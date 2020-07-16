Рада поддержала законопроект о безопасности донорской крови

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект "о безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови".

Как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 293 народных депутата.

Согласно пояснительной записке, проект закона разработан с целью просмотра правового регулирования в сфере безопасности и качества донорской крови и компонентов крови в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации и Стратегии развития системы крови, что позволит реформировать систему крови Украины с учетом лучших европейских стандартов и практик.

В частности, законопроект предусматривает "обеспечение создания и функционирования в Украине Компетентного органа на выполнение одной из ключевых требований Директив ЕС с целью возложения на него функций по осуществлению лицензирования деятельности субъектов системы крови, контроля за их деятельностью в части соблюдения требований безопасности и качества донорской крови и компонентов крови, прослеживаемости, гемонадзору, обеспечение сбора и обработки информации, касающейся серьезных неблагоприятных случаев или реакций, связанных с операциями с донорской кровью и компонентами крови".

Также законопроект предусматривает пересмотр системы льгот для доноров, осуществляющих донацию на безвозмездной основе, с целью устранения неработающих устаревших льгот и приведения системы льгот и поощрений в соответствии с требованиями европейского регулирования, предполагающий уход от выплаты донорам денежной компенсации или ее эквивалентов и построение системы крови на основе мотивации доноров к добровольным бесплатных донаций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский в День донора крови призвал всех задуматься над вечными человеческими ценностями