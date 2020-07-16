РУС
Мэр Черкасс Бондаренко сообщил о пропаже своего зама Ботнара

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил о пропаже своего заместителя Юрия Ботнара.

Об этом Бондаренко рассказал на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром на рабочем месте не обнаружили заместителя городского головы Юрия Ботнара. По информации его жены и отца, вчера, около 19:30, в районе городского совета чиновник отошел от своего авто на какую-то встречу. После этого его телефон отключен, а сам Юрий Андреевич не выходит на связь и не известно, где находится", - говорится в сообщении.

По словам Бондаренко, соответствующее заявление уже сделано в правоохранительные органы.

"Просьба ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении моего заместителя, сообщить мне или полиции", - подытожил мэр Черкасс.

Топ комментарии
+4
Не удивительно.
Зедебилы малоросские хотят нарыть что-то на мэра. Надеются получить инфу от зама.
Дай Бог, чтоб не убили!
показать весь комментарий
16.07.2020 13:42 Ответить
+3
По соснам подался. Простолюдина мусора не ищут пока труп не найдут а здесь и 3-х суток не прошло а вы уже визжите
показать весь комментарий
16.07.2020 13:29 Ответить
+3
Хорошо бы но как говорится, не с нашим счастьем. Выплывет гамно как всегда
показать весь комментарий
16.07.2020 13:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Он слішком много знал"(с)
показать весь комментарий
16.07.2020 13:20 Ответить
Ахкакоймініст його знає.
показать весь комментарий
16.07.2020 13:21 Ответить
Его ищут, а Юрий Андреевич стоит где-нибудь на дне Днепра с батареей на ногах и в ус не дует.
показать весь комментарий
16.07.2020 13:28 Ответить
Хорошо бы но как говорится, не с нашим счастьем. Выплывет гамно как всегда
показать весь комментарий
16.07.2020 13:30 Ответить
По соснам подался. Простолюдина мусора не ищут пока труп не найдут а здесь и 3-х суток не прошло а вы уже визжите
показать весь комментарий
16.07.2020 13:29 Ответить
мабуть пішов сам без супроводу сусаніних лікарні інспектувати, або дитячі будинки чи будинки для осіб похилого віку....заблудився....воно так завжди коли рідко буваєш, то дороги не памятаєш
показать весь комментарий
16.07.2020 13:30 Ответить
Не удивительно.
Зедебилы малоросские хотят нарыть что-то на мэра. Надеются получить инфу от зама.
Дай Бог, чтоб не убили!
показать весь комментарий
16.07.2020 13:42 Ответить
та не расстраивайтесь вы так. ваш мер и есть самый типичный малоросс-приспособленец. если вы конечно не его родственница или не сидите у него на зарплате в несколько десятков тысяч гривен (выше чем у премьер-министра). Не велика потеря. Опять же для бюджета какое облегченье. За одну его месячную зарплату можно цельную улицу в порядок привести
показать весь комментарий
16.07.2020 16:07 Ответить
Я далека от того мэра и от Черкасс.
Но это не аннулирует того, что зедебилы мрази, подонки и враги Украины!
показать весь комментарий
16.07.2020 16:38 Ответить
а если присмотреться повнимательней, то окажется, что вокруг одни сплошные мрази, подонки и враги. Одни стоят других
показать весь комментарий
16.07.2020 18:42 Ответить
Або забухав або з грошима втік...така нелегка доля слуг народу
показать весь комментарий
16.07.2020 13:49 Ответить
а какое отношение он к Слугам народа имеет?
показать весь комментарий
16.07.2020 14:02 Ответить
Слугами народа ще при совку називали партноменклатуру і всяке провласне лайно просто буба вкрав це поганяло а я мав на увазі все начальство
показать весь комментарий
16.07.2020 14:10 Ответить
У пересічних на третій день заяву приймають..
показать весь комментарий
16.07.2020 13:51 Ответить
Лихач. https://www.youtube.com/watch?v=jbh35g992Yk Заступник міського голови Черкас Юрій Ботнар потрапив у дві ДТП лише за місяць
показать весь комментарий
16.07.2020 14:03 Ответить
та в сосновке он корабельные сосны ошкуривает, папику на новостройку )
показать весь комментарий
16.07.2020 14:55 Ответить
похоже зеленский начал устранять неугодных
показать весь комментарий
16.07.2020 15:57 Ответить
и правильно делает. не велика потеря.
показать весь комментарий
16.07.2020 16:09 Ответить
Проспится ,вернется домой,скажет -российская ДРГ похитила. Пытали,вербовали...Перегрыз веревки и бежал
показать весь комментарий
16.07.2020 17:35 Ответить
ну наконец-то!!!
если этого утырыша наконец завалили-черкащане будут веселится минимум неделю!!!
показать весь комментарий
16.07.2020 21:28 Ответить
 
 