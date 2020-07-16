РУС
Девять столичных пляжей безопасны для купания, - КГГА

По результатам лабораторных исследований проб воды обновлены текущие статусы муниципальных пляжей Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В частности, зеленый флаг, означающий купание без ограничений, вывешен на девяти пляжах "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Центральный", "Троещина", "Вир", "Галерный".

Желтый флаг пока на пляжах, где купаться временно не рекомендовано: "Радуга", "Тельбин", "Вербный", "Пуща-Водица".

Купаться запрещено, о чем свидетельствует красный флаг - на пляже "Предместная Слободка". Там зафиксировано отклонение бактериологических показателей от допустимой нормы.

