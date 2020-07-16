Мэр Черкасс Бондаренко сообщил о пропаже своего зама Ботнара
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил о пропаже своего заместителя Юрия Ботнара.
Об этом Бондаренко рассказал на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня утром на рабочем месте не обнаружили заместителя городского головы Юрия Ботнара. По информации его жены и отца, вчера, около 19:30, в районе городского совета чиновник отошел от своего авто на какую-то встречу. После этого его телефон отключен, а сам Юрий Андреевич не выходит на связь и не известно, где находится", - говорится в сообщении.
По словам Бондаренко, соответствующее заявление уже сделано в правоохранительные органы.
"Просьба ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении моего заместителя, сообщить мне или полиции", - подытожил мэр Черкасс.
