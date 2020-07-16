Путін відклав поїздку до окупованого Криму

Президент Росії Володимир Путін переніс візит до тимчасово окупованого Криму на 20 липня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ зі посиланням на УНІАН, про це журналістам у Москві сказав прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Сьогодні відбулися зміни в робочих планах президента: раніше анонсована нами поїздка до Криму і участь у церемонії закладки нових бойових кораблів відбудеться в понеділок. Робочу поїздку до Криму перенесено на понеділок", - сказав Пєсков.

За його словами, сьогодні Путін проведе "прикидочну нараду" щодо майбутнього бюджетного процесу в Ново-Огарьово.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін зібрався завтра знову відвідати окупований Крим