Рада підтримала законопроєкт про безпеку донорської крові

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт "Про безпечність і якість донорської крові та компонентів крові".

Як інформує кореспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосували 293 народні депутати.

Згідно з пояснювальною запискою, проєкт закону розроблено з метою перегляду правового регулювання у сфері безпеки і якості донорської крові та компонентів крові відповідно до вимог Угоди про асоціацію та Стратегії розвитку системи крові, що дозволить реформувати систему крові України з урахуванням найкращих європейських стандартів і практик.

Зокрема, законопроєкт передбачає "забезпечення створення і функціонування в Україні Компетентного органу на виконання однієї з ключових вимог Директив ЄС з метою покладання на нього функцій щодо здійснення ліцензування діяльності суб'єктів системи крові, контролю за їхньою діяльністю в частині дотримання вимог безпеки та якості донорської крові та компонентів крові, простежуваності, гемонагляду, забезпечення збору та обробки інформації, що стосується серйозних несприятливих випадків або реакцій, пов'язаних з операціями з донорською кров'ю і компонентами крові".

Також законопроєкт передбачає перегляд системи пільг для донорів, які здійснюють донацію на безоплатній основі, з метою усунення непрацюючих застарілих пільг і приведення системи пільг і заохочень у відповідність до вимог європейського регулювання, що передбачає відхід від виплати донорам грошової компенсації або її еквівалентів і побудову системи крові на основі мотивації донорів до добровільних безкоштовних донацій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський у День донора крові закликав усіх замислитися над вічними людськими цінностями