Дев'ять столичних пляжів безпечні для купання, - КМДА

За результатами лабораторних досліджень проб води оновлені поточні статуси муніципальних пляжів Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Зокрема, зелений прапор, який означає купання без обмежень, вивішено на дев'яти пляжах "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Центральний", "Троєщина", "Вир", "Галерний" .

Жовтий прапор поки на пляжах, де купатися тимчасово не рекомендовано: "Веселка", "Тельбін", "Вербний", "Пуща-Водиця".

Купатися заборонено, про що свідчить червоний прапор - на пляжі "Передмістна Слобідка". Там зафіксовано відхилення бактеріологічних показників від допустимої норми.

