Путін відклав поїздку до окупованого Криму
Президент Росії Володимир Путін переніс візит до тимчасово окупованого Криму на 20 липня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ зі посиланням на УНІАН, про це журналістам у Москві сказав прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.
"Сьогодні відбулися зміни в робочих планах президента: раніше анонсована нами поїздка до Криму і участь у церемонії закладки нових бойових кораблів відбудеться в понеділок. Робочу поїздку до Криму перенесено на понеділок", - сказав Пєсков.
За його словами, сьогодні Путін проведе "прикидочну нараду" щодо майбутнього бюджетного процесу в Ново-Огарьово.
Mykhailo Stepanov
16.07.2020 13:20
serh
16.07.2020 13:22
Dnipro #310038
16.07.2020 13:25
2. Вірменія-Азербайджан (горить).
3. Лівія (намічається от-от).
нехило порвут.
А что, сильно трухануло ?
Аж ккуйло зассал ?