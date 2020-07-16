УКР
9 672 44

Путін відклав поїздку до окупованого Криму

Путін відклав поїздку до окупованого Криму

Президент Росії Володимир Путін переніс візит до тимчасово окупованого Криму на 20 липня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ зі посиланням на УНІАН, про це журналістам у Москві сказав прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Сьогодні відбулися зміни в робочих планах президента: раніше анонсована нами поїздка до Криму і участь у церемонії закладки нових бойових кораблів відбудеться в понеділок. Робочу поїздку до Криму перенесено на понеділок", - сказав Пєсков.

За його словами, сьогодні Путін проведе "прикидочну нараду" щодо майбутнього бюджетного процесу в Ново-Огарьово.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін зібрався завтра знову відвідати окупований Крим

Крим (14222) Пєсков Дмитро (1738) путін володимир (24676)
+8
зассал?
16.07.2020 13:20
16.07.2020 13:20 Відповісти
+7
*****, сдохни, мразь!
16.07.2020 13:22
16.07.2020 13:22 Відповісти
+5
червячка?
16.07.2020 13:25
16.07.2020 13:25 Відповісти
зассал?
16.07.2020 13:20
16.07.2020 13:20 Відповісти
отложил же
16.07.2020 13:23
16.07.2020 13:23 Відповісти
червячка?
16.07.2020 13:25
16.07.2020 13:25 Відповісти
Надеюсь целую сколопендру
16.07.2020 14:51
16.07.2020 14:51 Відповісти
отложил личинку?
16.07.2020 13:33
16.07.2020 13:33 Відповісти
Да, жука дровосека-титана
показати весь коментар
16.07.2020 14:52
коронавируса боится
16.07.2020 13:24
16.07.2020 13:24 Відповісти
Та , не , не коронавируса. Может , Нептуна ?
показати весь коментар
16.07.2020 14:32
Кого или чего?
16.07.2020 13:24
16.07.2020 13:24 Відповісти
1. Хабаровськ.
2. Вірменія-Азербайджан (горить).
3. Лівія (намічається от-от).
16.07.2020 15:10
16.07.2020 15:10 Відповісти
а что с ДальНР?
показати весь коментар
17.07.2020 00:04
услышал о боевых снайперах, которые готовы очистить мир от нечести да и закладывать в общем-то нечего - все заложено и перезаложено давным давно!
показати весь коментар
16.07.2020 13:25
Да, боится жёсткой реакции Зеленского)))
показати весь коментар
16.07.2020 13:45
Плюнет на карантин и откроет границу ?
показати весь коментар
16.07.2020 13:56
Двойник болеет .
показати весь коментар
16.07.2020 13:50
*****, сдохни, мразь!
показати весь коментар
16.07.2020 13:22
Хотілося би , щоб якнайшвидше .
показати весь коментар
16.07.2020 13:29
В понедельник , - То же самое .
показати весь коментар
16.07.2020 13:22
Потому что рабочих судостроительного завода куда этот недоносок планировал прилететь только сейчас посадят на карантин прямо на заводе. Что бы две недели поспали в цеху и не принесли заразу на встречу царя всея руси с рабами его.
показати весь коментар
16.07.2020 13:26
Та ну. Он всех рабочих возит своих. Ему случайности не нужны. Гуглите "массовка путина" и будет куча пруфов.
показати весь коментар
16.07.2020 13:29
Я в куГсе.Но своих только один самолет. А это огромное судостроительное предприятие. Поэтому уже отобраных службой охраны реальных рабочих подержат на карантине, а потом поставят в дальних рядах для массовости встречи. Может и за каким бронебойным экраном. ХЗ.
показати весь коментар
16.07.2020 13:35
Вы недооцениваете размеры современных самолётов и возможности телесъёмки . А что показали по телевизеру - то и правда. А если кто из крысчан скажет, что неправда - то он экстремист и подлежит искоренению. И крысчане об этом хорошо знают.
показати весь коментар
16.07.2020 13:38
Я летал на обоих двухпалубных самолетах. Знаю что можно рыл 500-600 припереть одним рейсом. Но про карантин на заводе пишет крымская пресса.
показати весь коментар
16.07.2020 13:46
Если пишут - значит партия одобрила! Может специально написали, чтоб массовку скрыть.
показати весь коментар
16.07.2020 16:29
И потом, широкая кацапская душа вполне может позволить привезти два самолёта массовки. А то и три. Если для дела надо.
показати весь коментар
16.07.2020 13:39
диарея случилась?
показати весь коментар
16.07.2020 13:28
У него давно она перманентная. Просто пробка в жопе с хитрым винтом. Поэтому на встречах он в туалет ходит с помошниками. Сейфовый замок в пробке открывать.
показати весь коментар
16.07.2020 13:38
В Хабаровск на поезде погнал разгонять митинги....
показати весь коментар
16.07.2020 13:34
Путин будет прикидьівать муй к носу. Прикинул - понюхал чем пахнет Хабаровск.
показати весь коментар
16.07.2020 13:36
Хабаровск далеко. А в Крыму военные, которых с этих Хабаровсков и Уренгоев к ласковому морю перевели служить, за место службы порвут мать родную, не говоря уже о каких то бывших "биндеравцах" если те выйдут на митинги.
показати весь коментар
16.07.2020 13:42
Если крымчане решаит выйти против росийской армии, то тоже срраки военным
нехило порвут.
показати весь коментар
16.07.2020 14:25
Всё что нужно - уменьшить крымчанам зарплаты, поднять цены и налоги.
показати весь коментар
16.07.2020 14:29
так Хабаровск спасать нужно
показати весь коментар
16.07.2020 13:41
...приезжай, ***** всея эрэфии
Путин отложил поездку в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 3398
показати весь коментар
16.07.2020 13:44
Я как раз верю инсайдерам. которые пишут, что вакцину от коронавируса Путину уже давно вкололи.
показати весь коментар
16.07.2020 13:47
Крым и Донбасс вернёт . Это хорошо и плохо . У нас своей ваты хватает .
показати весь коментар
16.07.2020 13:52
Мабуть всі штатні двійники захворіли
показати весь коментар
16.07.2020 13:53
когда же его уже встретят там ...
Путін відклав поїздку до окупованого Криму - Цензор.НЕТ 4215
показати весь коментар
16.07.2020 14:01
Путін відклав поїздку до окупованого Криму - Цензор.НЕТ 2367
показати весь коментар
16.07.2020 14:24
А для чого нам знати Шо там мразь-хуйло отложило?... Окрім лайна вонО нічого отложить не може.
показати весь коментар
16.07.2020 14:18
Передали о крымском землетрясении до 9 баллов. Многие тихо сваливают с Крыма.
показати весь коментар
16.07.2020 14:19
Американский флот провоит там какие-то учения.
А что, сильно трухануло ?
Аж ккуйло зассал ?
показати весь коментар
16.07.2020 14:40
Под Керченским мостом земные плиты неспокойные
показати весь коментар
16.07.2020 16:04
 
 