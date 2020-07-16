Дев'ять столичних пляжів безпечні для купання, - КМДА
За результатами лабораторних досліджень проб води оновлені поточні статуси муніципальних пляжів Києва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
Зокрема, зелений прапор, який означає купання без обмежень, вивішено на дев'яти пляжах "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Центральний", "Троєщина", "Вир", "Галерний" .
Жовтий прапор поки на пляжах, де купатися тимчасово не рекомендовано: "Веселка", "Тельбін", "Вербний", "Пуща-Водиця".
Купатися заборонено, про що свідчить червоний прапор - на пляжі "Передмістна Слобідка". Там зафіксовано відхилення бактеріологічних показників від допустимої норми.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль