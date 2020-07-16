РУС
Путин отложил поездку в оккупированный Крым

Президент России Владимир Путин перенёс визит во временно оккупированный Крым на 20 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сегодня произошли изменения в рабочих планах президента: ранее анонсированная нами поездка в Крым и участие в церемонии закладки новых боевых кораблей состоится в понедельник. Рабочая поездка в Крым перенесена на понедельник", - сказал Песков.

По его словам, сегодня Путин проведет "прикидочное совещание" по предстоящему бюджетному процессу в Ново-Огарево.

Читайте также: Путин собрался завтра снова посетить оккупированный Крым

Топ комментарии
+8
зассал?
16.07.2020 13:20 Ответить
+7
*****, сдохни, мразь!
16.07.2020 13:22 Ответить
+5
червячка?
16.07.2020 13:25 Ответить
16.07.2020 13:20 Ответить
отложил же
16.07.2020 13:23 Ответить
16.07.2020 13:25 Ответить
Надеюсь целую сколопендру
16.07.2020 14:51 Ответить
отложил личинку?
16.07.2020 13:33 Ответить
Да, жука дровосека-титана
16.07.2020 14:52 Ответить
коронавируса боится
16.07.2020 13:24 Ответить
Та , не , не коронавируса. Может , Нептуна ?
16.07.2020 14:32 Ответить
Кого или чего?
16.07.2020 13:24 Ответить
1. Хабаровськ.
2. Вірменія-Азербайджан (горить).
3. Лівія (намічається от-от).
16.07.2020 15:10 Ответить
а что с ДальНР?
17.07.2020 00:04 Ответить
услышал о боевых снайперах, которые готовы очистить мир от нечести да и закладывать в общем-то нечего - все заложено и перезаложено давным давно!
16.07.2020 13:25 Ответить
Да, боится жёсткой реакции Зеленского)))
16.07.2020 13:45 Ответить
Плюнет на карантин и откроет границу ?
16.07.2020 13:56 Ответить
Двойник болеет .
16.07.2020 13:50 Ответить
16.07.2020 13:22 Ответить
Хотілося би , щоб якнайшвидше .
16.07.2020 13:29 Ответить
В понедельник , - То же самое .
16.07.2020 13:22 Ответить
Потому что рабочих судостроительного завода куда этот недоносок планировал прилететь только сейчас посадят на карантин прямо на заводе. Что бы две недели поспали в цеху и не принесли заразу на встречу царя всея руси с рабами его.
16.07.2020 13:26 Ответить
Та ну. Он всех рабочих возит своих. Ему случайности не нужны. Гуглите "массовка путина" и будет куча пруфов.
16.07.2020 13:29 Ответить
Я в куГсе.Но своих только один самолет. А это огромное судостроительное предприятие. Поэтому уже отобраных службой охраны реальных рабочих подержат на карантине, а потом поставят в дальних рядах для массовости встречи. Может и за каким бронебойным экраном. ХЗ.
16.07.2020 13:35 Ответить
Вы недооцениваете размеры современных самолётов и возможности телесъёмки . А что показали по телевизеру - то и правда. А если кто из крысчан скажет, что неправда - то он экстремист и подлежит искоренению. И крысчане об этом хорошо знают.
16.07.2020 13:38 Ответить
Я летал на обоих двухпалубных самолетах. Знаю что можно рыл 500-600 припереть одним рейсом. Но про карантин на заводе пишет крымская пресса.
16.07.2020 13:46 Ответить
Если пишут - значит партия одобрила! Может специально написали, чтоб массовку скрыть.
16.07.2020 16:29 Ответить
И потом, широкая кацапская душа вполне может позволить привезти два самолёта массовки. А то и три. Если для дела надо.
16.07.2020 13:39 Ответить
диарея случилась?
16.07.2020 13:28 Ответить
У него давно она перманентная. Просто пробка в жопе с хитрым винтом. Поэтому на встречах он в туалет ходит с помошниками. Сейфовый замок в пробке открывать.
16.07.2020 13:38 Ответить
В Хабаровск на поезде погнал разгонять митинги....
16.07.2020 13:34 Ответить
Путин будет прикидьівать муй к носу. Прикинул - понюхал чем пахнет Хабаровск.
16.07.2020 13:36 Ответить
Хабаровск далеко. А в Крыму военные, которых с этих Хабаровсков и Уренгоев к ласковому морю перевели служить, за место службы порвут мать родную, не говоря уже о каких то бывших "биндеравцах" если те выйдут на митинги.
16.07.2020 13:42 Ответить
Если крымчане решаит выйти против росийской армии, то тоже срраки военным
нехило порвут.
16.07.2020 14:25 Ответить
Всё что нужно - уменьшить крымчанам зарплаты, поднять цены и налоги.
16.07.2020 14:29 Ответить
так Хабаровск спасать нужно
16.07.2020 13:41 Ответить
...приезжай, ***** всея эрэфии
Путин отложил поездку в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 3398
16.07.2020 13:44 Ответить
Я как раз верю инсайдерам. которые пишут, что вакцину от коронавируса Путину уже давно вкололи.
16.07.2020 13:47 Ответить
Крым и Донбасс вернёт . Это хорошо и плохо . У нас своей ваты хватает .
16.07.2020 13:52 Ответить
Мабуть всі штатні двійники захворіли
16.07.2020 13:53 Ответить
когда же его уже встретят там ...
Путін відклав поїздку до окупованого Криму - Цензор.НЕТ 4215
16.07.2020 14:01 Ответить
Путін відклав поїздку до окупованого Криму - Цензор.НЕТ 2367
16.07.2020 14:24 Ответить
А для чого нам знати Шо там мразь-хуйло отложило?... Окрім лайна вонО нічого отложить не може.
16.07.2020 14:18 Ответить
Передали о крымском землетрясении до 9 баллов. Многие тихо сваливают с Крыма.
16.07.2020 14:19 Ответить
Американский флот провоит там какие-то учения.
А что, сильно трухануло ?
Аж ккуйло зассал ?
16.07.2020 14:40 Ответить
Под Керченским мостом земные плиты неспокойные
16.07.2020 16:04 Ответить
 
 