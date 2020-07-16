Путин отложил поездку в оккупированный Крым

Президент России Владимир Путин перенёс визит во временно оккупированный Крым на 20 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сегодня произошли изменения в рабочих планах президента: ранее анонсированная нами поездка в Крым и участие в церемонии закладки новых боевых кораблей состоится в понедельник. Рабочая поездка в Крым перенесена на понедельник", - сказал Песков.

По его словам, сегодня Путин проведет "прикидочное совещание" по предстоящему бюджетному процессу в Ново-Огарево.

