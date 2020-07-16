Правоохранители задержали в аэропорту Одессы совладельца отеля "Токио Стар", где сгорели 9 человек

В международном аэропорту "Одесса" задержан скрывавшийся от следствия совладелец отеля "Токио Стар", в котором в августе прошлого года в результате пожара погибли 9 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом УНИАН рассказал представитель прокуратуры.

По его словам, подозреваемый задержан вчера вечером во время оформления одного из рейсов из-за рубежа. По данным источника, подозреваемый был в числе пассажиров самолета Рим-Одесса, его задержали во время прохождения соответствующего контроля, затем пограничники передали фигуранта сотрудникам Нацполиции.

Представитель прокуратуры отметил, что задержанному, вероятно, в ближайшее время будет избрана мера пресечения.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в Одессе в ночь на 17 августа 2019 года произошел пожар в гостинице "Токио Стар". Изначально сообщалось, что в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек.Позднее на пепелище нашли тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв пожара выросло до 9. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке. ГБР возбудило против сотрудников ГСЧС в Одесской области уголовное дело о служебной халатности.

Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

Собственник гостиницы, одесский предприниматель Вадим Черный, заявил, что "произошла катастрофа" и что он готов нести полную ответственность в случае установления его вины. Вечером 17 августа владелец гостиницы "Токио Стар" Черный был задержан. 20 августа суд отправил его под арест сроком на 60 дней без права выхода под залог. Черный назвал решение суда "политическим заказом".

Ранее сообщалось, что суд назначил Черному залог в размере 53 млн грн.