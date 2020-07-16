Правоохоронці затримали в аеропорту Одеси співвласника готелю "Токіо Стар", де згоріли 9 осіб

У міжнародному аеропорту "Одеса" затримано співвласник готелю "Токіо Стар", який переховувався від слідства. В отелі в серпні минулого року в результаті пожежі загинули 9 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це УНІАН розповів представник прокуратури.

За його словами, підозрюваного затримано вчора ввечері під час оформлення одного з рейсів з-за кордону. За даними джерела, підозрюваний був серед пасажирів літака Рим-Одеса, його затримали під час проходження відповідного контролю, потім прикордонники передали фігуранта співробітникам Нацполіції.

Представник прокуратури зазначив, що затриманому, ймовірно, найближчим часом буде обрано запобіжний захід.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня 2019 року, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар". Спочатку повідомлялося, що унаслідок пожежі загинули вісім осіб, постраждало 10 осіб. Пізніше на попелищі знайшли тіло ще одного загиблого. Отже, кількість жертв пожежі зросла до 9. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. Поліція розглядає три версії пожежі в одеському готелі, зокрема підпал із метою приховування вбивства. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки. ДБР порушило щодо співробітників ДСНС в Одеській області кримінальну справу про службову недбалість.

Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".

Власник готелю, одеський підприємець Вадим Чорний, заявив, що "сталася катастрофа" і що він готовий нести повну відповідальність у разі встановлення його провини. Увечері 17 серпня власника готелю "Токіо Стар" Чорного затримали. 20 серпня суд відправив його під арешт строком на 60 днів без права виходу під заставу. Чорний назвав рішення суду "політичним замовленням".

Раніше повідомлялося, що суд призначив Чорному заставу в розмірі 53 млн грн.