіатрія") на рівні не нижче 150 балів за кожним сертифікатом ЗНО.

А хто там у нас взагалі без ЗНО вступає? Може діти ветеранів, волонтерів, воїнів? Чи ніт?
16.07.2020 10:33 Відповісти
Діти тамженашіх людей.
16.07.2020 10:35 Відповісти
Як взагалі можна було пропонувати знизити прохідний бал для педіатрів? Чи здоров'я дітей для цих "керувальників" - то не важливе питання? Тоді най їх та їхніх дітей лікують секретутки, фотографи, тамади... Адже "яка різниця"?
16.07.2020 10:44 Відповісти
Вони лікуються за кордоном, а для наріду профпридатність стоїть навіть не в першій десятці. Доведено останніми виборами президента України.
16.07.2020 10:51 Відповісти
там кажуть ще проблема є у тому, що на таку спеціальність треба здавати хімію і біологію. а ЗНО вимагає математику і один з отих двох.
16.07.2020 12:07 Відповісти
На кой фиг было сдавать математику? Согласен, что химия и биология это столпы будущей профессии. Лучше бы уже английский сдавали, он медикам наверное больше бы пригодился чем математика.
16.07.2020 14:12 Відповісти
бо до трьох обов"язкових ЗНО-предметів входять: 1) українська мова та література, 2) математика або історія України (на вибір), 3) один із переліку: історія України математика біологія географія фізика хімія англійська мова іспанська мова німецька мова французька мова. А ЗНО це не лише вступний іспит, а ще й випускний? там питання від 1-до 30 для атестату, а від 31 до 50 для вступу у вуз. Тому виходить, що випускникам, які хочуть на медика вступати, треба здати рівень математики не лише для атестату (тобто рівень користувача в житті), а і для вступу на спеціальність, де математика - основний предмет, і не здавати один з предметів майбутньої спеціальності. Як на мене, то їм треба здавати математику як ДПА, історію як ДПА, українську мову як ЗНО і свої предмети як ЗНО.але тоді виходить 5 предметів.
16.07.2020 18:59 Відповісти
 
 